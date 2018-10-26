Нет Месси и Роналду — нет проблем. «Эль-Класико» в поисках нового героя

Потеря лидеров

Если говорить о мировом футболе, то «Барселона» и «Реал» доминировали в течение последнего десятилетия на поле и вне его. Они выиграли девять из десяти последних титулов Ла Лиги, каталонцы и мадридцы побеждали в семи из десяти последних сезонах Лиги чемпионов. Они выросли как бренды — их футболки носят по всему миру, они очень популярны в социальных сетях и видеоиграх. Они настолько проникли в общественное сознание, что стали узнаваемыми даже за рамками футбольных фанатов. И когда они встречаются в «Эль-Класико», все только об этом и говорят.

Бывший полузащитник «Реала» Зе Роберто сказал следующее по этому поводу: «Это противостояние заставляет мир следить за игрой с замиранием сердца. Речь идет не только о Мадриде и Барселоне, не только об Испании, а о целой планете».

Разумеется, двумя наиболее яркими персонами этого события успели стать Роналду и Месси. В воскресенье никого из них на поле не будет. Дело в том, что Криштиану прошлым летом перешел в «Ювентус», а Лионель получил травму.

«Реал» оказался в некоем переходном периоде без своего претендента на звание величайшего игрока всех времен. Об этом свидетельствует его седьмое место в турнирной таблице и показатель 4-2-3 по количеству побед, ничьих и поражений. «Барселона», по крайней мере до возвращения Месси, будет в схожем положении.

Добавляет интриги предстоящему матчу тот факт, что ни одна из команд в этом сезоне так и не продемонстрировала своего максимума. «Без Криштиану "Реал" не может забивать голы. На Лопетеги оказывается сильное давление», — подчеркнул бывший победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» Стив Макманаман.

Трудный сезон

И это совсем не преувеличение. Перед победным матчем против «Виктории» в Лиге чемпионов, о котором и сказать-то нечего, «Реал» проиграл четыре из пяти встреч. Лопетеги, принявший команду летом, так и не нашел того, кто будет забивать голы вместо Роналду. Вот что происходит, когда вы продаете парня, стабильно забивавшего под 50 мячей за сезон, а ваше самое дорогое приобретение — 18-летний Винисиус Жуниор, которому нужно время на акклиматизацию, о чем свидетельствует тот факт, что с момента перехода в клуб он отыграл всего 15 минут за основную команду.

«Мадридцам нужен Криштиану. Когда вы лишаетесь игрока, который умеет забивать, и не находите ему замену, начинаются проблемы», — добавляет Макманаман.

Это одна из причин, почему у «Реала» начался самый неудачный игровой этап в Ла Лиге с сезона 2001/02.

Впрочем, на «Камп Ноу» тоже далеко не самая радужная атмосфера. Да, каталонцы находятся во главе турнирной таблицы (первая пятерка расположилась в двух очках от лидера), но в последний раз «Барселона» набирала так мало очков на данном отрезке сезона целых 13 лет назад. В этом сезоне «сине-гранатовые» провели 13 матчей, пропустив в девяти из них. И этом при том, что за них играет Марк-Андре тер Штеген, заслуженно претендующий на звание лучшего голкипера в мире.

Главный тренер Эрнесто Вальверде, возможно, думал, что его главным приоритетом станет переформатирование обороны. Теперь же, когда из строя выбыл Месси, он должен позаботиться и об атаке.

Это будет непросто. Его центральный форвард Луис Суарес с мая прошлого года забил всего два гола с игры. Что касается двух дорогостоящих вингеров, приобретенных за последние два сезона, то Усман Дембеле чередует хорошие игры с провальными, а Малком в сезоне 2018/19 сыграл всего 28 минут.

Но это «Эль-Класико». Здесь может все перевернуться с ног на голову. Здесь герои становятся иконами. Это carpe diem, особенно для Лопетеги.

Марко Асенсио espn.com

«Мадридский "Реал" находится в кризисе, и поражение повлияет на него гораздо больше, потому что голова Лопетеги уже находится над гильотиной», — говорит легенда «сливочных» Уго Санчес. — «Но победа на "Камп Ноу" могла бы добавить оптимизма тренеру и игрокам, которые также подвергаются серьезной критике».

Фабио Капелло, завоевавший два чемпионских титула с «Реалом», прекрасно осознает всю важность ситуации. «Я был на месте Лопетеги в сезоне 2006/07. Мне сказали, что я должен добыть нужный результат в "Эль-Класико", иначе меня уволят», — вспоминает итальянец.

В то время «Реал» был четвертым и выиграл всего один из последних пяти матчей, а также вылетел из Лиги чемпионов. «В итоге мы сыграли 3:3, но выдали настоящее шоу, которое подтолкнуло нас к завоеванию чемпионства в том сезоне», — добавил Капелло.

Это ключевой момент: мы говорим не просто о временном превосходстве над принципиальным соперником, речь идет о том, чтобы переломить ход всего сезона, и это, вероятно, больше относится к игрокам, которые должны заполнить места Криштиану и Месси. Отсутствие последнего должно быть временным, но летом ему исполнится 32 года. Его часы тоже тикают, так что считайте это заботой о будущем. Кто же поднимется на ступеньку выше?

Поиск новых звезд

В «Реале» лучшим кандидатом может стать Марко Асенсио, преимущественно действующий на позиции Роналду. Молодой форвард, которого назвали в честь легендарного Марко ван Бастена, — это не Пит Майерс, заменивший Майкла Джордана в «Чикаго Буллз». У него есть все навыки, чтобы стать одним из лучших в мире.

Есть также Гарет Бейл — самый дорогой футболист в истории до 2016 года. Ему мешали травмы и конкуренция с Роналду, но, как показал финал Лиги чемпионов сезона 2017/18, он способен взять игру на себя, как и некоторые другие футболисты.

Также можно выделить Карима Бензема — постоянно ворчащего центрального нападающего, который последние несколько лет жертвовал собой, выполняя грязную работу, чтобы помочь Криштиану Роналду сиять еще ярче. В этом он схож с лефт тэклом, защищающим Тома Брэди. Француз — невоспетый герой, а также не самый забивной футболист, забивший за последние два сезона всего 18 голов в Ла Лиге. Многие полагали, что с уходом Роналду Бензема возьмется за дело, но этого не произошло.

Филипе Коутиньо espn.com

«Барселона» на вырученные четверть миллиарда долларов от сенсационной продажи Неймара, приобрела сразу двух игроков: Филипе Коутиньо и Усмана Дембеле.

Коутиньо, купленный в январе у «Ливерпуля» за 150 миллионов долларов, является плеймейкером, но он иногда тяготеет к игре на той же позиции, что и Месси. Вальверде готов передать бразды правления командой в его руки.

Что касается Дембеле, который прибыл в команду летом 2017 года за 120 миллионов долларов, его футбольные таланты блестели на футбольном поле лишь периодически, как неисправный неон. Кто-то винил травму, которая вывела его из строя на полгода, кто-то критиковал консерватизм Вальверде, кто-то сетовал на юный возраст. Прекратите искать оправдания! Дембеле должен сам ответить на все вызовы.

И давайте не забывать Артура, подписанного прошлым летом. Он завоевал место в центре поля и стал одним из самых стабильных игроков состава Вальверде, выступая там, где когда-то блистали легендарные Хави и Андрес Иньеста. Ему лишь 22 года, большинство болельщиков даже не подозревало его существовании два месяца назад, но сейчас он вышел на главную сцену.

Эти ребята стоят на плечах гигантов, которые были раньше. Месси и Роналду когда-то тоже были на их месте. И хотя они подняли планку на новую высоту, на заре карьеры они также считались вассалами для хранителей пламени.

Диего Форлан, который был свидетелем вечной борьбы, играя за «Атлетико», считает, что «Эль-Класико» всегда будет значить больше, чем любой отдельно взятый игрок. «Криштиану и Месси помогли "Эль-Класико" вырасти до того, чем это противостояние стало сегодня. Однако все когда-то заканчивается. Люди уходят, а их места занимают другие», — сказал уругваец.

Один король уже ушел, другой получил травму. Кто-то должен примерить на себя вакантную корону. 0