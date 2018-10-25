Свет меркнет. «Локо» хоронит свои шансы

24 октября «Локомотив» потерпел поражение от «Порту» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:3. «Локо» уступился в третий раз подряд и остался на последнем месте в турнирной таблице группы D.

Публика остыла

«На "Шальке" было почти 22 тысячи зрителей. Это неплохо. На "Порту" — 16 тысяч. Примерно столько же было на "Анжи" и на "Динамо". Да, на матчи чемпионата России цены ниже. И погода в среду была отвратной. Но это Лига чемпионов, где "Локо" 13 лет не было, а в основном раунде — так вообще почти 15. Не помогли ни шоу-программа, ни расписанная Покрасом Лампасом площадь перед стадионом. Почему люди не ходят? Банально, но команда проводит безобразную кампанию в Лиге чемпионов. Да, играет порой неплохо, но в целом выглядит сытой, какой-то слишком спокойной. Она не бьется от начала и до конца. Огня нет.

"Локо" еще может выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого нужны три победы. Пока это кажется чем-то невероятным, тем более что две игры пройдут на выезде. При такой ситуации и третье место в группе можно будет считать успехом. Третье место в группе, где нет ни одного топ-клуба. Речь о чемпионе России. Грустно все это», — сделал вывод автор «Спорт-Экспресса» Илья Андреев.

Выбор есть, но его нет

«Локомотив» практически потерял шансы на плей-офф twitter.com/fclokomotiv

«Локомотив» подошёл к Лиге чемпионов без нормальных крайних защитников: оба фланга закрывали переученные полузащитники, но Рыбус получил травму и давно не играет. Лысов молод и так же изначально атакующий игрок, что видно даже по матчам чемпионата России. Удивительно, что Брайан Идову впервые в сезоне появился как раз в лигочемпионском матче с «Галатасараем».

Теперь Сёмин не мог задействовать и Чорлуку. Имея трёх центральных защитников команде, при травме одного из них особо не разгуляешься, однако тренер всё равно оставил Хёведеса слева (при Лысове и Идову в запасе), а в центре обороны впервые появился Крыховяк.

По итогу это повлекло за собой ряд проблем, но при другом решение могли бы возникнуть иные в виде постоянных провалов слева. Правда, 2 гола с этого фланга «Локомотив» всё равно пропустил, пусть по вине Хёведеса только 1.

Остро ощущалась нехватка Крыховяка в атакующих действиях. Проблемой Гжегожа поначалу было то, что он играл везде: из опорной зоны он подключался в центр нападения и обратно. С вводом в состав Баринова позиция поляка упорядочилась, он стал более атакующим игроком. Но если в начале своей московской карьеры Крыховяк был везде, то сегодня — нигде, поскольку был привязан к центру обороны. Сыграл, кстати, неплохо, собравшись после пары позиционных ошибок в начале встречи«, — пишет автор Rusfootball.info Роман Гуськов.

Динияр Билялетдинов Бывший игрок «Локомотива» Честно говоря, испытываю странные эмоции, поскольку все могло сложиться по-другому. Не знаю, почему в Лиге чемпионов у «Локомотива» все складывается таким образом. Не могу сказать, что незабитый пенальти в исполнении Фернандеша подкосил игроков, но он стал одним из ключевых моментов игры, как и незасчитанный гол Эдера, а также удаление Кверквелии. Не пойму, что происходит. Это просто невезение.

"Локомотив" выстрелил себе в ногу

"На 47-й минуте Браими справа вырезал на Корону, тот легко на скорости отклеился от Хеведеса и с угла вратарской пробил мощно над Гилерме. 'Порту' давал играть, и это самое главное. На 55-й минуте Эдер даже забил, но судьи почему-то увидели офсайд. Где?! Форвард четко и в рамках правил успел на добивании после сейва Касильяса. Арбитры отобрали у 'Локомотива' чистый гол.

Вместо того, чтобы продолжать нагнетать, 'Локомотив' выстрелил себе в ногу. На 76-й минуте ужасную скидку Хеведеса на свои ворота полетел исправлять Кверквелия. Чтобы Эррера не успел за мячом защитник просто снес его на границе штрафной. Пенальти конечно арбитр не увидел, зато удалил Саломона.

Дальше — избиение числом. Но все вроде бы мимо или в руки Гилерме. Но оптимизма спасения и контратаки уже не внушали. Три в меньшинстве не забить. Сейчас. На издыхании, почти в мороз и около полуночи. Все очень плохо. 16 тысяч человек увидели атакующий и в принципе живой 'Локомотив', но на фоне проблем с реализацией, контролем мяча и игрой без него всякий свет вроде Миранчуков меркнет", — сделал вывод Константин Кринский из "Советского спорта".

Сергей Ташуев Тренер «Локомотиву» не хватает опыта, давно клуб не играл на таком уровне. Команда вроде пытается играть, отвечать атакой на атаку, но результат не получается. Слабая реализация, плюс, возможно, слишком низкая игра и упование на контратаки, а в Лиге чемпионов надо играть смелее, ведь исполнители у «Локомотива» есть. «Локомотиву» надо играть до конца, стараться максимально использовать свой шанс, ведь сюрпризов хватает. Если выйти в Лигу Европы, то будет нормально.

Мануэл Фернандеш — разочарование, которое пытается защищать Семин

Лидеры не повели команду за собой twitter.com/fclokomotiv

"Разговоры о контракте Фернандеша начались с конца сентября. Полузащитник никогда не отказывался от комментариев, рассказывал, как ситуация не движется с мёртвой точки. Много выступал и его агент. При этом Ману всегда подчёркивал свой профессионализм и убеждал, что проблемы с контрактом не скажутся на его игре. С начала сезона у ключевого футболиста 'Локомотива' 2 гола (1 с пенальти), одна результативная передача. Полностью проваленный матч Лиги чемпионов, после которого даже Сёмин не стал защищать футболиста. 'Я заменил его, потому что он играл плохо. Не забил пенальти, из-за чего раскис', — отметил тренер.

Ману — один из самых старательных и работоспособных легионеров, которые когда-либо приезжали в Россию. Он обладает целым набором умений, нужных любому клубу РПЛ. Без него 'Локомотив' не стал бы чемпионом страны. Но ещё он умный парень. Отлично знает русский (просто отказывается говорить публично). Читает книги по экономике, следит за своим режимом. Менее прошаренный игрок в такой ситуации устраивал бы истерики. Бойкотировал тренировки. Творил чушь в социальных сетях. А Ману поступает умнее и продаёт себя.

Только не руководству 'Локомотива' и иногда ценой результатов команды. Юрий Сёмин защищает футболиста практически через матч. Говорит, что тот крайне важен для команды и должен остаться. Но нельзя бесконечно заступаться за того, кто уже не видит протянутую ему руку поддержки", — отметил обозреватель "Чемпионата" Павел Пучков. 0