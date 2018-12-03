Битва Северного Лондона осталась за «Арсеналом». Команда Эмери проявила характер

1. «Арсенал» вновь стал лучшим в Северном Лондоне

По общему признанию карьера Унаи Эмери в «Арсенале» началась положительно. Достойный футбол, хорошие результаты, учитывается мнение фанатов и футболистов. Однако команде испанского специалиста все равно чего-то не хватало: какой-то искры, драмы, неких острых ощущений и действительно незабываемой игры.

А как насчет интригующего до самого конца и безумного дерби Северного Лондона, по итогам которого «Арсенал» настиг «Тоттенхэм» в турнирной таблице Премьер-лиги?

Мы увидели потрясающий матч, который произвел приятное впечатление. В нем было все: красивые голы, спорные решения, атакующий блеск, оборонительные ошибки и даже красная карточка для Яна Вертонгена.

Нашлось место и для ряда тактических решений, притом оба тренера использовали как минимум три разные игровые схемы. Среди всего этого хаоса Эмери чувствовал себя более комфортно. Его тактические ухищрения помогли выиграть матч, о чем болельщики могли только мечтать в последние годы эпохи Арсена Венгера.

Уступая 1:2 к перерыву, Эмери сделал две ключевые замены. Он выпустил на поле Аарона Рэмзи и Александра Ляказетта вместо Алекса Ивоби и Генриха Мхитаряна. «Арсенал» впервые в сезоне перешел на схему 3-4-1-2.

Перемены отразились на умелом давлении, и практически мгновенно «канониры» создали несколько опасных моментов. В первом из них Деле Алли вынес мяч с линии ворот после удара Шкодрана Мустафи. Затем выстрел Лукаса Торрейры оказался лишь немного неточным. Болельщики, ворчавшие на трибунах в последние несколько минут перед перерывом, вдруг взревели и оживились. «Арсенал» владел инициативой, импульс вернулся к хозяевам.

Справедливости ради нужно признать, что три забитых мяча во втором тайме взялись из ниоткуда. Конечно, замены Эмери сыграли свою роль, но в конечном итоге все решили отдельные личности. Счет удалось сравнять благодаря индивидуальному мастерству Пьера-Эмерика Обамеянга. Бельерин нашел около чужой штрафной Рэмзи, тот отпасовал на Обамеянга, после чего габонец резко пробил в угол. Застывший на месте Уго Льорис мог только беспомощно наблюдать за происходящим.

Решающий третий мяч организовали игроки, вышедшие на замены. Рэмзи отобрал игровой снаряд на фланге и сыграл на Ляказетта. Показалось, что француз пробил немного неряшливо, но благодаря рикошету от Эрика Дайера сфера оказалась в воротах.

Победный результат был обеспечен новичком Лукасом Торрейрой, который получил передачу от Обамеянга, ворвался в штрафную и пробил точно в цель, после чего отпраздновал взятие ворот вместе с болельщиками и партнерами по команде. В этот момент стадион взревел так, как не делал уже много лет. Царствование Эмери на «Эмирейтс» началось по-настоящему.

2. Быстрый старт «Арсенала» и увеличенное давление на «шпор»

А что по поводу первого тайма? За последние несколько месяцев Эмери регулярно жаловался на то, как вяло его игроки начинают матчи. В этот же раз мы не увидели признаков этой проблемы. «Арсенал» стартовал в дерби в чрезвычайно высоком темпе, применяя прессинг на чужой половине поля.

Его активное давление хорошо работало, а эффективное использование трех атакующих игроков позволяло перекрывать пространство центральным защитникам и Эрику Дайеру, который в какой-то момент с полузащиты оттянулся на позицию третьего защитника. «Тоттенхэм» изо всех сил старался выходить из прессинга, но допускал много потерь.

Битва тактических схем тоже была интересной. Эмери не стал менять состав, который на минувших выходных обыграл «Борнмут», то есть использовал схему 3-4-2-1. В составе по-прежнему не было Месута Озила, который пожаловался на спазмы в спине, из-за чего оказался вне заявки.

В ответ «шпоры» предложили необычную схему с построением полузащиты в виде бриллианта. Деле Алли хотел сделать с Торрейрой то же, что он сделал с Жоржиньо на минувших выходных, то есть использовать быстрые проходы, чтобы не позволять сопернику активно подключаться к атакам. Впрочем, «Арсенал» даже не пытался играть через центр.

Вот почему схема «шпор» позволяла «Арсеналу» получать много пространства на флангах. У Зеада Колашинаца и Эктора Бельерина не было прямых противников, поэтому они были способны спокойно передвигаться по бровкам. Еще тяжелее бриллианту «Тоттенхэма» становилось тогда, когда в работу активно включались Торрейра и Гранит Джака.

В этом сезоне Бельерин, возможно, стал ключевой атакующей опцией «Арсенала», однако именно Колашинац создал самые опасные моменты для «канониров» в этой открытой игре. Босниец дважды выдавал отличные передачи на Ивоби, вынуждая Льориса выполнять сейвы. В еще одном моменте отличиться мог Бельерин, но Бен Дэвис помешал мячу отправиться в ворота.

Между тем, первый гол в матче вышел во многом неожиданным. Ян Вертонген без особой причины сыграл рукой в своей штрафной площади, позволив Обамеянгу отличиться с «точки». Тем не менее, на другой половине поля тоже случался парад глупых ошибок.

3. Сон — яркое пятно «шпор»

«Тоттенхэм» был полностью переигран «Арсеналом» в первые 25 минут. И все же в его составе был человек, действительно угрожавший чужим воротам — Сон Хын Мин. Как и в матче с «Челси», кореец постоянно перемещался по полю, чтобы добавить атакам скорости и внезапности. Он провел отличную работу против трех центральных защитников «канониров». В игре с «Челси» ему было проще, ведь тогда фланговые защитники «синих» оставляли больше пространства.

Именно Сон создал два первых опасных момента для «шпор». Сначала он ворвался в штрафную по правому краю, а затем — по левому. В обоих случаях его удары отразил Бернд Лено.

После этого Сон активно не бил по воротам, но все равно помог «шпорам» завладеть преимуществом в счете. В одном из моментов он вынудил Сократиса сфолить на левом фланге. К мячу подошел Эриксен и выполнил навес на ближнюю штангу, где Дайер головой переправил сферу в ворота Лено. Дайер помчал праздновать гол перед фанатами «Арсенала», чем вызвал потасовку с участием «канониров». Дерби становилось таким, каким должно быть.

Среди этого безумия Маурисио Почеттино успел перейти на схему 4-2-3-1, позволив «шпорам» избежать встречи с вингерами «Арсенала».

«Канониры» вскоре получили наказание за неусвоенный урок. Когда Сон получил мяч в чужой штрафной, Роб Ходдинг резко бросился в подкат, и кореец рухнул на землю. Контакт казался минимальным, но Майк Дин во второй раз назначил пенальти. Гарри Кейн, редко промахивающийся с «точки», уверенно поразил цель, забив восьмой гол в ворота «Арсенала» в восьми матчах. «Шпоры» перевернули все с ног на голову за пять минут.

Первые моменты «Тоттенхэма» во втором тайме тоже возникли после стандартных положений. Эриксен со штрафного выполнил опасный навес, на который могли откликнуться сразу несколько игроков. Затем, когда правила нарушил Джака, уже Кейн нанес удар со штрафного, заставив Лено выполнить очередной сейв.

У «Тоттенхэма» во втором тайме забить не получилось, а, поскольку «Арсенал» оказался более успешен, именно «канониры» доказали, что в ближайшее время будут править Лондоном. 0