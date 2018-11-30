Примера — самая захватывающая лига в мире. Не из-за «Барсы» и «Реала»

«Реал» и «Барселона» ушли на второй план

В прошлую пятницу вечером клуб, который еще год назад оставался на дне Примеры с жалкими шестью очками, имел все шансы оказаться на вершине турнирной таблицы. В субботу клуб, который мог раньше лишь мечтать о месте в элите, словно низкий баскетболист о статусе звезды НБА, уничтожил победителя Лиги чемпионов со счетом 3:0. А мог и крупнее.

Затем в воскресенье клуб, который не завоевывал титул со времен Второй мировой войны, когда им требовалось одержать всего 14 побед, сумел обойти «Барселону», «Реал» и «Атлетико», оказавшись на вершине Примеры. Речь идет об «Алавесе», «Эйбаре» и «Севилье».

В концке концов, нынешний чемпионат Испании напоминает шоколадное печенье, которое заправили соусом Табаско. Снаружи все выглядит обычно, кусаешь и ждешь привычного вкуса, но там тебя обжигает что-то особенное.

Возьмем «Барселону»: шикарный визит в гости к «Тоттенхэму», яркая победа над «Реалом», две блестящих игры с «Интером» в Лиге чемпионов. Все как обычно, не так ли? А вот и нет. «Камп Ноу» всегда считался беспощадным для гостей аталонцев. Но в этом сезоне у «Алавеса» и «Эспаньола» домашняя статистика будет покруче, а «Барса» уже потеряла семь очков в родных стенах.

Возьмем «Реал», который в последние три года покорял всю Европу. Клуб сумел повторить 42-летнее достижение «Баварии», завоевав трофей Лиги чемпионов три раза подряд. А в своем нынешнем виде у турнира только один такой герой — Мадрид. Но когда еще у «Реала» случалось такое, что клуб в последние несколько недель потеряли девять очков против «Леванте», «Алавеса» и «Эйбара»?

Слово берут ноунеймы

«Эйбар» уничтожил «Реал» twitter.com/sdeibar

Возможно, два унизительных поражения против «Севильи» (0:3) и «Барселоны» (1:5) выглядят хуже неудач против «Леванте» и «Алавеса», но у первых двух есть история и серьезные бюджеты. «Леванте» без всего этого взял три очка на «Сантьяго Бернабеу» и выглядел умнее, элегантнее и быстрее грозных хозяев поля.

«Алавес» прекрасно поработал на тренировках, а тактические идеи позволили команде выглядеть лучше «Реала» в тот вечер и фактически похоронить будущее Хулена Лопетеги.

Что касается «Эйбара», то в городе проживает 27 тысяч человек — это примерно треть сидений на стадионе «Реала». Команда совершила подвиг, трижды поразив ворота мадридцев. Столько же голов «Реал» пропустил от клуба из провинции Гипускоа за всю историю противостояний до того дня. В этой ситуации не должно быть сомнений: «Реал» мог пропустить еще больше, если бы не Тибо Куртуа. По боксерским правилам нокаут наступил бы гораздо раньше, чем на 90-й минуте.

Это всего лишь несколько зарисовок одного из самых странных, захватывающих и неожиданных сезонов в истории чемпионата Испании.

С ног на голову

Кристиан Стуани AS

Только одна команда из топ-8 сумела победить в прошлом туре. Только 23 из первых 70 игр сезона кончились в пользу хозяев поля.

«Барселона» под руководством Пепа Гвардиолы и Луиса Энрике завершала сезон, имея 21-24 пропущенных мяча. После 13 туров каталонцы уже получили 19 голов в свои ворота. Что касается «Реала», то мадридцы провели антирекордную серию без голов во всех турнирах — 481 минута. Завершил ее «гол престижа» от Марсело в ворота «Леванте».

Вернемся в начало сентября. «Сельта» обыграла «Атлетико» со счетом 2:0, который можно назвать скромным, учитывая происходящее на поле. Команде удалось побывать в двух очках от вершины Примеры. Болельщики плакали от счастья.

Спустя пару недель «Севилья» на своем поле уступила «Хетафе» — 0:2. И снова можно сказать, что это было великодушие со стороны гостей. Потом была нулевая ничья с «Вильярреалом» и непростительный грех — поражение от «Бетиса» (0:1) в дерби. Болельщики требовали отставки главного тренера Пабло Мачина.

Дальше все кардинально изменилось.

«Сельта» уволила главного тренера Тони Мохамеда и продолжила падение, рискуя потерять главную звезду — Яго Аспаса. «Севилья» теперь является лидером Примеры и успешно выступает в Лиге Европы, а Мачин получит новый контракт, чтобы у него не было соблазна принять предложение от какого-то топ-клуба.

«Бетис» впервые за 20 лет победил на «Камп Ноу» (4:3), а форвард «Жироны» Кристиан Стуани в 32 года стал страшным бомбардиром и записал на свой счет девять мячей в восьми поединках.

До прошлой субботы Диего Коста не забивал в Примере, начиная с февраля прошлого года. «Атлетик» находится на 18-й позиции и впервые за всю историю рискует вылететь из элиты. «Вальядолиду» потребовалось 400 минут, чтобы забить первый мяч в нынешнем сезоне, но сейчас команда всего на три очка отстает от «Реала».

Вверх и вниз, все переворачивается каждую неделю. Этот чемпионат Испании просто невероятен. 0