РПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Динамо», «Енисей» примет «Ахмат»

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С 30 ноября по 3 декабря в российской Премьер-лиге пройдут матчи 16-го тура.

«Рубин» — «Динамо» 1:1

«Рубин» сыграл вничью с «Динамо» в домашнем матче 16-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Казань Арене», завершилась со счетом 1:1.

Хозяева провели результативную атаку на 69-й минуте. Игорь Калинин навесил с углового с правого фланга, Алексей Козлов головой отправил мяч в спину Евгению Луценко, и тот рикошетом влетел в сетку ворот Антона Шунина.

Гости отыгрались за четыре минуты до конца основного времени. Луценко сделал передачу на левый край чужой штрафной, откуда точно в касание пробил Вячеслав Грулев.

РПЛ. 16-й тур «Рубин» — «Динамо» — 1:1 (0:0) Голы: 1:0 — 69, автогол Луценко, 1:1 — 86 Грулев«Рубин»: Коновалов, Уремович, Навас, Сорокин, Гранат, Байрамян (Сагитов, 90), Могилевец, Устинов, Подберезкин, Калинин, Азмун (Полоз, 84)«Динамо»: Шунин, Хольмен, Шуньич, Козлов, Рыков (Темников, 19), Москвичев, Жоаозиньо, Мигел Кардозу (Липовой, 64), Соснин, Черных (Грулев, 77), ЛуценкоПредупреждения: Козлов (24), Темников (30), Азмун (52), Гранат (72)

В турнирной таблице «Рубин» занимает восьмое место (22 очка), а «Динамо» — 12-е (17 очков).

«Енисей» — «Ахмат»

1 декабря, 14:00 мск

«Оренбург» — «Крылья Советов»

1 декабря, 16:30 мск

«Анжи» — «Уфа»

1 декабря, 19:00 мск

«Краснодар» — «Урал»

2 декабря, 14:00 мск

«Ростов» — ЦСКА

2 декабря, 16:30 мск

«Спартак» — «Локомотив»

2 декабря, 19:00 мск

«Арсенал» — «Зенит»

3 декабря, 19:30 мск