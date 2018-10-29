Трансферный дайджест 23-29 октября

Златан Ибрагимович

«Лос-Анджелес Гэлакси», нападающий, 37 лет

Для Златана Ибрагимовича сезон в MLS завершился — «Лос-Анджелес Гэлакси», несмотря на 22 гола шведского форварда, не удалось выйти в плей-офф. И теперь Ибра уже точно стал целью для клубов из Европы. На данный момент, по данным СМИ, на Ибрагимовича претендуют двое — «Милан» и «Реал».

Для Ибры есть два варианта — первый разрыв контракта с «Гэлакси», который предусмотрен в контракте на случай предложения из Европы, или же краткосрочная аренда на время межсезонья в США.

Пwestham roma juventus porto о данным Calciomerato, спортивный директор «Милана» Леонардо в ближайшие дни должен встретиться с агентом Ибрагимовича Мино Райолой и обсудить детали возможного трансфера. «Реал» также хочет подписать игрока зимой — в трансфере заинтересован лично президент «сливочных» Флорентино Перес.

СМИ также пишут, что Ибрагимович больше склонен к переходу в «Милан», за который уже выступал ранее.

В то же время «Манчестер Юнайтед» возвращать форварда не планирует«. "Ибрагимович? Нет-нет", — сказал главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

Наш прогноз — "Милан".

Алексис Санчес

"Манчестер Юнайтед", нападающий, 29 лет

Алексис Санчес Sky Sports

Алексис Санчес хочет покинуть "МЮ". Чилиец якобы устал от отношения к себе и критики со стороны Жозе Моуринью, да и в целом недоволен тем, что перестал попадать в основной состав в Манчестере.

Санчес, контракт которого с "МЮ" действует до 2022 года, интересен главному тренеру ПСЖ Томасу Тухелю. Также, по информации СМИ, у игрока есть предложения из Италии и Испании.

Сам футболист вроде как хочет оказаться в ПСЖ, однако зимой провернуть этот трансфер не удастся из-за проблем парижан с финансовым фейр-плей. Приоритетным для ПСЖ в таких условиях будет усиление опорной зоны, а не нападения, где у команды и без того хватает топ-игроков.

Наш прогноз — "Манчестер Юнайтед".

Гарри Магуайр

"Лестер", защитник, 25 лет

Гарри Магуайр Sky Sports

"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Гарри Магуайру. "Красные дьяволы" совершат еще одну попытку подписать игрока в зимнее межсезонье.

"МЮ" готов заплатить за Магуайра 60 миллионов фунтов. Манкунианцев не пугает то, что футболист недавно продлил контракт с "Лестером" до 2023 года.

"Лестер", по данным СМИ, может согласиться на продажу игрока за 70 миллионов. В таком случае Магуйар станет вторым самым дорогим защитником в истории футбола после Вирджила ван Дейка.

Учитывая необходимость для "МЮ" усилить центр обороны, трансфер выглядит вполне реальным. Летом руководство отказалось подписать для Жозе Моуринью защитника, и это уже принесло команде немало проблем.

Наш прогноз — "Манчестер Юнайтед".

Дженгиз Ундер

Нападающий, "Рома", 21 год

Дженгиз Ундер ESPN

"Рома" готова рассматривать предложения по Дженгизу Ундеру в зимнее межсезонье. Как сообщает Corriere dello Sport, римский клуб готов начинать торги с 50 миллионов евро.

За турецким футболистом уже выстраивается очередь: "Барселона", "Арсенал", "Бавария", "Манчестер Сити" и другие гранды готовы побороться за игрока.

По информации британских СМИ, "поул позизиция" у "канониров". Впрочем для этого "Арсеналу" придется кого-то продать — сообщается, что клуб заложил на трансферы сумму в 40 миллионов.

Наш прогноз: "Арсенал".

Исса Диоп

"Вест Хэм", защитник, 21 год

Исса Диоп whufc.com

Исса Диоп только летом перешел в "Вест Хэм", но уже успел зарекомендовать себя и привлечь внимание ПСЖ.

Французский гранд, по информации Daily Mail, готов выкупить контракт защитника за 56 миллионов евро. Помехой для трансфера может стать "МЮ", который тоже ищет защитника.

Отметим, что летом Диоп заключил пятилетнее соглашение с "молотобойцами". Зимой "Вест Хэм" еще наверняка постарается сохранить игрока. А вот следующим летом уже может выручить за него очень солидные деньги.

Наш прогноз: "Вест Хэм".

Поль Погба

"Манчестер Юнайтед", полузащитник, 25 лет

Поль Погба manutd.com

Новый виток слухов на прошедшей неделе появился касательно будущего Поля Погба, который все никак не может поладить с Жозе Моуринью. На зимнее межсезонье у француза может быть два варианта.

Первый вариант: "Ювентус". Туринцы хотят взять француза в аренду на полгода с правом обязательного выкупа примерно за 70 миллионов евро, сообщает Tuttosport. Если же "МЮ" не отпустит игрока за 70 миллионов (а, скорее всего, так и будет) "Юве" придется кого-то продать (скорее всего, Алекса Сандро) и, возможно, подождать до лета.

Директор "Юве" Павел Недвед в комментариях пока осторожен: "Считаю Погба одним из лучших футболистов в мире, так что его переход стал бы прекрасной новостью, но он игрок 'Манчестер Юнайтед', поэтому любые разговоры на эту тему бесполезны. Мы внимательно следим за трансферным рынком, но январь ещё совсем не скоро".

Второй вариант: "Реал". Антонио Конте еще не успел возглавить "Реал", но уже заявил руководству, что ему нужен Погба. Итальянец уже работал с французом в "Ювентусе" и теперь хочет возобновить сотрудничество. В мадридском клубе вроде как уверены в том, что им удастся заполучить Погба.

Наш прогноз — "Манчестер Юнайтед".

Алекс Теллес

"Порту", защитник, 25 лет

Алекс Теллес twitter.com/fcporto

"Реал" ищет варианты на левый фланг обороны на случай ухода Марсело в "Ювентус". Приоритетный вариант для "сливочных" — бразильский фулл-бэк "Порту" Алекс Теллес.

"Реал" готов заплатить за Теллеса, который ранее также выступал за "Галатасарай" и "Интер", 40 миллионов евро — такая сумма прописана в качестве отступных.

Конкурентом "Реала" в борьбе за бразильца может стать "Тоттенхэм". Однако пока у "шпор" все деньги уходят на новый стадион, а потому мадридцы вполне могут опередить конкурента и подписать игрока в январе.

Наш прогноз — "Реал". 0