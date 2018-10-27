АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Кардифф», «Челси» в гостях у «Бернли», «Тоттенхэм» примет «МанСити»

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вулверхэмптон» 1:0
В матче 10-го тура АПЛ «Брайтон» с минимальным счетом победил «Вулверхэмптон» (1:0).
Единственный гол на 48-й минуте забил форвард хозяева Гленн Маррей.
«Фулхэм — "Борнмут" 0:3
В матче десятого тура чемпионата Англии "Борнмут" на выезде разгромил "Фулхэм" со счетом 3:0.
У победителей встречи дубль оформил Каллум Уилсон (14-я и 85-я минуты) и единожды отличился Дэвид Брукс (72).
Хозяева поля на 73-й минуте остались в меньшинстве, красную карточку за грубую игру получил Кевин Макдональд.
"Борнмут" с 20 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Фулхэм", потерпевший четвертое поражение кряду, расположился на 18-й строчке, имея в активе пять очков.
"Ливерпуль" — "Кардифф Сити" 4:1
В матче 10-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" одержал домашнюю победу над "Кардифф Сити" — 4:1.
Счет в матче на 10-й минуте открыли хозяева. Александер-Арнолд навесил с правого края, мяч отскочил в центр штрафной, удары Мане и Вейналдума были заблокированы, но Мохамед Салах с третьей попытки поразил пустой угол ворот.
На 66-й минуте мерсисайдцы провели атаку левым флангом, Морено прострелил в штрафную, Мане поставил корпус, продавил защитника и с разворота вколотил мяч в угол ворот.
На 77-й минуте "Кардифф" отыграл один мяч. Валлийцы провели атаку правым флангом, Хойлетт прострелил во вратарскую, случился рикошет от ноги ван Дейка, Патерсон выскочил из-за спины защитника и в касание переправил мяч мимо Алисона.
А на 84-й минуте Салах прорвался по правому флангу и классной передачей нашёл в штрафной Шакири, тот красиво обыграл защитника и на исполнение пробил в нижний угол.
Спустя три минуты "Ливерпуль" после перехвата убежал в контратаку. Салах промчался по центру и сделал передачу на ход Мане, который вошёл в штрафную и аккуратно перебросил вышедшего из ворот Этериджа.
После этого матча "Ливерпуль" с 26 очками возглавляет таблицу АПЛ, а "Кардифф" на 18-м месте — 5 очков.
«Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед» 0:0
Еще в одном матче 10-го тура АПЛ «Саутгемптон» и «Ньюкасл» сыграли вничью (0:0).
«Уотфорд» — «Хаддерсфилд Таун» 3:0
В матче 10-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» на своем поле разгромил «Хаддерсфилд» (3:0).
Счет на 10-й минуте открыл аргентинский хавбек хозяев Роберто Перейра, на 19-й минуте испанец Жерар Деулофеу удвоил преимущество хозяев, а нигерийский форвард Исаак Саксесс поставил победную точку на 80-й минуте.
«Лестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед»
«Бёрнли» — «Челси»
28 октября, 16:30 мск
«Кристал Пэлас» — «Арсенал»
28 октября, 16:30 мск
«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
28 октября, 16:30 мск