Оплошность Влашича лишила ЦСКА победы в Ростове

«Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА (0:0)в матче 16-го тура чемпионата России. Гости могли выйти вперед во втором тайме, но Никола Влашич не смог переиграть Сергея Песьякова при исполнении пенальти. Концовку встречи армейцы провели в меньшинстве после удаления Ивана Облякова.

Матч в стиле ГТА

Обозреватель «Советского Спорта» Сергей Иванов восторгается антуражем матча в Ростове и креативностью пресс-служб обоих клубов.

«Российские клубы в текущем сезоне приучили болельщиков к "веселым" социальным сетям. Накануне 16-го тура отличились "Ростов" и ЦСКА. Пресс-служба желто-синих решила "подколоть" защитника "армейцев" Родриго Бекао, который внешне слишком сильно походит на главного героя компьютерной игры GTA: San Andreas Карлом "Си-Джеем" Джонсоном. Получилось забавно. Через день московский клуб ответил не менее креативно.

Ввел "HESOYAM" и как новенький? 😂 pic.twitter.com/EbJwDvXukx — Football Club Rostov (@rostovfc) 29 ноября 2018 г.

В итоге хозяева решили пойти дальше и попробовали устроить матч в стиле популярной игры. Графика на табло, музыкальные заставки — трибуны радовались происходящему все 90 минут. Особенно запомнился момент, когда болельщиков гостей попросили перестать использовать мат. На табло "вывели" полицейскую машину и пять звезд. Так в GTA обозначают самых опасных преступников.

Болельщиков, кстати, на игре было больше обычного. Несмотря на легкий мороз, собралось 32 тысячи зрителей. На "Ростов" ходят даже зимой».

Встряска для Чалова

Корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко считает, что еврокубковое поражение от «Виктории» сказалось на стартовом составе армейского клуба.

«После полученного выговора повышенный настрой на игру в Ростове у "армейцев" подразумевался по умолчанию. А местом в старте за неудачный евроматч поплатились игроки с фамилиями на букву "ч".

И если возвращение на лавку Чернова, при всём уважении к Никите, читалось (не реализовал свой шанс — извини, подвинься), то обнаружить на ней Чалова было довольно удивительно. Всю осень, если оставить за скобками кубковую гастроль второго состава в Тюмени, Фёдор отыграл в старте, а с наступлением зимы снова присел на "банку". По словам тренера, нападающий элементарно устал.

Хотя не исключаю, что Гончаренко решил немного встряхнуть своего бомбардира. В прошлый раз, в августе, эта мера возымела действие: Чалов результативно вышел на замену против "Арсенала" и "Рубина", после чего из основы больше не выпадал.

В Ростове образовавшиеся в составе вакансии главный "армеец" отдал Магнуссону и Нисимуре. Возвращение Хёрдура не только добавило надёжности обороне — разнообразило наступательное меню команды. Из всех стопперов ЦСКА он обладает лучшим длинным пасом. Во вторник в "Лужниках" его красно-синим ощутимо не хватало. Такума — именно так он обозначен на игровой майке — без малого час игры отработал старательно, но не слишком эффективно. Его первого и убрал с поля Гончаренко, вернув Чалова на привычное место».

«Ростов» атаковал, Акинфеев — спасал

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов считает, что первый тайм полностью остался за ростовчанами.

«А в начале сезона "Ростов" выглядел сильнее и даже обыграл ЦСКА со "Спартаком" в Москве. Для Валерия Карпина эти победы значат особенно много, ведь сейчас он переживает второй расцвет тренерской карьеры. Он уже и в кандидатах на пост тренера "Спартака" побывал (снова) и даже допустил, что лет через десять может вернуться в Тарасовку.

Но сейчас Карпина заботят совсем другие цвета, не красные и не белые. И на встречу с ЦСКА тренер "Ростова" сделал несколько важных перестановок. Сел в запас Скопинцев, переместился из атаки в среднюю линию Зуев, вернулся в основу Ионов. И именно последний уже на второй минуте едва не забил — Акинфеев выручил ЦСКА после удара уроженца Санкт-Петербурга (точнее, Кингисеппа).

"Ростов" использовал всю ширину поля и одинаково успешно атаковал и контратаковал. На исходе получаса хозяева создали еще один голевой момент, но очередным мини-чудом Акинфеев нейтрализовал усилия Зуева.

ЦСКА в первом тайме запомнился только ударом головой Сигурдссона. Вообще исландцев играло так много (целых пять), что они должны были хотя бы раз столкнуться. И сразу после перерыва Сигурдссону поставил подножку Ингасон — и тут же вспыхнула потасовка. Облякову не понравилось, что ростовский исландец налетел на армейского, подключились и остальные».

Вратарь. Капитан. Легенда. 🔴🔵

Сегодня Игорю Акинфееву покорилось еще одно эпохальное достижение: он первым среди отечественных вратарей сыграл 300 матчей на ноль 👏

Подробнее: https://t.co/ubkEVDSxBR pic.twitter.com/zTIy1VXduM — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 2 декабря 2018 г.

Справедливость торжествует

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли считает, что промах Николы Вашича с «точки» и добивания стал кармическим ответом на несправедливо назначенный пенальти.

«Нулевая ничья и в Ростове, но футбол там команды показали отменного качества! Ни одна из сторон не была согласна на мирный исход, сражались до финального свистка. ЦСКА шел вперед даже в концовке, оставшись вдесятером после удаления Ивана Облякова. Перед матчем казалось, что потери хозяев невосполнимы. Травмирован Тимофей Калачев, пропускает встречу Аяз Гулиев, что же будет в центре поля?

А в центре поля по-гроссмейстерски сыграл Александр Гацкан, так прихвативший Николу Влашича, что хорват был мало заметен, получил желтую в самом начале и откровенно разнервничался — как итог, не забил пенальти. Тут уместно вспомнить любимые разговоры футболистов про высшие силы, ответственные за справедливость. Мацей Вилюш не фолил на Арноре Сигурдссоне, Кирилл Левников, на мой взгляд, грубо ошибся. Впрочем, Валерий Карпин выразился на сей счет жестче.

Сергей Песьяков отразил удар хорвата "с точки", ладно, бывает. Но когда Влашич, добивая, запулил в небеса, стало ясно: тут не без мистики, справедливость торжествует. Моменты были у обеих команд, запомнился и блистательный сейв Игоря Акинфеева после удара Александра Зуева. Пожалуй, чуть ближе к победе был Ростов».

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