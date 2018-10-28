«Быки» наказали ЦСКА за трусость

Московский ЦСКА на своем поле уступил «Краснодару» (1:2) в матче 12-го тура РПЛ. Армейцы вышли вперед благодаря точному удару Николы Влашича в начале второго тайма. На 79-й минуте Ари с передачи Виктора Классона точным ударом послал мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева. Несколько минут спустя швед принес своей команде гостевую победу над ЦСКА.

ЦСКА — без Бекао, «Краснодар» — без Мамаева

Корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко оценивает вынужденные изменения в составах команд перед матчем.

«От вторничного римского варианта основа хозяев отличалась одной позицией. Дисквалификация Бекао вынудила Виктора Гончаренко перерисовать тактический рисунок, применённый в Италии. Впрочем, против "Краснодара" он его в любом случае вряд ли повторил бы. Во-первых, эта модель не оправдала себя против "Ромы". Во-вторых, дома ЦСКА зачастую использует более наступательную схему — если только не "Реал" в соперниках.

Наконец, на модуль 3-Х-Х тренер банально не насобирал бы кондиционных стопперов. Все два оставшихся в его распоряжении, Магнуссон и Чернов, вышли на "быков" с первых минут. В свою очередь Бекао впервые в сезоне оказался в подзабытой уже зрительской роли. "Его" место в старте отошло к Дзагоеву.

Очень любопытно было бы взглянуть на Павла Мамаева на фоне новой "армейской" полузащиты. Загулом с приятелем Кокориным лучший ассистент южан сам себя лишил встречи с бывшими одноклубниками. А заодно — двух месяцев большого футбола. Как минимум.

В то время как его нынешняя команда противостояла ЦСКА на "Песчанке", Мамаев томился в девяти километрах от неё — в камере СИЗО №2. И не факт, что видел матч хотя бы по телевизору. Загремев за решётку, талантливый хавбек не только себя — команду тоже крепко подвёл. Игровой репертуар "Краснодара" от этой потери, конечно же, обеднел».

Уральской дуэли не вышло

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин фиксирует, что первая половина игры пришла при небольшом преимуществе ЦСКА.

«Интересной изначально виделась возможная дуэль Облякова и Дмитрия Стоцкого. Однако экс-футболисты "Уфы" до середины второго тайма на поле пересекались весьма редко. Стоцкий в первой половине встречи, играя левого атакующего хавбека, гораздо чаще вступал в единоборства с Ахметовым или Марио Фернандесом, чем с Обляковым.

А после перерыва, когда тренерский штаб заменил Кристиана Рамиреса на Вандерсона, универсалу Стоцкому и вовсе пришлось закрывать левый фланг обороны. И лишь в концовке, когда москвичи заменами укрепляли оборону, сохраняя победный счет, Обляков стал действовать ближе к правой бровке.

Мусаев и Фоменко, несмотря на равную игру в первом тайме даже при некотором преимуществе гостей, явно желали видеть большего от своих подопечных. Ведь контратаки ЦСКА до перерыва были не такими уж безобидными. Удары Федора Чалова (мимо) и Магнуссона (голкипер Андрей Синицын не без труда перевел мяч на угловой) запомнились куда больше, чем долгие и порой заумные позиционные владения южан, которым явно не хватало остроты и завершения».

Влашич — лучший в ЦСКА

Обозреватель «Советского Спорта» Степан Чаушьян выделяет хорватского хавбека ЦСКА, который продолжает показывать свой высокий класс.

«Второй тайм стартовал с атак "Краснодара". Быки провели две подряд острые атаки, на что ЦСКА ответил одной, но голевой. Сначала классно мяч на чужой половине поля перехватил не блиставший в первом тайме Никита Чернов. Мяч дошел до Федора Чалова и тот вместо удара покатил его на Николу Влашича. Хорват пробил в притирку со штангой — точно в нижний угол ворот. Синицын как-то неуклюже прыгнул, но достать не смог — 1:0!

Пока что арендованный у "Эвертона" хорватский полузащитник — лучший игрок сезона в ЦСКА, если даже не во всей премьер-лиге. Он не просто сумел заменить Александра Головина, хоть они и исполняют немного разные роли, но даже превосходит россиянина в пользе, которую приносит команде, как впереди, так и отрабатывая в обороне.

У него есть только один минус — отсутствие права выкупа за фиксированную сумму. "Эвертон", конечно, не отказывается от идеи продать не заигравшего в Англии полузащитника, но с каждым удачным матчем за ЦСКА его цена растет, а претендентов на покупку становится все больше. Если он так продолжит и дальше, у Евгения Гинера просто не хватит денег на его приобретение».

«Краснодар» мог победить крупнее

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев отмечает, что армейцы полностью провалили концовку встречи.

«Тут же Гончаренко начал делать замены. Убрал с поля Дзагоева, выпустив вместо него Хетага Хосонова. Последний передал какую-то записку Влашичу, и автор гола символично порвал ее на мелкие кусочки.

Что было там написано — загадка. Но когда вместо Чалова на поле вышел Яка Бийол, все было понятно без слов — ЦСКА садился в оборону, чтобы удержать преимущество в один мяч. Как оказалось чуть позже, это решение было далеко не самым верным: обороняться с "Краснодаром" слишком тяжело. Хозяева отдали инициативу и стали регулярно пропускать атаки, ошибаясь на своей половине поля.

На первый гол гостям потребовалось 15 минут. В очередной атаке Классон в штрафной отдал шикарный пас не глядя на Ари, и тому оставалось забить в пустые. А через две минуты российский бразилец отплатил шведу: закрутил ему подачу во вратарскую. Мог "Краснодар" и еще забить, моментов было достаточно. При этом гости показали, как можно играть, ведя в счете. На последних минутах "Краснодар" был ближе к третьему голу, чем ЦСКА ко второму».​

Поражение от «Краснодара» — ошибка Гончаренко

Автор Sport24 Данила Игнатов считает поражение ЦСКА — тренерским.

«Со всеми командами первой пятерки ЦСКА потерял очки дома. "В этом нет системы, — объясняет Гончаренко после матча. — Сегодня игра была в атаку, а 'Локомотив' и 'Ростов' действовали очень закрыто". Действительно, матч с "Краснодаром" сложился совсем не так, как игры против "Ростова" (0:1), "Спартака" (1:1), "Локомотива" (0:1).

До этого Гончаренко постоянно терял преимущество. Ростовчане забили очень быстрый гол и закрылись, "Спартак" тоже смог открыть счет первым, но не удержался; а "Локо" — дотерпел и победил в концовке. И когда ЦСКА наконец удалось повести, главный тренер сразу решил засушить матч. Очень похоже на то, во что два-три года назад играл Леонид Слуцкий.

Гончаренко от своего предшественника всегда отличался умением управлять игрой — смелыми, неординарными ходами. Свои лучшие матчи при белорусском тренере ЦСКА выдавал благодаря заменам. Выезд к "Базелю" в Лиге чемпионов — гениальная игра Дзагоева после перерыва (который был в намного худшей форме, чем сейчас). Победа в Суперкубке над "Локомотивом" — свежий Хосонов в опорной зоне, забивший единственный гол. Матч с "Реалом" — грамотная замена уставшего Дзагоева на Ефремова, который закрыл справа Одриосолу и Себальоса.

На этот раз все пошло ровно наоборот. Но странно, что в этих заменах главный тренер не признает собственной вины. Еще одно сильное качество Гончаренко — учиться на своих ошибках. Потому что впереди у ЦСКА очень сложный отрезок, завершающийся домашним Зенитом».

Фоменко переиграл Гончаренко

Автор Soccer.ru Синклейр отдает должное тренерскому штабу «Краснодара», чьи решения принесли «быкам» победу.

«Это, пожалуй, один из немногих матчей, после которого можно сказать, что Виктор Ганчаренко серьезно ошибся. Да, мы привыкли, что этот очень умный, грамотный специалист, напротив, делает шикарные вещи, работает блестяще, тонко чувствует команду и способен даже из пионеротряда сделать боеспособный коллектив. Но, говоря словами классика, и у мастера бывают ошибки. Это поражение во многом на его плечах.

И совершенно иначе сработал тренерский штаб "Краснодара". Логично было предположить, что сил у "быков" будет все меньше. Однако ЦСКА сам предоставил гостям сыграть в их любимый футбол с контролем мяча и быстрыми передачами. Ведь около часа армейцы заставляли оппонента действовать вторым номером, что "Краснодар" не очень любит, даже когда устал. И тут противник отступает назад, имея зыбкий перевес в один мяч, отдает контроль, делает разбалансирующие замены и подставляется тем самым. Замены "Краснодара", напротив, только освежали и усиливали атаку, что позволило "быкам" прибавить». 0