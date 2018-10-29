«Зенит» Семака постепенно превращается в «Атлетико»

«Зенит» одержал минимальную победу над самарскими «Крыльями Советов» в выездном матче 12-го тура РПЛ. Единственный гол во встрече забил аргентинский полузащитник сине-бело-голубых Леандро Паредес в середине первого тайма. Ближе к концу второго тайма защитник хозяев Агустин Рохель получил вторую желтую карточку за фол на Артеме Дзюбе и был удален с поля.

Дзюба без отдыха

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов сочувствует нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, которого Сергей Семак вынужден использовать даже несмотря на травмы.

«В Туле Дзюба снова расцвел и во многом благодаря доверию Божовича получил право сыграть на чемпионате мира. Нападающий горячо отзывался о тренере во многих интервью, а однажды сказал, что сделал бы Божовича командиром своего войска.

Неудивительно, что перед матчем в Самаре Дзюба обнялся с Графом. Но сосредоточен форвард был исключительно на игре. Дзюбу не жалеют. В четверг после победы над "Бордо" Сергей Семак сообщил, что нападающий играл с температурой. Вдвойне удивительно, как в такой ситуации двужильный нападающий забил и отдал голевую передачу.

Дзюбе требовался отдых и по другой причине. Известно, что у форварда не все в порядке с коленом, периодически у него возникают боли в ноге, поэтому его порой надо беречь. Семак так и делает: в этом сезоне Дзюба пропускал выездные матчи с минским "Динамо", "Мольде" и "Волгарем". Не играл Дзюба и за сборную России в товарищеской встрече с Чехией.

Но у Семака не было выбора. Дриусси отбывал дисквалификацию за красную карточку в матче с "Динамо", а Кокорин отбывает кое-что другое. Выпускать Заболотного с первых минут тренер не рискнул, так что ставка была сделана на едва выздоровевшего Дзюбу».

Божович удивляет Семака

Обозреватель «Спорта День за Днем» Роман Логинов хвалит за тактическую изобретательность наставника самарцев Миодрага Божовича.

«Миодраг Божович преподнес сюрприз коллеге из "Зенита". Главный тренер "Крыльев Советов" отказался от оборонительной тактической модели с тремя центральными защитниками, которую использовал и сам черногорец в первых матчах, и его предшественник Андрей Тихонов, а решил побороться за инициативу.

Интересно, что группу атаки в схеме 4-2-3-1 составили исключительно экс игроки сине-бело-голубых. Божович сделал ставку на сверхмотивацию Йоана Молло, Максима Канунникова, Дениса Ткачука и Сергея Корниленко, которых поддерживал из центра поля Евгений Башкиров.

Зенитовцам потребовалось время, чтобы адаптироваться к поменявшему "шкуру" сопернику, привыкнуть к стилю игры новых "Крыльев Советов". За это время команда Божовича создала два момента благодаря Молло. Сперва француз заработал штрафной, воспользовавшись позиционной ошибкой Леандро Паредеса. Аугустин Рохель нанес первый удар в игре, выиграв воздух у Бранислава Ивановича.

Потом Молло напомнил, чем когда-то привлек "Зенит": его тонкая передача во вратарскую должна была завершать голом, однако Ткачук пробил головой из убойной позиции выше цели. В этом эпизоде задержался при организации офсайда пока еще не до конца чувствующий ритм игры после тяжелый травмы Эмануэль Маммана. Он, к слову, наряду с Паредесом получил вызов в сборную Аргентины».

«Крылья Советов» лучше, «Зенит» расчётливее

Корреспондент «Чемпионата» Кирилл Хаит отмечает, что самарцы выглядели в первом тайме предпочтительнее, но пропустили, а не забили.

«Возможно, стартовая расстановка Божовича должна была помочь команде создавать плотность в оборонительной фазе, но по факту "Крылья" пропустили привычным для себя образом: в контратаке через центр. Ерохин в падении отдал точно на ход Дзюбе, тот сделал короткий пас на Паредеса, а дальше аргентинец ворвался в свободную зону, сыграл за счёт партнёра (Кузяев смещался с фланга и явно ждал паса на ход) и пробил издали под дальнюю штангу.

"Зенит" не доминировал, даже выглядел лучше, но расчётливо использовал первый же момент и получил возможность спокойно играть на контратаках. Пожалуй, этот сценарий уже можно назвать типичным для команды Семака. В итоге именно "Зенит" перешёл на 4-4-2 без мяча, с далеко выдвинутым вперёд Дзюбой и действующим в оттяжке Кузяевым. После гола гости ещё больше отдали мяч (38% после того, как счёт стал 1:0) и ушли в позиционную оборону.

Они не беспокоили хозяев прессингом, но позиционным атакам "Крыльев" это не помогло. Молло потерялся на фланге, а главными моментами до конца тайма были не атаки, а стыки. В частности, рассечение губы Башкирова. В перерыве Дзюба сказал: "Крылья" хорошо смотрятся. Нам повезло, что забили. "Крылья" стараются доминировать и контролировать мяч, Самара играет лучше, чем мы».

Свист для Анюкова

Обозреватель «Советского Спорта» Игорь Зетилов фиксирует большое количество опасных моментов во втором тайме, которые не превратились в голы.

«Во втором тайме заполненные почти до отказа трибуны "Самара Арены" погнали хозяев вперед. Показалось, что "Зенит" в какой-то момент дрогнул. Маммана уложил Корниленко в районе линии штрафной. Арбитр вынес аргентинцу предупреждение, но назначил не пенальти, а штрафной. Паул Антон плотно пробил в стенку. Туда же мяч угодил после не менее мощного добивания.

Следующая атака должна была стать голевой. Партнеры вывели на удар Канунникова. Тот бил без сопротивления с линии вратарской (!), но попал в перекладину. Воспитанник питерского футбола схватился за голову –такие моменты "Зенит" позволяет создавать не часто.

У "Зенита", в основном, обострял Дзюба. На 77-й минуте он прокинул мяч мимо Рохеля, обогнал его и вынудил сфолить. Повезло, что до линии штрафной. Однако желтая карточка для уругвайца стала второй, и он оставил хозяев в меньшинстве. Дзюба же не успокоился — он очень любит забивать в Самаре. В 2017 году он отличился трижды в двух встречах. Через несколько минут Артем пробил головой — Рыжиков потащил мяч в нижнем углу.

Незадолго до этого на поле в составе "Зенита" появился воспитанник самарского футбола Александр Анюков. Стадион встретил его свистом. А на второй компенсированной минуте только вышедший на замену Александр Соболев хлестко пробил — прямо в Лунева».

Дзюба против судей

Редакция Sport24 не оставила без внимания критику Артема Дзюбы в адрес арбитров матча.

«Зато в перерыве все было веселее. Артем Дзюба снова зажег. Во флеш-интервью он разнес судью матча Николая Волошина: "Потрясающее поле, потрясающий стадион. Газон вообще очень крутой. Это комплимент агрономам. А вот судейством я недоволен. Безобразно судят. Отменили стопроцентный гол. Это не соответствуют уровню РПЛ".

Смачное интервью Дзюбы не повлияло на сюжет матча. "Зенит" так и выглядел классной, но измученной графиком командой. По крайней мере, активность гостей сводилась к нулю. А "Крылья" продолжали коллекционировать моменты. И запарывать их. Корниленко, Ткачук, Канунников — никто не мог прошить Лунева. Чему были рады все питерцы, считая Александра Анюкова. Отличный вариант отметить 400-й матч в составе "Зенита" — не пропускать от бывшего клуба.

Едва ли арбитр слышал вью Дзюбы. Но немного "исправился" — в глазах Артема. На 78-й минуте Волошин удалил Рохеля за вторую желтую, хотя тот ну совсем в лайт-режиме придержал форварда "Зенита". Но все равно был выгнан с поля».

Маркизио, открой личико!

Креативный редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков недоволен тем, как проявляет себя именитый новичок «Зенита» Клаудио Маркизио.

«Идеальная игра для Клаудио Маркизио за "Зенит". Вот лучше и хуже не придумаешь. Соперник что ни на есть — "Крылья Советов". И спрятаться в этом матче есть хорошая возможность, и проявит себя на фоне не таких именитых партнеров. А лучше сыграть так, как играет большинство легионеров, приезжающих в Россию — чтобы спросить не за что было. Выходил на поле, работу проделал, чем-обратил на себя внимание — ну и ладно, молодец.

Я не знаю, сколько времени нужно опытному футболисту, приехавшему из другой страны, за ловлей знаков и чинов, чтобы проявить себя. Нужно ему сразу забивать голы как Златан, когда он приезжает в американскую лигу. Или он как загадочный форвард "Локомотива" Эдер должен забивать самые нужные и неожиданные голы, как он этот делал в финале чемпионата Европы и или в матче с "Зенитом" в конце прошлого сезона. У каждая своя роль, своя отметина. Маркизио, уверен, и не важно забивать голы — его работа в центре поля заключается другом.

Нам расскажут и про баланс, и про игру без мяча, и использование свободных зон, и наличие игрока, с которым можно обыграться, и начало атак… И многое, и многое другое, что в ходит в функции таких игроков. Но вот если кто скажет, какую пользу сейчас приносит "Зениту" Клаудио Маркизио, почему именно он открывает банку со сгущенкой и пьет из нее молоко, как рассказывал папаша про своего сына в одном фильме — цо!-цо!-цо!, и почему на его месте не мог быть кто-то другой — из местных воспитанников, скажем, я с удовольствием послушаю». 0