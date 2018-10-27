Де Хеа — светлое пятно на фоне кошмаров «МЮ». Он уже среди великих

Такой реакции не было у Шмейхеля и ван дер Сара

Давид де Хеа twitter.com/manutd 1000 Фрибет для всех Забрать!

Очередной вечер, когда де Хеа совершил невероятный сэйв. Пушечный удар наносил Криштиану Роналду — бывший кумир Манчестера. Испанец отразил удар очень легко — так всегда выглядит его магия. Другое дело, что «МЮ» проиграл — в последнее время это тоже уже не вызывает удивления.

Де Хеа и вся сборная Испании выглядели не лучшим образом на чемпионате мира в России, но Давид по-настоящему превосходно провел последние пять сезонов — этот показатель куда важнее. В последнее время ходят слухи, что новый контракт сделает голкипера самым высокооплачиваемым игроком клуба. Не так много вратарей, которые пережили целый ряд главных тренеров и сумели сохранить такую форму. Де Хеа действительно заслуживает того, чтобы быть в одном ряду с Петером Шмейхелем и Эдвином ван дер Саром.

Более того, де Хеа — это удивительное сочетание Шмейхеля и ван дер Сара. Давид играет ногами лучше датчанина, хотя уступает в этом плане голландцу. Главный показатель, в котором он крут на фоне обоих — молниеносная реакция. Когда шансов, казалось бы, нет — Де Хеа способен выручить.

В феврале 2013 года Шмейхель в качестве эксперта впервые увидел невероятную реакцию испанца, который отразил удар защитника «Реала» Фабиу Коэнтрау в Лиге чемпионов. Касание от голкипера было настолько тонким, а мяч летел так быстро, что без повтора зафиксировать этот сэйв было практически невозможно. Шмейхель был явно ошеломлен тем эпизодом и однозначно не был уверен, что спас бы команду в такой ситуации.

Защитники «МЮ» — давние должники своего вратаря

Сэйвы де Хеа порой выглядят невероятно twitter.com/manutd

В этом и заключается весь блеск де Хеа, многие партнеры по команде должны ему уже давно, а особенно — защитники, некоторые из которых могли давно покинуть «Юнайтед» за свои провалы.

При этом де Хеа по мнению WhoScored.com являлся в прошлом сезоне только пятым из 20 голкиперов АПЛ по сэйвам, совершив 114 спасений. Это итог 144 ударов в створ ворот «МЮ», а в процентном соотношении это 79,9% — лучший показатель в Премьер-лиге. Не слишком удивляет и лидерство по сухим играм — 18 из 37.

Что тревожно для «Юнайтед» — они допустили такое количество ударов, несмотря на шестой показатель в АПЛ по владению мячом. Это доказательство большого количества ошибок обороны, которая позволяла соперникам многое, но де Хеа все подчищал.

Не в последнюю очередь благодаря де Хеа клуб завоевал столько трофеев. Испанец в клубе относительно недолго, но у команды за это время появились титул АПЛ, Кубок Англии, Кубок Лиги, и победа в Лиге Европы за семь полных сезонов и более 300 игр. Давид играл ключевую роль в каждой кампании.

Де Хеа — главный пожарный «МЮ»

Давид Де Хеа — спаситель «МЮ» twitter.com/manutd

Не менее поразительно, насколько де Хеа полезен при нынешних проблемах «Юнайтед». Шмейхелб и ван дер Сар выступали за команду в другие эпохи с захватывающими контратаками и классными защитниками, но сейчас в Манчестере часто царит настоящий хаос. Форма команды меняется от игры к игре, но вратарь успешно тушит большинство пожаров в своей штрафной и часто в одиночку спасает партнеров от фиаско.

Все-таки лучшим вратарем в истории «МЮ» стоит считать Шмейхель, учитывая успехи той команды. Тем не менее, де Хеа тоже останется в истории. Очень жаль, что на его выступления выпал столь сложный период для клуба.

Де Хеа в «МЮ» никогда не был окружен партнерами, которые равны с ним по уровню таланта. Это ужасно, что лучшим игроком клуба, который знаменит своей атакой и нападающими, в последние пять лет является голкипер. Но болельщики благодарны де Хеа, ведь он ведет клуб за собой через тяжелейшую перестройку, наступившую после эры сэра Алекса Фергюсона.

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