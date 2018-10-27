АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Кардифф», «Челси» в гостях у «Бернли», «Тоттенхэм» примет «МанСити»

С 27 по 29 октября в английской Премьер-лиге пройдут матчи десятого тура.

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вулверхэмптон» 1:0

В матче 10-го тура АПЛ «Брайтон» с минимальным счетом победил «Вулверхэмптон» (1:0).

Единственный гол на 48-й минуте забил форвард хозяева Гленн Маррей.

АПЛ. 10-й тур «Брайтон & Хоув» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 1:0 (0:0) Гол: Маррей, 48«Брайтон & Хоув»: Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Каяль, Стивенс, Марч (Биссума, 71), Маррей, Джаханбахш, Искиэрдо (Кноккарт, 81)«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро (Бонатини, 85), Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Хименес (Иван Кавалейру, 61), Траоре (Жота, 61), Элдер КоштаПредупреждения: Каяль, 53. Данк, 77. Кноккарт, 90

«Фулхэм — "Борнмут" 0:3

В матче десятого тура чемпионата Англии "Борнмут" на выезде разгромил "Фулхэм" со счетом 3:0.

У победителей встречи дубль оформил Каллум Уилсон (14-я и 85-я минуты) и единожды отличился Дэвид Брукс (72).

Хозяева поля на 73-й минуте остались в меньшинстве, красную карточку за грубую игру получил Кевин Макдональд.

"Борнмут" с 20 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Фулхэм", потерпевший четвертое поражение кряду, расположился на 18-й строчке, имея в активе пять очков.

АПЛ. 10-й тур «Фулхэм» — «Борнмут» — 0:3 (0:1) Голы: Уилсон, 14 — с пенальти (0:1). Брукс, 72 (0:2). Уилсон, 85 (0:3)«Фулхэм»: С.Рико, Одуа, Рим, Ле Маршан (Кэрни, 60), Фосу-Менса, Макдональд, Сери (Замбо, 80), Сессеньон, Шюррле, Митрович, Камара«Борнмут»: Бегович, Смит, Аке, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Лерма, Л.Кук (Гослинг, 80), Брукс (Станислас, 86), Фрэйзер (Дефо, 89), УилсонПредупреждения: Камара, 17. Макдональд, 51. С.Кук, 74. Митрович, 88Удаление: Макдональд, 73. м

"Ливерпуль" — "Кардифф Сити" 4:1

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" одержал домашнюю победу над "Кардифф Сити" — 4:1.

Счет в матче на 10-й минуте открыли хозяева. Александер-Арнолд навесил с правого края, мяч отскочил в центр штрафной, удары Мане и Вейналдума были заблокированы, но Мохамед Салах с третьей попытки поразил пустой угол ворот.

На 66-й минуте мерсисайдцы провели атаку левым флангом, Морено прострелил в штрафную, Мане поставил корпус, продавил защитника и с разворота вколотил мяч в угол ворот.

На 77-й минуте "Кардифф" отыграл один мяч. Валлийцы провели атаку правым флангом, Хойлетт прострелил во вратарскую, случился рикошет от ноги ван Дейка, Патерсон выскочил из-за спины защитника и в касание переправил мяч мимо Алисона.

А на 84-й минуте Салах прорвался по правому флангу и классной передачей нашёл в штрафной Шакири, тот красиво обыграл защитника и на исполнение пробил в нижний угол.

Спустя три минуты "Ливерпуль" после перехвата убежал в контратаку. Салах промчался по центру и сделал передачу на ход Мане, который вошёл в штрафную и аккуратно перебросил вышедшего из ворот Этериджа.

После этого матча "Ливерпуль" с 26 очками возглавляет таблицу АПЛ, а "Кардифф" на 18-м месте — 5 очков.

АПЛ. 10-й тур «Ливерпуль» — «Кардифф Сити» — 4:1 (1:0) Голы: Салах, 10 (1:0). Мане, 66 (2:0). Патерсон, 77 (2:1). Шачири, 84 (3:1). Мане, 87 (4:1)«Ливерпуль»: Алиссон, Ловрен, ван Дейк, Морено, Александр-Арнолд, Вайналдум, Лаллана (Шачири, 61), Фабинью, Роберту Фирмину (Милнер, 71), Салах, Мане«Кардифф Сити»: Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Гюннарссон (Дамур, 73), Камараса, Патерсон, Рид (Зохоре, 83), Хойлетт, Мерфи (Харрис, 74)

«Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед» 0:0

Еще в одном матче 10-го тура АПЛ «Саутгемптон» и «Ньюкасл» сыграли вничью (0:0).

АПЛ. 10-й тур «Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:0 «Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Ромеу (Уорд-Проуз, 79), Лемина, Редмонд, Остин (Габбьядини, 63), Ингс, Эль-Юнусси (Лонг, 78)«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Фернандес, Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Диаме (Ки Сон Ен, 76), Ритчи, Шелви, Кенеди, Перес (Рондон, 69), Муто (Атсу, 80)Предупреждение: Атсу, 90+2

«Уотфорд» — «Хаддерсфилд Таун» 3:0

В матче 10-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» на своем поле разгромил «Хаддерсфилд» (3:0).

Счет на 10-й минуте открыл аргентинский хавбек хозяев Роберто Перейра, на 19-й минуте испанец Жерар Деулофеу удвоил преимущество хозяев, а нигерийский форвард Исаак Саксесс поставил победную точку на 80-й минуте.

АПЛ. 10-й тур «Уотфорд» — «Хаддерсфилд» — 3:0 (2:0) Голы: Перейра, 10 (1:0). Деулофеу, 19 (2:0). Саксесс, 80 (3:0)«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Каткарт (Кабаселе, 85), Кико Фемения, Масина, Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз, Деулофеу (Сема, 65), Саксесс (Грэй, 83)«Хаддерсфилд»: Лессль, Йергенсен, Леве, Дурм, Шиндлер, Хогг, Муй, Притчард, Биллинг (Бакуна, 78), Депуатр (Мунье, 63), Мбенза (Собхи, 63)Предупреждения: Биллинг, 34. Масина, 67. Муй, 86

«Лестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед»

«Бёрнли» — «Челси»

28 октября, 16:30 мск

«Кристал Пэлас» — «Арсенал»

28 октября, 16:30 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

28 октября, 16:30 мск

«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»

29 октября, 16:30 мск