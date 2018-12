Последствия сумасшествия. Что там с финалом Кубка Либертадорес?

Напряженный, но в целом безобидный первый матч двух непримиримых соперников, который проходил на домашнем стадионе «Бока Хуниорс», завершился вничью — 2:2. Но ответная встреча на «Монументале», которая должна была пройти в прошлую субботу, была сорвана после того, как фанаты разбили окна автобуса, который вез на стадион команду гостей. В результате инцидента некоторым футболистам стало плохо от примененного полицией слезоточивого газа, а двое оказались в больнице с порезами от осколков.

Shocking scenes before #SuperClásico

River Plate fans attacked the Boca team bus leaving several players hurt.

Look at the state of the bus 😳

