Гол Салаха помог «Ливерпулю» выйти в лидеры. Египтянин находится в хорошей форме

1. «Ливерпуль» на вершине

«Ливерпуль» взошел на вершину турнирной таблицы английской Премьер-лиги, а все благодаря доминированию в матче с «Кардифф Сити» на «Энфилде».

Из всей группы лидеров в субботу играли только «красные», которые теперь могут сидеть сложа руки и надеяться, что их прямые конкуренты потеряют очки на этих выходных.

Садио Мане оформил дубль, а Мохамед Салах и Шердан Шакири забили по голу. В этом матче «Ливерпуль» здорово сыграл не только у чужих ворот, но и у своих, продемонстрировав, насколько прочной может быть оборона.

Многие детали говорят о том, что в течение сезона «Ливерпуль» продолжит борьбу за чемпионство. При этом ему еще есть куда расти.

Было очевидно, что в середине недели, когда «красные» обыграли «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов, их действия по всему полю стали отличаться слаженностью. Но это не помешало Юргену Клоппу внести в стартовый состав некоторые изменения. Оставив в запасе Шакири, Эндрю Робертсона и Джо Гомеса, наставник доверил место на поле Деяну Ловрену, Адаму Лаллане и Альберто Морено, для которого это первый старт в АПЛ с апреля.

«Ливерпуль» завладел инициативой с первых минут. Ему потребовалось всего 10 минут, чтобы выйти вперед. Удары Мане и Жоржиньо Вейналдума были заблокированы, а вот Салах, подобрав мяч, не промахнулся.

Обстрел чужих ворот продолжился спустя три минуты. Вирджил ван Дейк ударом головой отправил мяч в штангу. После этого «красные» могли рассчитывать на пенальти, однако арбитр не заметил, как Шон Моррисон завалил на газон Салаха. Перед уходом на перерыв тот же Моррисон головой вынес мяч с линии ворот после удара головой от Лалланы.

В начале второго тайма наступил тревожный момент, когда «Кардифф» отправил мяч в сетку чужих ворот, однако судьи справедливо зафиксировали офсайд у Моррисона.

«Ливерпуль» забил вновь на 66-й минуте и, как показалось, окончательно разрушил надежды «Кардиффа» отыграться. Сама атака получилась сумбурной, хотя результативный удар Мане вышел мощным и точным — шансов спасти свою команду у Нила Этериджа не было.

И все же «Кардифф» вернулся в игру. Дэвид Хойлетт выполнил прострел, мяч по воле случая отскочил от ноги ван Дейка, после чего Каллум Паттерсон протолкнул его в сетку, опередив Алисона. Казалось, что нас ждет напряженная концовка, но всего за три минуты «Ливерпуль» забил еще два мяча и обеспечил себе победу.

Шакири, вышедший на замену во втором тайме, аккуратно обработал мяч в чужой штрафной и хладнокровно отправил его в угол. Затем «Кардифф» прозевал контратаку соперника, в которой Мане пробросил мяч мимо вышедшего ему навстречу вратаря.

Впечатляющие начало и концовка позволили «Ливерпулю» победить. «Красные» приближаются к своей лучшей форме.

2. Неуместные сомнения по поводу Салаха

Разговоры о плохой форме Салаха сильно преувеличены. В трех последних матчах за «Ливерпуль» он забил четыре гола и, похоже, снова обрел свой магический шарм.

Форвард чувствовал уверенность в собственных силах еще до того, как отправил мяч в сетку. В одном из моментов он даже попытался закрутить сферу в ворота с углового, что ему удалось сделать в недавнем матче за сборную Египта.

Трибуны аплодировали ему после гола, но наибольшего уважения заслуживает его самоотдача на всех участках поля. Египтянин успевал повсюду, а его отзывчивость помогала партнерам по команде находить моменты. Именно после его навеса игровой снаряд прилетел на голову ван Дейка, от которой отскочил в штангу.

Самое главное, что Салах здоров и нацелен на удар. Его скомканное лето и конфликты с египетской федерацией, по-видимому, остались позади.

Нападающему было сложно показывать ту же игру, что и в прошлом сезоне, но Клопп и руководство «Ливерпуля» на поддались панике. Их терпение себя оправдало — Салах вернулся.

3. «Кардифф» деклассирован на «Энфилде»

Отношение Нила Уорнока к игре было заранее акцентировано на капитуляции, если не сказать больше. «Нас ждет практически невозможная задача», — говорил главный тренер «Кардиффа» перед выездом в Ливерпуль, где «красные» не проигрывали с апреля 2017 года.

Несмотря на это, кое-что у «Кардиффа» получалось. Гости могут гордиться тем, что именно они прервали сухую серию «Ливерпуля» на «Энфилде» в рамках АПЛ, растянувшуюся на 900 минут.

Как и большинству команд, находящихся под угрозой вылета, «Кардиффу» явно не хватает голов. Забив четыре мяча в ворота «Фулхэма» на минувших выходных, валлийцы сравнялись с показателем стартовых восьми туров. В гостях они и вовсе забили только дважды — самый низкий показатель в Премьер-лиге.

Даже игра на «Энфилде» не смогла вдохновить форварда «Кардиффа» Бобби Рида, известного фаната «Ливерпуля». В середине недели он наблюдал с трибун за драматической победой «красных» над «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, а в субботу хоть и находился на поле, но тоже преимущественно в качестве зрителя.

«Кардиффу» предстоит серьезно настроиться на две следующие игры, чтобы набрать столь необходимые очки. Валлийцы дома сыграют против «Лестера» и «Брайтона». Победы в этих матчах уже не будут невозможными. 0