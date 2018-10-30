Глубокая связь «Лестера» с Шривадданапрабхой. И дело не только в титуле

Щедрый владелец

Именно из-за этой связи трагическая гибель Шривадданапрабхи в результате крушения вертолета вблизи стадиона «Кинг Пауэр» настолько задела все футбольное сообществе — в Лестере и за его пределами.

Многие иностранные владельцы клубов английской Премьер-лиги часто поддаются критике за то, что ведут себя отстраненно и держат дистанцию. Они не обращают внимания на чувства и желания поклонников клуба. Некоторые из них стараются оставаться в стороне, редко посещая даже стадион во время матчей. Но Шривадданапрабха не только регулярно бывал на «Кинг Пауэр», наблюдая за всеми матчами, он также держал особую связь с болельщиками и игроками.

В апреле 2016 года, когда команда шла к историческому чемпионству, фанатов «Лестера» на игре против «Саутгемптона» угощали бесплатным пивом и пончиками, а детям раздавали напитки в честь дня рождения владельца клуба.

Двумя годами ранее, после того, как команда вышла в Премьер-лигу из Чемпионшипа, Шривадданапрабха повел футболистов в дорогой ресторан, чтобы побаловать их икрой и выдержанным вином.

«Руководство клуба ухаживает за нами», — сказал тогда капитан команды Уэс Морган. Защитник Роберт Хут, известный по выступлениям за «Челси», заявил, что ни в одном другом клубе к нему так хорошо не относились.

Монахи на стадионе

Шривадданапрабха, будучи истинным буддистом, однажды подарил каждому игроку «Лестера» буддийские амулеты. Все они были освящены тайским монахом Фра Промманкалачаном и его сторонниками, которым даже выделили специальную комнату рядом с раздевалкой судей на «Кинг Пауэр».

«Это занимало пару минут. Считалось, что если все сделать правильно, то ритуал поможет команде выиграть. Нам нравилось это делать. Мы всегда доверяли мнению Вишая», — подчеркнул Морган.

Шривадданапрабха молился с монахами перед каждым матчем — с первого дня. Если же их не было на «Кинг Пауэр», они молились в храме в Бангкоке.

Монахи посещали стадион «Лестера» espn.com

Обычно монахов на стадионе было десять. Перед стартом чемпионского сезона 2015/16 они освятили поле стадиона, а начиная с Рождества благословляли футболистов перед каждым домашним матчем. Они также не прекращали молитвы в течение всех игр.

Став чемпионами в 2016 году, 19 игроков «Лестера» в начале следующего сезона получили по синему автомобилю BMW стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов каждый. Это был подарок от Шривадданапрабхи, также известного в клубе как Хун Вичай.

Возрождение «Лестера»

61-летний мужчина был успешным бизнесменом, занимая пятое место по общему состоянию в Таиланде по версии журнала Forbes. Активы основателя беспошлинного консорциума «Кинг Пауэр Интернешнл» оценивались в 2,5 миллиарда фунтов.

Вместе с сыном Айяваттом он некоторое время болел за «Челси» и даже входил в его руководство, пока в 2010 году не завершил сделку по приобретению «Лестера» за 39 миллионов фунтов.

Впервые игру «Лестера» Шривадданапрабха увидел в 1997 году, когда в финальном матче Кубка лиги «лисы» победили «Мидлсбро». Он утверждал, что «влюбился "Лестер", потому что его цвета совпадали с цветами моей компании».

Шривадданапрабха был увлеченным игроком в поло, особенно поло на слонах. Именно после одного из турниров в Бангкоке в 2009 году он решил купить футбольный клуб. Следующим летом он завершил сделку.

Он не только погасил клубные долги в 103 миллиона фунтов, но и профинансировал создание команды, добившейся невероятной славы, кульминацией которой стала победа в Премьер-лиге в сезоне 2015/16.

Шансы «Лестера» на победу в начале того сезона оценивались как 5000 к 1, а все потому, что они едва избежали вылета. Шривадданапрабха решил исправить ситуацию назначением Клаудио Раньери, который принял команду летом 2015 года.

Раньери к тому времени успел поработать в Италии, Франции, Испании и Англии, но нигде так и не выиграл чемпионство. Многие скептически отнеслись к его назначению в «Лестер». Тот же Гари Линекер на своей странице в Twitter написал: «Клаудио Раньери? Вы серьезно?» Итальянец же совершил спортивное чудом при молчаливой поддержке Шривадданапрабхи.

После успешного сезона в игре «Лестера» наступил спад, но финансовая поддержка Шривадданапрабхи позволила клубу сохранить высокие амбиции, выступить в еврокубках и побороться за Суперкубок.

Надежда на семью

По мере того, как в субботу вечером начали поступать тревожные новости, к стадиону потянулись первые болельщики. К утру понедельника там были сотни цветов и футболок, в том числе и от прямых конкурентов «Лестера», что стало свидетельством того, что инцидент стал трагедией для всего футбольного мира.

«Город в трауре», — с таким заголовком вышла газета Leicester Mercury в понедельник. Все были вынуждены смириться с душераздирающей катастрофой.

«Лестер» выиграл чемпионский титул в 2016 году espn.com

Представитель одной из фанатских групп «Лестера» Тревор Палмер сказал в интервью ESPN: «Нам невероятно грустно. Как семья, они всегда выходили на связь и были дружелюбными с нами. Мы даже не сомневались, что у нас лучшие иностранные владельцы в Премьер-лиге. Речь идет не только о деньгах, которые он потратил на команду, стадион или победу в Премьер-лиге, которая стала возможна благодаря нему. Вишай профинансировал много наших выездов. Недавно у нас была поездка в Уотфорд. Он не только оплатил билеты, но и предоставил нам бесплатные шарфы и шапки, поскольку было холодно. Для миллиардера это мелочи, но для болельщиков они значат много».

Будущее «Лестера» теперь оказалось под вопросом. Клуб вынужден принять потерю Шривадданапрабхи и его коллег, находившихся в вертолете.

«Он также оказывал помощь многим благотворительным организациям в Лестере. Именно поэтому его любили все в городе. Это трагедия для всей семьи, но, как и каждый фанат "Лестера", я надеюсь, что его родные останутся в клубе и в качестве дани уважения будут работать над восстановлением славы клуба», — добавил Палмер.

Айяватт, сын Шривадданапрабхи, уже активно участвовал в управлении клубом в качестве вице-президента, Вишай решал далеко не все вопросы. Но именно его страсть была движущей силой роста «Лестера». Он был тем владельцем, который воспользовался редкой возможностью завоевать любовь сотрудников и болельщиков клуба. Он понимал важность быть не просто миллиардером, а стать членом семьи.

Для многих в Лестере Вишай Шривадданапрабха был идеальным владельцем. 0