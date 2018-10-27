РПЛ. «Енисей» примет «Локо», ЦСКА сыграет с «Краснодаром», «Зенит» играет в Самаре

«Урал» — «Уфа» 1:1
«Урал» в домашнем матче 12-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Уфой» — 1:1.
На гол защитника гостей Павла Аликина (44-я минута) хозяева ответили точным ударом полузащитника Эрика Бикфалви после перерыва.
На 86-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник екатеринбургской команды Артем Фидлер.
«Урал» с 13 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 11 баллами располагается на 14-й строчке.
«Арсенал» — «Оренбург» 2:2
Тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2) в матче 12-го тура чемпионата России.
Счет в матче был открыт на 42-й минуте. В ходе атаки «Арсенала» Фролов из вратарской гостей отпасовал прямо в ноги Джорджевичу. Тот прострелил с правого края штрафной назад во вратарскую, где мяч отскочил к Мирзову и Резиуан уверенным ударом поразил ближний угол ворот.
На 61-й минуте счет сравнялся. Альварес подарил мяч сопернику на левом краю штрафной «Арсенала», после чего была исполнена точная подача в центр на Сергея Терехова и тот ударом головой поразил ближний угол ворот Левашова.
Всего три минуты спустя туляки вновь вышли вперед. После подачи со штрафного с правого фланга атаки «Арсенала» мяч был головой сброшен на Луку Джорджевича, а тот уже падая ударом скорпиона пяткой отправил мяч в дальний угол ворот.
А на 76-й минуте прошла подача с правого фланга атаки от Мишкича в центр штрафной «Арсенала», где Денис Попович выиграл верховое единоборство и отправил мяч затылком в дальний угол ворот.
После этого матча «Оренбург» на 8-м месте — 16 очков, «Арсенал» на 10-м месте — 14 очков.
«Ростов» — «Анжи»
«Енисей» — «Локомотив» М
28 октября, 14:00 мск
«Ахмат» — «Динамо» М
28 октября, 16:30 мск
ЦСКА — «Краснодар»
28 октября, 19:00 мск
«Крылья Советов» — «Зенит»
29 октября, 18:00 мск