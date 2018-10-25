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    «Наполи» поставил под вопрос командный класс ПСЖ

    Реакция прессы на матч ПСЖ — «Наполи»

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    Накануне в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ и «Наполи» разыграли увлекательную ничью со счетом 2:2. Приводим самые интересные публикации медиа по этому матча.
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    Кавани теряет влияние в ПСЖ

    «Редко когда кто-то доминировал так над ПСЖ Томаса Тухеля, как это было прошлой ночью в его матче против второй команды чемпионата Италии. Даже в Ливерпуле против одноименного коллектива в стартовом туре группового раунда чувство беспомощности не было настолько явным. Чемпион Франции показал тревожные недостатки», — пишет французская L'Équipe.

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    • «Хотя немецкий наставник пользуется единодушной поддержкой руководства столичного клуба, "Пари Сен-Жермен" еще никогда за последние годы не был так близок к провалу в европейской арене. Тройка нападения MCN (Мбаппе-Кавани-Неймар) трансформировалась в MN (Мбаппе-Неймар), ведь взаимодействие уругвайца с партнерами по атаке было худшим, нежели то, как комбинировали француз и бразилец. Эдинсон не отдал ни одной передачи на Килиана, получив три, тогда как три раза отдавал на Неймара, отозвавшись на четыре его паса; между тем бразилец отметился 15 передачами на Мбаппе, который отдал ему семь пасов».

    Анчелотти преподал урок Тухелю

    «ПСЖ остается в борьбе за выход в плей-офф, но должен улучшить уровень своей игры. Нужно ли считать игроком хозяев переоцененными, или они слишком зависимы от комфорта? А, может, они просто отрезаны от мира чрезмерной спортивной иерархией клуба?», — задается вопросом французская Le Parisien.

    «Наставник гостей Карло Анчелотти выиграл первый тайм до того, как Тухель переключился на схему 3-4-3, чем тем самым заставил визави отказаться от своей 4-4-2 на более надежную 4-3-3. В течение небольшого промежутка времени два тренера продемонстрировали свою впечатляющую тактическую хватку, блеснув реакцией и аналитическим чтением игры. Итальянец почти преподал урок коллеге, но Анхель Ди Мария молвил свое слово эффектным обводящим ударом в добавленное время, сохранив напряжение в этой группе».

    Тухелю предстоит бороться за свое будущее 6 ноября

    «Парижская команда была на грани пропасти, пока ее не оттащил гол аргентинского полузащитника. Между тем, в первом тайме непревзойденная организация игры "Наполи" повергла в смятение Неймара и компанию. После полученного тактического урока Тухелю предстоит сдать один из экзаменов по поводу своего будущего в ПСЖ 6 ноября в Неаполе», — убеждена французская Le Monde.

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    • «Глыба», — такой была передовица итальянской Corriere dello Sport, где газета хвалит тренерский гений Анчелотти. «Рулевой "Партенопеи" и его подопечные преподали тактический урок "Пари Сен-Жермен". Пусть гости и довольствовались всего лишь один баллом».

    Инсинье и Мертенс были лучшими на поле

    «Лоренцо Инсинье и Дрис Мертенс проделали огромный объем работы по всему полю. Итальянский и бельгийский нападающие были великолепны против гигантов Тухеля», — отмечает итальянская La Gazzetta dello Sport.

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    • «За свою игру ПСЖ заслужил пять баллов из 10-ти, тогда как Ди Мария — семь и 10-ти. Тем временем, Мбаппе был одним из худших. "Наполи" заслуживает семерки, равно как такую же оценку получает Инсинье, Аллан, Мертенс и Хосе Кальехон, а худшим среди лучших был Мариу Руи — это шесть из 10-ти».

    ПСЖ не выглядел единой командой

    «Самое тревожное для "Пари Сен-Жермен" — это недостаточная интенсивность в матче. "Наполи" заслуженно вышел вперед и не выглядел незаслуженным победителем. Если чемпион Франции повторит это выступление через две недели, он рискует потерять шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов», — констатирует ESPN.

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    • «Хозяевам не только не хватало интенсивности — она внезапно выглядела лишенной той командной химии, что ей присуща, где исполнители как будто играли сами за себя, а не за коллектив. Тухель решил эту проблему после перерыва, но потребует куда большего от своих подопечных в Неаполе, с учетом того, что он увидел накануне. Как гола Инсинье, так и Мертенса можно было избежать, но гостям улыбнулась удача, в то время, как парижанам откровенно не повезло, тем не менее, оба взятия ворот хозяева имели возможность не допустить». 0

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