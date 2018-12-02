«Спартак» заработал победу в дерби потом и кровью

Московский «Спартак» на своем поле нанес поражение «Локомотиву» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата России. Во втором тайме железнодорожники могли сокращать отрыв в счете, но Федор Смолов попал в штангу с 11-метрового.

Ещенко вовремя травмировался

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров размышляет о сложных взаимоотношениях красно-белого клуба и его болельщиков, которые продолжают развиваться непредсказуемым образом.

«Когда ближе к полудню официальный сайт "Спартака" выложил скандальное интервью с Ещенко, а фанатское сообщество обрушилось на футболиста, да и на весь клуб с критикой и негодованием, казалось, что ничего хорошего красно-белых теперь не ждёт. Имелись все предпосылки полагать, что матч с "Локомотивом" станет очередным этапом гражданской войны, где будет много ненависти и оскорблений, но мало поддержки и качественного футбола.

Однако реальность оказалась намного благополучнее. Главный гнев стадион обрушил всё-таки на соперника, а свою команду он поддерживал горячо и звучно. Да, никуда было не деться от зарядов с фанатской трибуны про Глушакова (как и в четверг, уже не таких акцентированных и громких), но любовь к своим здесь чувствовалось намного больше.

Возможно, отчасти на настроение публики повлияло отсутствие "героя дня" в заявке. Ещенко, как и Боккетти, оказался травмированным, и повод для свиста пропал сам собой».

Глушаков забил, хейтеры не замолчали

Автор «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает, что даже забитого в дерби гола не хватило капитану «Спартака», чтобы вернуть поддержку болельщиков.

«Для хейтеров Глушакова матч начался неоднозначно. Спартаковцы убежали в контратаку, и Ханни зрячей подачей в штрафную нашел на дальней штанге капитана. Глушаков рыбкой в прыжке пробил мимо Гилерме, открыв таким образом счет.

Трибуны за воротами сначала начали праздновать гол, затем свистеть автору гола и ругаться, но, услышав свист в свой адрес с соседних секторов, предпочли все же сконцентрироваться на поддержке команды. Надо сказать, что петь у них получается намного лучше, чем скандировать всякую дрянь. Хотя флаги с перечеркнутым восьмым номером никто не убрал.

Несмотря на заявленное желание вернуть бесковско-романцевский футбол, в отчетной встрече спартаковцы совсем не стремились к контролю мяча, взрываясь контратаками со своей половины поля. "Железнодорожники", которым надо было отыгрываться были вынуждены идти вперед, рискуя оставить медлительных Ведрана Чорлуку и Саломона Кверквелию против резких и техничных Зе Луиша и Луиса Адриано».

Конкурс нереализованных моментов

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин считает, что обе команды упустили несколько отличных моментов увеличить счет.

«Впрочем, резких поворотов сюжета в этом дерби было хоть отбавляй. Даже в первом тайме, который вчистую уступил второму по градусу напряжения и бурлящим на поле и рядом с ним эмоциями, игра дважды "меняла окраску". Минуты до двадцатой доминировал "Спартак", затем были четверть часа, когда красно-зеленые завладели преимуществом и осадили штрафную площадь соперника, создав голевой момент, который запорол Федор Смолов, запулив мяч выше перекладины с линии вратарской. А концовку первой половины вновь ударно провели красно-белые. Ханни вновь отметился результативной передачей, а преобразовал ее в гол Луис Адриано, взвившийся в воздух не хуже "волейболиста" и одноклубника Зе Луиша.

Было видно, что "Спартак" переигрывает соперника в центре поля, быстрее выходит из-под прессинга и с большей эффективностью возвращает себе мяч после потерь. Даже когда Фернандо после сорока минут игры получил травму и уступил место на поле Артему Тимофееву, все у хозяев на этом участке поля выглядело вполне благополучно. Не случайно уже к истечению часа игрового времени желтые карточки от Сергея Карасева получили и капитан "железнодорожников" Игорь Денисов, и вышедший в перерыве вместо него (от греха подальше?) Дмитрий Баринов, и Ведран Чорлука, сорвавший острейшую контратаку хозяев, заверши которую Лоренсо Мельгарехо голом, счет мог стать крупным уже к перерыву».

«Бегун» не принес «Локомотиву» удачи

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев сочувствует Федору Смолову, в очередной раз не сумевшему забить.

«Но так красиво для "Спартака" матч никак не мог закончиться, это бы не соответствовало тому, что сейчас происходит вокруг клуба. Во втором тайме, как и с "Рапидом", на поле выскочил болельщик, только на этот раз до Глушакова он не добежал — его скрутили чуть-чуть раньше. Но, как и в игре с "Рапидом", этот момент стал переломным.

Нет, "Локомотив" насел на ворота "Спартака" сразу после перерыва, но до "бегуна" не сделал ничего, что претендовало бы на гол. А вот после — пожалуйста. Смолов получил мяч слева, убрал на замахе и Реброва, и Рассказова. Голу помешала только рука упавшего защитника. Рассказова удалили, Карасев указал на "точку". Но на радость фанатам "Спартака" Смолов пробил в штангу — в этом году пенальти у форварда явно не идут.

Но "Локомотив" все-таки забил. При выносе мяча от ворот Джикия и Комбаров не разобрались, кому нужно выносить мяч, и в это время между ними ворвался Фарфан. Он не только перекинул Реброва, но и нанес вратарю травму головы.

У "Спартака" замен к этому времени уже не было, поэтому Артем доигрывал с подозрением на сотрясение, при этом все последние минуты проходили вокруг него. Но додавить "Локомотив" все же не сумел. "Спартак" одержал победу, которая может стать переломной во всей этой истории с болельщиками».

Смолов зря взялся исполнять пенальти

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер считает, что Федор Смолов не должен был брать на себя ответственность и исполнять пенальти.

«А теперь отдельно про Смолова и пенальти. Эта тема стала главной (и заключительной) для сборной России на ЧМ-2018. Если вдруг вы упали с Луны, напомню: злосчастный удар Смолова с пенальти стал разочарованием для всей страны — в полуфинал прошли не мы, а хорваты.

"На вашем месте я бы испытывал то же самое в свой адрес", — сказал Фёдор Смолов в микрофон в фан-зоне на Воробьёвых горах, когда 25 000 болельщиков пришли праздновать удачное выступление на ЧМ-2018.

С тех пор Смолов не бил пенальти. И лучше бы не делал этого теперь. Существует принцип: кто заработал, тот и бьет. На самом деле это больше подходит для дворового футбола, а не профессионального.

Исполнять должен штатный пенальтист. Дважды два — четыре. Тренер видит, у кого в команде лучший удар, и назначает исполнителей. Штатный пенальтист знает, что ему предстоит подходить к точке, и тренирует этот элемент.

Есть ещё один критерий, по которому отбирают пенальтистов. Исполняет тот, кто уверен в себе. Тот, у кого идёт игра. Например, штатный пенальтист сборной России Игнашевич не пошел бить с 11 метров в эти же самые ворота на "Открытии" в 2014 году. Тогда исполнять отправился Дзюба, и это вызвало гнев главного тренера Фабио Капелло.

В каком состоянии Смолов, мы не знаем, но можем догадываться по следующим факторам:

1. ЧМ-2018 получился для нападающего неудачным в целом, а последний удар — провальным.

2. Смолов попал в аварию и был лишен водительских прав, что вряд ли придаёт внутренней гармонии.

3. После перехода в "Локомотив" Смолов выпал из-за травмы.

4. Перед тем как исполнять пенальти, Смолов умудрился не попасть в ворота с двух метров. Вероятно, это был самый удивительный промах в карьере нападающего».

Чорлука был худшим на поле

Колумнист «Советского Спорта» Константин Кринский ругает хорватского легионера «Локомотива» за неудачную игру, приведшую к поражению.

«Чорлука провалил дерби. Это было ужасно. Медлительность хорвата и слабая позиционная игра, что странно, привели к трем ключевым ошибкам первого тайма. Первая — гол Глушакова. Ведран вовремя не сблизился с Зе Луишем, в итоге передача от Ханни прошла на Глушакова через кикс. Через кикс от Чорлуки, находившегося в полупозиции. "Спартак" часто и правильно пользовался медлительностью самого высокооплачиваемого игрока "Локо" (зарплата Чорлуки — 4,5 млн евро в год).

Следующий провал случился во время второго гола. Да, можно сколько угодно говорить, какой Ханни молодец, как классно он подал в зону между центральным и крайним защитников. Но вы видели, что сделал Чорлука? Правильно, ничего. Развел руки в стороны, проводил мяч взглядом. Все это вместо того, чтобы плотнее играть с Луисом Адриано, чтобы не позволять ему отрываться от себя дальше нескольких сантиметров, чтобы быть предусмотрительнее и умнее. Ну не могут же травмы повлиять на скорость мышления!

Третий момент случился после ошибки всей обороны "Локо". Мельгарехо на контратаке полетел к воротам Гилерме, а Чорлука, обычно читающий такие эпизоды, не только предсказуемо проиграл сопернику в скорости, но еще и неуклюже завалил того на газон. Желтая карточка — справедливая цена за свою же позиционную оплошность. Вообще, казалось, что по такой игре куда лучше смотрелся бы Бенедикт Хеведес. Он конечно тоже не реактивный футболист, но чтение эпизодов у немца на феноменальном уровне. Хеведес также хорош на подстраховке, в чем Чорлука давно уже не ориентир».

Семину нужно обновлять линию обороны

Автор Rusfootball.info Иван Долинин берет шире, и обвиняет в поражении «Локомотива» всю линию обороны «железнодорожников», сыгравшую очень неудачно.

«Впрочем, не один Смолов играет хуже, чем от него ждут. Защитники "Локомотива" продолжают стабильно ошибаться. Никто не говорит, что они это делают по несколько раз в каждой игре, но во многих важных матчах тот или иной игрок допускает решающую ошибку. Сегодня мы говорим о привозе Кверквелии, о неспособности Игнатьева не дать Ханни сделать навес, о слабости Чорлуки, который не всегда успевал за "спартаковцами" и проигрывал им борьбу.

После поражений в Лиге Чемпионов мы говорили и о других ошибках в исполнении этих же и других футболистов. В еврокубках их уровень подчеркивается двумя жирными линиями. Ставка на Хеведеса не сыграла — Бенедикт элементарно не проходит в основу. В ближайшее трансферное окно "Локомотиву" нужно особое внимание уделить поиску новых вариантов усиления защиты. Тот же Игнатьев действительно ценен, когда подключается к атакам. С приобретением настоящего правого защитника адаптированного к этой позиции Владислава можно будет смело использовать в линии полузащиты. При этом и в обороне он будет помогать лучше, чем это делает сейчас Фарфан».

Вернулся спартаковский стиль?

Обозреватель «Советского Спорта» Юрий Цыбанев, успевший обнаружить в игру красно-белых стеночки и забегания, радуется тому, как быстро забыто наследие Карреры.

«На "Спартак" в этот вечер было любопытно смотреть. Повеяло временами Бескова и Романцева. Новый главный быстро развернул команду в сторону чистого футбола. Вы заметили — все действия исключительно на технику, с расчетом на точный пас. Как говорится, забудьте все, чего требовали Каррера и Рианчо. Получилось. Уже забыли.

Команда в самом деле словно вернулась в далекое уже прошлое. Никаких резких движений. Минимум скоростной работы по созданию оперативного пространства. Двумя днями раньше "Рапид" втыкался в медленно комбинировавших спартаковцев по малейшему поводу и без повода, знай себе стопоря их деликатное комбинирование. И добился своего — вышиб из соперника дух. А "Локо" — порхал себе мимо спартаковских взаимодействий…

Заметьте, минувшей осенью у действующего чемпиона очень слабые результаты в матчах с командами, как раз старавшимися, с большим или меньшим успехом, именно играть в футбол. "Локо" чего-то добивался только когда втягивал соперника в суету, во взаимный переполох. И вот теперь, против "Спартака", исполнительское опустошение "Локо" достигло критической точки. Даже голевой ремейк чемпионского джокера Фарфана состояния дел не исправил. Команда была раскоординирована, ее будто носило по полю ветром, как оторвавшуюся с дерева ветку…

"Спартак" на этом фоне выглядел если не отличником, то аккуратистом. У которого и уроки выучены, и голос при ответе уверенный. Прямо "Краснодар" времен работы там Кононова, один в один. Получите и распишитесь. Долго ли умеючи». 0