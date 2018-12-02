Величайшие противостояния АПЛ: «МЮ» и «Ливерпуль» имеют много недоброжелателей

В это воскресенье, 2 декабря, мы сможем насладиться сразу двумя великими противостояниями в рамках английской Премьер-лиги. «Арсенал» на «Эмирейтс» примет «Тоттенхэм», а «Ливерпуль» на «Энфилде» сыграет с «Эвертоном».

В то же время «Челси» сразу после полудня встретится со своим соседом по Западному Лондону «Фулхэмом», с которым не играл с 2014 года.

Можно ли считать городские дерби величайшими противостояниями в Премьер-лиге или элитный дивизион может предложить еще более интригующие матчи? Журналист ESPN Марк Огден составил рейтинг противостояний в английском футболе, используя три критерия: историю, текущую значимость и непредсказуемость. Для каждого критерия шкала составляет от одного до пяти.

7. «Ливерпуль» — «Эвертон»

Истинное городское дерби, способное разделить целые семьи. Расстояние между «Энфилдом» и «Гудисон Парк» едва составляет милю, но так называемое «дружеское дерби», как о нем говорили в 1980-х годах, успело стать более горьким и враждебным. «Эвертон» принято называть «народным клубом», тогда как «Ливерпуль» имеет более глобальную фанатскую базу.

История: до 1960-х годов «Эвертон» был самым мощным и успешным клубом города, однако последующий взлет «Ливерпуля» Билла Шенкли поменял ход истории. Конкуренция достигла своего пика в 1980-х годах, когда два клуба боролись за чемпионство и победу в Кубке Англии. Впрочем, «Эвертон» ничего не выигрывал с 1995 года, так что теперь он явно находится в тени «Ливерпуля». Оценка: 4 из 5.

Текущая значимость: матчи между этими соперниками считались величайшими в английском футболе в конце 1980-х, ведь оба клуба доминировали в Премьер-лиге. Теперь же это не более чем битва за гордость местных болельщиков. Да, для «Эвертона» это наиболее важный матч сезона, но «Ливерпуль» уделяет куда больше внимания «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Оценка: 1 из 5.

Непредсказуемость: «Эвертон» не выигрывал у «Ливерпуля» на «Энфилде» с 1999 года, да и его домашние результаты против «красных» особо не впечатляют. «Ливерпуль» не всегда побеждал, но проигрывал редко, поэтому в последние годы дерби получалось односторонним. Оценка: 2 из 5.

Общая оценка: 8 из 15.

6. «Тоттенхэм» — «Арсенал»

Соседи по Северному Лондону считались сильнейшими клубами города до прихода в «Челси» Романа Абрамовича. Соперничество между «шпорами» и «канонирами» обострилось в 1913 году, когда «Арсенал» покинул Вулидж к югу от Темзы, чтобы осесть на территории «Тоттенхэма».

История: «Арсенал» всегда считал себя главным клубом Лондона, тогда как «Тоттенхэм» больше связывали с гламуром и чистыми футбольными принципами, ведь именно «шпоры» стали первой командой в XX веке, выигравшей чемпионат и Кубок Англии. «Арсенал» повторил этот успех спустя десять лет, а после прихода Арсена Венгера в 1996 году добился еще более громких успехов, тогда как «шпоры» просто старались не отставать. Оценка: 3 из 5.

Текущая значимость: для Лондона это большая игра, но ни одна из команд всерьез не претендует на титул, поэтому в стране и по всему миру матчи «Тоттенхэм» — «Арсенал» не слишком популярны. Местное дерби как правило получается напряженным, однако оно не способно повлиять на чемпионскую гонку. Оценка: 2 из 5.

Непредсказуемость: с момента создания Премьер-лиги в 1992 году «Тоттенхэм» лишь дважды обыграл «Арсенал» на выезде, хотя его результаты на «Уайт Харт Лейн» и «Уэмбли» куда более позитивные, особенно в последние сезоны. «Канониры» потеряли доминирование эпохи Венгера, поэтому это противостояние стало более равным. Оценка: 4 из 5.

Общая оценка: 9 из 15.

5. «Челси» — «Ливерпуль»

Соперничество между «Челси» и «Ливерпулем» ожило в середине 2000-х годов, когда команды Жозе Моуринью и Рафы Бенитеса играли в кубковых финалах и полуфинале Лиги чемпионов. В течение некоторого времени это противостояние было самым ожесточенным в английском футболе.

История: болельщики «Ливерпуля» часто насмехаются над «Челси» из-за отсутствия богатой истории, хотя лондонский клуб уже больше десяти лет находится на подъеме, знаковой точкой которого стала победа в Лиге чемпионов в 2012 году. Когда «Челси» набирал обороты, «Ливерпуль» немного ослаб. И хотя теперь «красные» пытаются возродить былую славу, недавнее чемпионство «синих» говорит в их пользу. Оценка: 3 из 5.

Текущая значимость: враждебность эпохи Моуринью и Бенитеса ушла в прошлое, поэтому игры с участием клубов не имеют той же важности, что раньше, но, как правило, в матчах все равно что-то поставлено на карту, как минимум для одной из команд. Оценка: 3 из 5.

Непредсказуемость: ни одна из команд не имеет подавляющего преимущества. Когда нужно угадать победителя, лучше оценивать текущую игровую форму и ставить на тот коллектив, у которого результаты лучше в конкретный период времени. Оценка: 4 из 5.

Общая оценка: 10 из 15.

4. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

Север против Юга, Лондон против Манчестера — самый успешный клуб столицы противостоит самому успешному клубу Англии. Матчи «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» всегда были самыми важными для английского футбола, особенно если мы говорим об эпохе сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера, пик которых припал на конец 1990-х и начало 2000-х годов.

История: с точки зрения продолжительности пребывания на вершине «Арсенал» готов побороться с «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Соперничество «канониров» с «красными дьяволами» началось еще в 1950-х годах, а эра Фергюсона — Венгера лишь подняла уровень интриги на новые высоты. Не забываем, что исключительно эти клубы становились чемпионами с 1996 по 2004 год.

Враждебность ощущалась не только на футбольном поле, но и за его пределами. Острыми комментариями обменивались, как Фергюсон и Венгер, так и сами футболисты, среди которых Рой Кин, Патрик Виейра, Мартин Киоун и Руд ван Нистелрой. Оценка: 4 из 5.

Текущая значимость: все не так хорошо, как было раньше. Будучи центральным событием сезона в течение почти десятилетия, встреча «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала» перестала быть битвой за титул. В лучшем случае в этой игре решается, какой из клубов финиширует в четверке. Матчи данных соперников стали лишь печальным напоминанием о том, как больно падать с вершины. Оценка: 2 из 5.

Непредсказуемость: приезд Унаи Эмери на «Эмирейтс» вдохнул в «Арсенал» новую жизнь, поэтому «канониры» вполне способны дать бой «Юнайтед», который с середины 2000-х явно доминировал в очных встречах. Обе команды находятся в поисках самоидентификации, так что случится может абсолютно все. Оценка: 4 из 5.

Общая оценка: 10 из 15.

3. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Соперничество между этими клубами началось еще в 1890-х годах. До Второй мировой войны «горожане» доминировали, тогда как вторая половина XX века осталась за «Юнайтед». Спад «Сити» в 1990-х годах помог «красным дьяволам» добиться еще большего прогресса, но «голубые» вернулись на вершину после десяти лет правления шейха Мансура.

История: долгое время у «Юнайтед» складывались плохие отношения со своими соседями, которых Фергюсон прозвал «шумными». Вылет «горожан» в третий дивизион в 1990-х годах привел к тому, что об их противостоянии с «красными дьяволами» все забыли. Манкунианцы больше ориентировались на «Ливерпуль», «Арсенал» и «Лидс». Однако возрождение «Манчестер Сити» позволило вернуть уровень соперничества до уровня 1960-х годов, когда оба клуба сражались за чемпионство. Оценка:3 из 5.

Текущая значимость: в течение последних десяти лет матчи «Сити» и «Юнайтед» стали одними из самых главных в Англии, поскольку клубы всерьез боролись за чемпионство. Соперничество вышло на пик в 2011-2013 годах, когда каждая встреча имела решающее значение в плане турнирной борьбы. Недавний спад «красных дьяволов» немного изменил расклад сил, но игра двух клубов из Манчестера все равно имеет значение. Оценка: 4 из 5.

Непредсказуемость: «горожане» не могли победить «Юнайтед» в течение 13 лет в свои темные времена, но на данный момент они являются лучшими в Манчестере и выиграли два последних матча на «Олд Траффорд». Что касается «Манчестер Юнайтед», то в прошлом сезоне на «Этихаде» он отыгрался со счета 0:2, победив 3:2. Победителя в дерби, как правило, невозможно предсказать. Оценка: 4 из 5.

Общая оценка: 11 из 15.

2. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

На данный момент это важнейшее противостояние. Это история и традиции «Ливерпуля» против богатства и беспрепятственных амбиций «Манчестер Сити». Это Юрген Клопп против Пепа Гвардиолы, это Мохамед Салах против Кевина де Брейне. Это громкие имена и остроумный футбол с обеих сторон.

История: матчи «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» нельзя отнести к классическим английским противостояниям. Для обеих клубов более принципиальным соперником является «Манчестер Юнайтед».

В 1960-х годах «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» уже соперничали, а нынешняя битва за господство началась в 2013-2014 годах, когда поскользнувшийся Стивен Джеррард в игре с «Челси» помог «горожанам» завоевать титул. У «красных» более впечатляющий список завоеванных трофеев, чем болельщики мерсисайдцев любят похвалиться. Оценка: 2 из 5.

Текущая значимость: матч стал самым ожидаемым в английском футболе, особенно в течение последних 18 месяцев благодаря способности «Ливерпуля» укусить «Манчестер Сити». В прошлом сезоне клубы встречались в Лиге чемпионов, также подопечные Юргена Клоппа нанесли «горожанам» первое поражение в сезоне. Ни один другой поединок не имеет столь же большого значения для чемпионской гонки. Оценка: 5 из 5.

Непредсказуемость: в последних встречах «Ливерпуль» имел преимущество. «Красные», возможно, являются единственной командой, которую опасается Гвардиола. Однако атакующая мощь «горожан» гарантирует, что они тоже не могут считаться аутсайдерами. Оценка: 5 из 5.

Общая оценка: 12 из 15.

1. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Эти клубы можно назвать наиболее успешными в английском футболе. Если сравнивать с другими противостояниями, то это уровень «Барселоны» против «Реала», «Бока Хуниорс» против «Ривер Плейт», «Селтик» против «Рейнджерс». Соперничество даже выходит за рамки футбола. Города, находящиеся в 35 милях друг от друга, конкурируют в промышленности и в культурном отношении уже более века.

История: на двоих у клубов 38 титулов в чемпионате Англии (20 у «Юнайтед», 18 — у «Ливерпуля») и восемь титулов в Лиге чемпионов (три у «Юнайтед», пять — у «Ливерпуля»). «Ливерпуль» доминировал в течение 20 лет в 1970-х и 1980-х годах. «Юнайтед» взошел на вершину в 1990-х и 2000-х годах под руководством Фергюсона. Соперничество достигло такого уровня, что ни один игрок не переходил из одного клуба в другой с 1964 года. Оценка: 5 из 5.

Текущая значимость: матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» всегда является огромным событием, однако трудно говорить о том, что это важнейшая игра сезона. Недавний спад «красных дьяволов» привел к тому, что они перестали претендовать на титул АПЛ. Манкунианцы не побеждали в Премьер-лиге с 2013 года, а «Ливерпуль» не был чемпионом с 1990 года.

Сейчас «Ливерпуль» переживает всплеск, но когда мы говорим о его важнейшем матче, то он будет против «Сити», а не «Юнайтед». Оценка: 3 из 5.

Непредсказуемость: эти два клуба провели друг с другом 200 матчей. «Юнайтед» одержал 80 побед, а «Ливерпуль» — 65. Даже если один из клубов находится в хорошей форме, он редко способен полностью доминировать на футбольном поле. Оценка: 5 из 5.

Общая оценка: 13 из 15. 0