УЕФА против ФИФА. Война, которая может изменить футбол

37-й по счету Совет ФИФА в пятницу, 26 октября, стартовал в Кигали, Руанда. Среди вопросов, которые будут рассматриваться в ходе заседания — реформа клубного чемпионата мира, а превращение Лиги наций в глобальный турнир под эгидой ФИФА.

Однако отношения между некоторыми ключевыми фигурами игры находятся очень близко к критической точке. Кто-то (представители УЕФА) даже готов покинуть Совет из-за грядущей реформы клубного ЧМ, потенциально угрожая мировому порядку в футболе. Все может закончиться даже тем, что мы увидим разные летние турниры для топ-клубов — один под эгидой ФИФА, другой — от УЕФА и КОНМЕБОЛа в партнерстве с Relevent, компанией, которая проводит Международный кубок чемпионов.

26 октября может войти в историю, как день, когда мировой футбол может измениться навсегда.

Не много ли драматизма?

Не слишком. Особенно, если вы общались с вовлеченными в процесс людьми. Ключевым моментом является то, что клубный футбол генерирует огромные суммы денег, и никто не хочет оставаться в стороне. И если по ходу сезона особо ничего уже не предпримешь — к лучшем это, или нет, но национальные чемпионаты остаются священными — то лето предлагает бесконечное количество возможностей. Особенно, когда турниры можно организовать, где угодно — там, где это будет наиболее прибыльно. Например, в США или в Азии.

В основе первоначального плана президента ФИФА Джанни Инфантино лежит замена Кубка Конфедераций полномасштабным клубным чемпионатом мира с участием 24 команд, который будет проводиться раз в четыре года, начиная с 2021-го.

Джанни Инфантино Sky Sports

Наряду с этим Инфантино предлагает проводить своего рода «мини-чемпионат мира» каждые два года в восьмеркой команд из разных конфедераций — «Финал 8». Он даже получил гарантии от партнеров, которые готовы организовать все это совместно с ФИФА и внести сумму в размере 25 миллиардов долларов на 12 лет.

Нужно понимать, что на данный момент почти все свои деньги ФИФА зарабатывает с одного турнира — чемпионата мира. На ЧМ-2018 в России они заработали 6 миллиардов. Но, понятное дело, чемпионаты мира проходят лишь раз в четыре года, и благодаря новым турнирам ФИФА сможет увеличить более чем в два раза увеличить свой доход, большая часть которого затем перераспределяется между всеми 211 членами организации.

Но это же хорошо, почему кто-то может быть против этого?

Есть несколько причин, в зависимости от того, с кем говоришь, по которым предложение Инфантино было отклонено в марте. Так, президент УЕФА Александер Чеферин в мае прошлого года в Киеве сказал ESPN, что его беспокоит отсутствие прозрачности. Инфантино же заявляет, что подписал соглашение о неразглашении, а также у него есть дэдлайн для принятия этого предложения.

«Мы были избраны, потому что обещали хорошее управление, а также обещали прозрачность. Как вы думаете, будет ли это прозрачным, если я скажу, что у меня есть предложение в размере 25 миллиардов долларов, но я не могу раскрыть, от кого поступило это предложение, ничего не могу рассказать об этой сделке, но, пожалуйста, примите решение, так как на кону большие деньги», — сказал Чеферин.

Александер Чеферин twitter.com/uefacom_ru

Согласно сообщениям СМИ, которые ФИФА не отрицала, финансирование поступит от инвесторов в США, Китае и Саудовской Аравии (в частности, речь идет о Суверенном фонде Саудовской Аравии. Но Инфантино все еще не подтвердил это.

Некоторые из числа сторонников Инфантино говорят, что в деле есть еще один фактор. Большая часть оппозиции — это УЕФА, клубы и лиги. Нетрудно понять, почему Лига чемпионов — это дойная корова для УЕФА и европейских клубов. Еще один клубный турнир такого масштаба с потенциально очень большим призовым фондом мог бы сместить баланс сил ближе к ФИФА и дальше от УЕФА.

Что УЕФА собирается с этим делать?

Если Инфантино будет подталкивать к голосованию по этому вопросу — касательно того, чтобы создать регулярный расширенный клубный чемпионат мира, а также сделать мировой финальный турнир Лиги наций — источники, близкие к делегатам УЕФА говорят, что они просто покинут Совет. Особенно, если представить, что это предложение пройдет, а, скорее всего, так и будет (из 37 членов Совета у УЕФА — 9 мест, а для большинства голосов нужно 19, и очень сложно понять, где они возьмут еще 9).

Чего они добьются?

По большому счету, мало чего, кроме того, что сделают свою оппозицию очевидной. Поэтому УЕФА вынашивает другой план.

Они контактировали с Relevent Sports, компанией, которая организовывает Международный кубок чемпионов — летний турнир, который проходит в США и других частях света. Данная компания изучает возможность какого-то партнерства с брендом УЕФА, возможно, еще и КОНМЕБОЛа для того, чтобы сделать свой турнир с участием топ-клубов Европы и Южной Америки более официальным.

Если УЕФА пойдет на это, сделает турнир ежегодным и заставит ведущие клубы принимать в нем участие, то это серьезно подорвет планы Инфантино. Тогда клубам придется выбирать.

Клубы выберут УЕФА?

УЕФА уверен, что да. В конце концов у организации есть длительные устоявшиеся отношения с клубами благодаря Лиге чемпионов. Ассоциация европейских клубов (ЕСА) тесно связана с Чеферином, а клубам нравится Международный кубок чемпионов, иначе они бы не участвовали в нем из года в год.

Если большие клубы на твоей стороне, то у тебя есть и необходимая сила. Когда на твоей стороне «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед», то все это превращается в очень прибыльную для тебя историю. Независимо от того, о каком турнире идет речь — по версии ФИФА или УЕФА. Но и с этим есть несколько проблем.

«Барселона» — победитель МКК-2017 Marca

И что за проблемы?

Первая — Инфантино провел 16 лет в УЕФА. Он в том числе превратил Лигу чемпионов в тот турнир, которым она является сегодня. У него тоже есть давние отношения с определенными клубами. Не стоит воспринимать, как должное то, что все большие клубы Европы встанут на сторону УЕФА, чтобы участвовать в «официальном» Международном кубке чемпионов. По крайней мере, не тогда, когда ФИФА может предложить несколько миллиардов и свою официальную печать.

Вторая причина. Любой такой турнир будет наиболее прибыльным, если он пройдет в США. А это значит, что нужно получить одобрение Федерации футбола США и КОНКАКАФ. Они могут попросту не санкционировать турнир, и сделать это небезосновательно.

Когда топ-клубы приезжают в США для летних турне — это одно. Если они же они открыли магазин на заднем дворе — это уже совсем другое. Будь-то Международный кубок чемпионов, Ла лига со своим матчем в Майами, или же Копа Либертадорес — функционеры рассматривают рынок США в качестве дойной коровы, но ничего не делают, чтобы развивать футбол на местном уровне.

Еще одна проблема заключается в том, что даже если УЕФА «победит» и пойдет своим путем со своим турниром, это может привести к поражению в долгосрочной перспективе. Точно так же, как клубы поймут, что им не нужна ФИФА для организации прибыльных турниров, они могут понять и то, что им не нужен для этого УЕФА.

Чеферин и Инфантино Sky Sports

Если УЕФА испортит планы ФИФА и разработает свой собственный турнир, тогда ФИФА ответит своим предложением, которое будет сделано исключительно для того, чтобы сорвать сорвать идею УЕФА о брендированном Международном кубке чемпионов.

Что за предложение?

Перенести клубный чемпионат мира, который на данный момент проходит в декабре и обычно в Азии, на июль-август в США, а также расширить количество участников с семи, скажем, до двенадцати.

Подождите, но как же это будет работать? Чемпионат Европы, чемпионат мира, Копа Америка... Большинство игроков не смогут участвовать в турнире из-за международных матчей, как это случилось с Международным кубком чемпионов этим летом. Кто будет смотреть на это?

Видимо, те же, кто смотрел МКК этим летом. Но независимо от того, чья это будет версия — ФИФА или УЕФА, турнир будет лишь незначительно более привлекательным, чем Международный кубок чемпионов. Возможно, это не будет стоить того, чтобы вложить 25 миллиардов. Но есть еще один момент.

Что нас ждет?

Если бы Инфантино был более прозрачен с первого дня и не предлагал «принять или отклонить» предложение« без консультаций, возможно, сейчас не было бы такого хаоса. ESPN сообщали, что Инфантино уже несколько месяцев не общался с Чеферином. Остается надеяться, что кто-то выступит посредником между ними, и мы увидим нечто разумное. Или, возможно, будет отсрочка голосования.

Как бы там ни было, но все движется к расколу. Возможно даже к концу ФИФА в том виде, в котором мы ее знаем. 0