Даже Роналду и Зидан не спасли бы сейчас «Реал»

Накануне в девятом туре испанской Примеры «Реал» на своем поле уступил «Леванте» со счетом 1:2. Приводим самые интересные публикации в медиа по этому поединку.

Игроки «Реала» не слушают Лопетеги

«Единственное, что было позитивного в игре "Реала" в этом матче — это всплески качественных действий во втором тайме, которые свидетельствуют о том, что в команде есть много очень хороших исполнителей, где Карим Бензема и Гарет Бейл временами выглядели весьма неплохо. Но об этом знают все. Мадрид играл безыдейно, без вдохновения и энергии в первой половине, когда "Леванте" превосходил его в тактике и физическом аспекте», — отмечает в материале ESPN Дермот Корриган.

«В то время, как заголовки понятным образом пестрят упоминанием об исторической серии без забитых мячей, главные проблемы "Сливочных" начинаются в обороне и центре поля, где звездные исполнители либо не понимают, либо не хотят делать то, что от них просит наставник. В то же время, как и большинство решений Хулена Лопетеги, которые он принял с момента прихода на тренерский мостик коллектива минувшим летом, его подопечные реагировали на них ужасно. Он выглядел слегка потрепанным, когда тряс руками и кричал по сторонам».

Перес — главный виновник проблем «Реала»

«Результаты опроса AS.com, проведенного сразу после этого поражения королевского клуба, оставляют мало места для сомнений в том, кто, по мнению болельщиков, в основном виновен в нынешнем затруднительном положении команды: более 80 процентов считают, что президент клуба Флорентино Перес заслуживает большую часть вины, чем наставник. С тех пор, как "Реал" провел свой лучший сезон-2016/2017, выиграв Примеру и Лигу чемпионов, состав значительно ослабел, ведь его один за другим покинули такие футболисты, как Альваро Мората, Данило, Хамес Родригес, Пепе, Матео Ковачич и, конечно, самая громкая потеря в лице Криштиану Роналду, проданный "Ювентусу" за 117 млн евро минувшим летом. В последнем случае Перес виноват не столько в продаже португальца — в конце концов, форвард сам добивался трансфера, сколько в том, что ему не нашли равнозначной замены», — пишет на страницах AS Ману де Хуан.

«Мадрид поверил в способность Гарета Бейла, Карима Бензема, Марко Асенсио и компании выйти на передний план и дать понять, что по Роналду никто не скучает, однако стало совершенно ясно, что они не могут заполнить эту пустоту. Чемпион Европы предпочел отказаться от топ-подписания в атаке (пришел только Мариано Диас, потому что появилась возможность его обратного выкупа по скидке) и просто поставили себя перед необходимостью больше работать на трансферном рынке следующим летом, когда у них не останется другого выбора, кроме как устроить капитальный ремонт. В последние годы президент "Сливочных", кажется, больше беспокоился о том, как перестроить стадион "Сантьяго Бернабеу", нежели обеспечить своего наставника необходимыми кадрами, чтобы конкурировать с "Барселоной", которая, хотя и сама продала свою звезду в лице Неймара, но все же вложила эти средства в покупку Усмана Дембеле и Филиппе Коутиньо».

Лопетеги обречен на отставку

«На фоне борющегося, почти в буквально смысле, за свою работу Жозе Моуринью в "МЮ", наставник "Реала" выглядит ходячим мертвецом, полностью смирившимся со своей судьбой после деморализирующего поражения от "Леванте" на своем поле. Ожидалось, что до "Эль Класико" 28 октября бывший рулевой сборной Испании получит возможность убедить руководство клуба в том, что ему нужно больше времени для положительных изменений в коллективе, но Лопетеги, возможно, теперь не продержится и недели после четвертого поражения в пяти матчах во всех турнирах. Гол Марсело во втором тайме, по крайней мере, покончил с кошмарной серией мадридцев в 480 минут без забитых мячей, что на лишь на 15 минут меньше клубного антирекорда, однако это не помогло хозяевам спастись от неудачи, равно как и вряд ли поможет Лопетеги, чьи подопечные опустились на пятое место в Ла Лиге и выглядят потерянными в нападении без Роналду», — рассуждает в материале Goal.com Марк Дойл.

«Ранее на неделе Начо заявил, что он и его партнеры готовы "биться до смерти" за своего наставника, но конец явно близок, ведь даже если "Сливочные" победят в следующем поединке "Викторию" в Лиге чемпионов, это не будет означать отмены отставки тренера, и можно быть уверенным в том, что "Барселона" с радостью проведет контрольный выстрел в "Эль Класико" на следующих выходных. Но продержится ли он хотя бы до того момента? Пока над его головой раздавался недовольный гул после ухода с поля, Лопетеги выглядел проигравшим — в отличие от Моуринью, у испанца, кажется, почти не осталось ничего, за что можно бороться».

Главная беда «Реала» не в отсутствии Роналду и Зидана

«За каждым из трех последних успешных сезонов, когда "Реал" неизменно выигрывал Лигу чемпионов, следовало лето, в котором он откладывал решение усилить состав, особенно в атаке, хотя оно казалось необходимым еще несколько месяцев назад. Вот почему от Мадрида ускользнул Килиан Мбаппе летом 2017 года, поскольку он не сумел убедить отца форварда и отказался продавать кого-то из троицы Бейл — Бензема — Роналду, и вот почему не пытался подписать Мариано Диаса до последних дней трансферного окна, рассчитывать на Неймара или кого-то такого же качества. Одна из проблем королевского клуба в том, что он не нашел своего места на рынке, что становится очень жестоким, ведь сейчас недостаточно просто иметь деньги, чтобы подписать суперзвезду — нужно, чтобы она хотела перейти, а ее клуб был готов продавать», — пишет на страницах Marca Карлос Карпио.

«Так или иначе, даже с Роналду и Зинедином Зиданом у руля команды, она завершила Примеру прошлого сезона в 17 очках отставания от чемпиона, а также проиграла "Леганесу" в Кубке Испаеии после того, как не сумела победить "Фуэнлабраду" и "Нумансию" на своем поле в предыдущих раундах: если подобный сценарий повторяется уже без португальца и француза, значит, напрашивается вывод, что причины нынешних проблем не только в отсутствии бомбардира и нужного тренера. Наибольшая ответственность лежит на топ-игроках коллектива, которые выступают ниже своего уровня, потеряв драйв соперничества в Ла Лиге и будучи обеспокоенными отсутствием лидерства. И тот момент, когда при счете 0:2 в матче против "Леванте" Лопетеги заменил Асенсио за полчаса до конца матча — хороший этому пример». 0