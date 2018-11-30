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    РПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Динамо», «Енисей» примет «Ахмат»

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    «Рубин» — «Динамо»
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    С 30 ноября по 3 декабря в российской Премьер-лиге пройдут матчи 16-го тура.
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    «Рубин» — «Динамо» 1:1

    «Рубин» сыграл вничью с «Динамо» в домашнем матче 16-го тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на «Казань Арене», завершилась со счетом 1:1.

    Хозяева провели результативную атаку на 69-й минуте. Игорь Калинин навесил с углового с правого фланга, Алексей Козлов головой отправил мяч в спину Евгению Луценко, и тот рикошетом влетел в сетку ворот Антона Шунина.

    Гости отыгрались за четыре минуты до конца основного времени. Луценко сделал передачу на левый край чужой штрафной, откуда точно в касание пробил Вячеслав Грулев.

    РПЛ. 16-й тур
    «Рубин» — «Динамо» — 1:1 (0:0)
    Голы: 1:0 — 69, автогол Луценко, 1:1 — 86 Грулев«Рубин»: Коновалов, Уремович, Навас, Сорокин, Гранат, Байрамян (Сагитов, 90), Могилевец, Устинов, Подберезкин, Калинин, Азмун (Полоз, 84)«Динамо»: Шунин, Хольмен, Шуньич, Козлов, Рыков (Темников, 19), Москвичев, Жоаозиньо, Мигел Кардозу (Липовой, 64), Соснин, Черных (Грулев, 77), ЛуценкоПредупреждения: Козлов (24), Темников (30), Азмун (52), Гранат (72)

    В турнирной таблице «Рубин» занимает восьмое место (22 очка), а «Динамо» — 12-е (17 очков).

    «Енисей» — «Ахмат»

    1 декабря, 14:00 мск

    «Оренбург» — «Крылья Советов»

    1 декабря, 16:30 мск

    «Анжи» — «Уфа»

    1 декабря, 19:00 мск

    «Краснодар» — «Урал»

    2 декабря, 14:00 мск

    «Ростов» — ЦСКА

    2 декабря, 16:30 мск

    «Спартак» — «Локомотив»

    2 декабря, 19:00 мск

    «Арсенал» — «Зенит»

    3 декабря, 19:30 мск

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