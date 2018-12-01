Последствия сумасшествия. Что там с финалом Кубка Либертадорес?

Напряженный, но в целом безобидный первый матч двух непримиримых соперников, который проходил на домашнем стадионе «Бока Хуниорс», завершился вничью — 2:2. Но ответная встреча на «Монументале», которая должна была пройти в прошлую субботу, была сорвана после того, как фанаты разбили окна автобуса, который вез на стадион команду гостей. В результате инцидента некоторым футболистам стало плохо от примененного полицией слезоточивого газа, а двое оказались в больнице с порезами от осколков.

Boca's bus attacked by River Plate fans pic.twitter.com/9Gc8HyAmPb — 101 Great Goals (@101greatgoals) 24 ноября 2018 г.

Shocking scenes before #SuperClásico

River Plate fans attacked the Boca team bus leaving several players hurt.

Look at the state of the bus 😳

pic.twitter.com/Hf84rvgisl — talkSPORT (@talkSPORT) 24 ноября 2018 г.

Не прошло и суток с того момента, как ответный матч был впервые отложен, и, казалось, что дно уже пробито, но все стало еще хуже — когда фанаты вернулись на стадион и ждали стартового свистка, матч был перенесен повторно.

Президент «Бока Хуниорс» Даниэль Анхелиси потребовал от КОНМЕБОЛа дисквалификации «Ривер Плейта». В то же время президент «Ривер Плейта» Родольфо Д'Онофрио заявил, что ответная игра должна состояться на арене «Монументаль» на глазах у фанов «Ривер Плейта», так как клуб не виноват в случившемся.

Прошло еще пять дней. Что же произошло за эту неделю, одну из самых беспорядочных в истории мирового клубного футбола?

Матч в Испании

Во вторник в Парагвае состоялось заседание КОНМЕБОЛа, на котором обсуждался следующий шаг. В частности, Генуя предлагала провести матч на стадионе «Луиджи Феррарис». Из других источников стало известно, что поединок может состояться в Катаре.

Однако в тот вечер президент КОНМЕБОЛа Алехандро Домингес проигнорировал предложение «Дженоа» и созвонился с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы узнать, можно ли провести матч на «Сантьяго Бернабеу». Перес предложил использовать стадион «Реала» бесплатно.

«Сантьяго Бернабеу» Real Madrid

«Испания — это страна с наибольшей аргентинской диаспорой, — заявил потом Домингес журналистам, — Флорентино сказал мне, что мы можем использовать "Бернабеу", причем совершенно бесплатно. КОНМЕБОЛ не хочет зарабатывать на этом матче. Мы планируем создать фонд и направить все деньги, собранные на этой игре, на борьбу с насилием в футболе». «Эта прекрасная игра, футбол — только о победах и поражениях, но никак не о смерти и убийствах», — добавил он.

Матч пройдет 9 декабря. В отличие от игр в Буэнос-Айресе, на «Бернабеу» будут допущены фанаты обеих команд. В Аргентине фанатам гостей запрещено посещать Суперкласико с 2003 года.

Оба клуба в итоге оказались в непростой ситуации — победителю уже 15 декабря нужно будет играть на клубном чемпионате мира в ОАЭ.

Почему «Ривер Плейт» не был наказан?

«Ривер Плейт» не остался совсем уж безнаказанным — клуб обязали заплатить штраф в размере 400 тысяч долларов, а также провести два домашних матча при пустых трибунах.

Однако в «Бока Хуниорс» считают, что этого недостаточно. Президент Анхелиси заявил: «Мы планируем обращаться в Апелляционный суд КОНМЕБОЛа, а если придется, то мы используем все ресурсы, которые у нас есть, и обратимся в Спортивный арбитражный суд».

В четверг, за несколько часов до того, как было объявлено о том, что матч состоится на «Бернабеу», Д'Онофрио ответил: «Давайте играть в футбол. Не нужно ничего выдумывать. Вы подписали соглашение, вы дали свое слово мне и президенту КОНМЕБОЛа, а теперь занимаетесь тем, чем заниматься не стоит».

Родольфо Д'Онофрио Sky Sports

Уже после принятого решения Анхелиси не давал публичных комментариев и не подтверждал, продолжает ли «Бока» попытки отстранить «Ривер» от дальнейшего участия в финале.

Поедут ли аргентинские фанаты в Мадрид?

Аргентина пребывает в небольшом финансовом кризисе после рекордного обвала песо, который случился ранее в этом году.

Самая дешевая поездка в Мадрид на выходные, по подсчетам аргентинских СМИ, обойдется в 40 тысяч песо — это примерно полторы тысячи евро. Для жителя Буэнос-Айреса, который получает среднюю зарплату по городу, полторы тысячи евро — это больше месячной зарплаты.

Как перенос повлияет на составы команд?

В состав «Бока Хуниорс» могут вернуться капитан Пабло Перес и полузащитник Гонсало Ломбардо, которые были госпитализированы после субботней атаки. Кроме того, Кристиан Павон, который из-за травмы пропускал первый матч и должен был пропустить второй, теперь, похоже, сможет принять участие в поединке. Этот нападающий — одна из ключевых фигур в составе «Бока Хуниорс», он помог команде завоевать два чемпионских титула кряду.

Пабло Перес Goal.com

В то же время у «Ривер Плейта» нападающий Игнасио Скокко мог пропустить ответный матч, но теперь, скорее всего, сыграет определенную роль в мадридском поединке. За последние два сезона он забил 22 гола в 43 матчах в составе «Ривера», в том числе — один из мячей в победном мартовском поединке Суперкубка Аргентины против «Бока Хуниорс».

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