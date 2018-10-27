РПЛ. «Енисей» примет «Локо», ЦСКА сыграет с «Краснодаром», «Зенит» играет в Самаре

С 27 по 29 октября в российской Премьер-лиги пройдут матчи 12-го тура.

«Урал» — «Уфа» 1:1

«Урал» в домашнем матче 12-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Уфой» — 1:1.

На гол защитника гостей Павла Аликина (44-я минута) хозяева ответили точным ударом полузащитника Эрика Бикфалви после перерыва.

На 86-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник екатеринбургской команды Артем Фидлер.

«Урал» с 13 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 11 баллами располагается на 14-й строчке.

РПЛ. 12-й тур «Урал» — «Уфа» — 1:1 (0:1) Голы: Аликин, 44 (0:1). Бикфалви, 61 (1:1)«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Балажиц, Меркулов, Димитров, Фидлер, Егорычев (Ильин, 82), Бикфалви, Эль-Кабир, Панюков (Бавин, 90+1)«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Табидзе (Живоглядов, 53), Карп (Кротов, 78), Салатич, Тилль, Игбун, Сысуев (Пауревич, 59)Предупреждения: Салатич, 31. Ароян, 37. Тилль, 68. Фидлер, 77. Балажиц, 89Удаление: Фидлер, 86

«Арсенал» — «Оренбург» 2:2

Тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2) в матче 12-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 42-й минуте. В ходе атаки «Арсенала» Фролов из вратарской гостей отпасовал прямо в ноги Джорджевичу. Тот прострелил с правого края штрафной назад во вратарскую, где мяч отскочил к Мирзову и Резиуан уверенным ударом поразил ближний угол ворот.

На 61-й минуте счет сравнялся. Альварес подарил мяч сопернику на левом краю штрафной «Арсенала», после чего была исполнена точная подача в центр на Сергея Терехова и тот ударом головой поразил ближний угол ворот Левашова.

Всего три минуты спустя туляки вновь вышли вперед. После подачи со штрафного с правого фланга атаки «Арсенала» мяч был головой сброшен на Луку Джорджевича, а тот уже падая ударом скорпиона пяткой отправил мяч в дальний угол ворот.

А на 76-й минуте прошла подача с правого фланга атаки от Мишкича в центр штрафной «Арсенала», где Денис Попович выиграл верховое единоборство и отправил мяч затылком в дальний угол ворот.

После этого матча «Оренбург» на 8-м месте — 16 очков, «Арсенал» на 10-м месте — 14 очков.

РПЛ. 12-й тур «Арсенал» (Тула) — «Оренбург» — 2:2 (1:0) Голы: Мирзов, 42 (1:0). Терехов, 61 (1:1). Джорджевич, 64 (2:1). Попович, 76 (2:2)«Арсенал» (Тула): Левашов, Комбаров (Хагуш, 74), Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко, Кадири Мохаммед, Костадинов, Бакаев (Лесовой, 66), Джорджевич, Мирзов (Ткачев, 64)«Оренбург»: Фролов, Малых, Ойеволе, Сиваков, Бегич, Терехов, Попович (Бреев, 87), Мишкич, Афонин, Сутормин (Чуканов, 55), Козлов (Галаджан, 72)Предупреждения: Горбатенко, 21. Ойеволе, 38. Сиваков, 50. Ткачев, 78. Попович, 85

«Ростов» — «Анжи»

«Енисей» — «Локомотив» М

28 октября, 14:00 мск

«Ахмат» — «Динамо» М

28 октября, 16:30 мск

ЦСКА — «Краснодар»

28 октября, 19:00 мск

«Крылья Советов» — «Зенит»

29 октября, 18:00 мск

«Рубин» — «Спартак» М

28 октября, 20:30 мск