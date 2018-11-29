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    «Спартак» рассыпался после нападения болельщика на Глушакова

    Реакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в матче с «Рапидом»

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    «Спартак» проиграл в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида» (1:2), ведя в счете по ходу встречи. На 20-й минуте счет в матче открыл нападающий красно-белых Зе Луиш. Счет сравнял гол, пропущенный на 80-й минуте от крайнего защитника гостей Мерта Мюльдюра. А уже в компенсированное время «Спартак» пропустил второй гол — отличился вышедший на замену Филипп Шобесбергер.
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    Всего две замены в стартовом составе

    Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров отмечает, что красно-белым пришлось непросто в первом тайме матча с «Рапидом».

    «Новый тренер "Спартака" опять доверился всем "старикам". Помимо замены дисквалифицированного Фернандо на Тимофеева, Кононов провел ещё одну, уже невынужденную — на правом фланге атаки вышел Мельгарехо, а не Ломовицкий. Болельщики начали сразу же скучать по задвинутой молодёжи, однако понять решение можно: сейчас нужно думать о сегодняшних результатах, а не далёком будущем.

    Схема и атакующие принципы тоже оказались примерно такими же — гибкая схема 4-2-2-2, преобразовывающаяся в 4-4-2 при обороне, с плавающими позициями Ханни и Адриано.

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    • У "Рапида" не вышел с первых минут капитан команды Шваб, которого накануне очень хвалил Кононов. Было понятно, что с точки зрения индивидуального мастерства австрийцы "Спартак" не превосходят. Однако в коллективной игре и общей организации они едва ли на сегодняшний день хуже.

    Дисциплина, хорошая физика, мощь, агрессивный высокий прессинг — "Спартак" против такого стиля соперника оказалось очень тяжело. Первый тайм у красно-белых ярким не получился. Они постоянно теряли мяч, с трудом выходили из обороны, а ещё "Рапид" чрезвычайно часто фолил. За стартовые 45 минут он насобирал 15 нарушений правил (против четырёх у "Спартака"). И эти цифры наглядно описывали философию австрийцев».

    Спонтанный гол «Спартака»

    Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев считает, что гол красно-белых получился во многом случайным.

    «И тут "Спартак" забил. Гол получился каким-то спонтанным, но по такой игре очень нужным. Кутепов вынес мяч, а Мельгарехо сказочным пасом вывел к воротам Зе Луиша. Тот сыграл как настоящая "девятка": прикрыл мяч корпусом, оттеснил защитника и покатил мимо Штребингера. Единственными, кто не праздновал в тот момент, были Кутепов и Кононов. Первый не побежал через все поле к партнерам, второй пытался напомнить футболистам, что расслабляться нельзя.

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    • Кононов уже сетовал на то, что "Спартак" теряет концентрацию после забитого мяча и каждый раз рискует пропустить. Вот и здесь "Рапид" организовал быструю атаку, которая вполне могла стать голевой, если бы Глушаков не накрыл удар Алара. Кононов развел руками: мол, ну как же так, я же говорил.

    До перерыва, впрочем, "Рапид" так ничего и не создал. Скорее, "Спартак" мог упрочить свое преимущество — красно-белые удачно убегали в контратаки. В одной из них против Ханни сыграли очень жестко. Глушаков первым прибежал ему на помощь — и тут же раздался "заряд" со спартаковской трибуны».

    Атака на Глушакова

    Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин сочувствует капитану красно-белых, которого продолжают травить собственные болельщики.

    «Накануне на предматчевой пресс-конференции главный тренер красно-белых корректно, но твердо предложил журналистам "тему Глушакова" закрыть. Сделать это будет трудно, поскольку проявления фанатской ненависти или просто неприязни еще долго будут преследовать Дениса. В матче с "Рапидом", как казалось до 70-й минуты, таковых было чуть меньше, чем в предыдущих играх. Но когда в середине второго тайма прорвавшийся на поле болельщик с кулаками набросился на капитана красно-белых, и только вся команда дружно сумела утихомирить фаната и передать в руки стюардам, стало ясно, что четвертый фронт для команды Олега Кононова будет закрыт еще нескоро.

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    • Драматические события концовки второго тайма, когда "Спартак" пропустил дважды и проиграл этот матч, навели на мысль о том, что этот эпизод морально подкосил команду. Другая версия — ветеранам красно-белых, на которую сейчас делает ставку Кононов, попросту не хватает сил играть в режиме двух матчей в неделю. Как бы там ни было, отрицательный итоговый результат никоим образом не способствует нормализации атмосферы вокруг команды. В связи с этим, возможно, Глушакову стоило бы самому отказаться — по крайней мере, на время — от капитанской повязки и доказывать фанатам свою футбольную состоятельность и преданность клубу в статусе рядового бойца. Однако угодивший в опалу у фанатов капитан решил пойти более сложным путем, и только время покажет, насколько правильным был его выбор».

    Тень «Ахмата»

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак не удивлен проваленной красно-белыми концовкой матча.

    «На протяжении всего матча над красно-белыми висела тень "Ахмата", выигравшего на "Открытие Арене" нынешней осенью. Перед игрой в пресс-центре показывали матч "Спартак" — "Ахмат", австрийцы вышли на поле в зелено-белых футболках, похожих по цветам, на грозненские, да еще в их составе нашелся свой Бериша. Слишком много совпадений, чтобы избежать печальной участи.

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    • На результат "Спартак" как не умел играть, так и не умеет. Поэтому не стоит удивляться, что австрийцам удалось не только отыграться, но и вырвать победу уже в компенсированное время матча. Сначала Мерт Мюльдюр выиграл борьбу в штрафной после подачи углового, а затем за чудовищный обрез в середине поля Тимофеева наказал вышедший на замену Шобесбергер.

    Таким образом, "Спартак" отдал три очка в почти выигранном матче, но еще имеет шансы на продолжение борьбы за выход в плей-офф».

    Глушаков не виноват в голах

    Корреспондент Sportbox.ru Юрий Иванов анализирует игру опального капитана «Спартака», не находя его вины в пропущенных мячах.

    «О его изначальном настрое на строгое выполнение тренерского задания говорит хотя бы такой эпизод: оказавшись в ходе одной из немногочисленных контратак впереди нападающих, Глушаков после потери мяча отработал на скорости метров пятьдесят, чтобы вернуться назад. После чего от дальнейших опрометчивых вылазок категорически отказался.

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    • Капитан не ходил вперед даже тогда, когда команда получала право на угловые. Хотя в былые времена любил выдвигаться, подбирать вынесенные из штрафной мячи и наносить удары, которыми владеет отменно. В этом же матче на навесы от флажка, как правило, отправлялись защитники. А он обеспечивал им страховку.

    Кто-то, предвижу, прочитав эти строки, задастся вопросом: а как же, мол, при такой добротной игре пары заточенных под оборону хавбеков команда попустила в концовке два мяча? Да дело в том, что ни тот, ни другой в их "организации" непосредственно не участвовали. За результативным ударом Мюльдюра со "второго этажа" словно под гипнозом наблюдали сразу пятеро расположившихся по соседству спартаковцев, среди которых Глушакова не было. Да и заброс из глубины на рванувшего с центра поля к воротам Шобесбергера он предотвратить был не в силах.

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    • Нельзя, конечно, снимать с Глушакова вину за поражение: именно капитан отвечает за игровую дисциплину на поле и командный настрой. Но будем все же честны: в игровом плане смотрелся он неплохо и упреков по большому счету не заслужил».

    Кононову будет сложно

    Автор Rusfootball.info Роман Павлюк сочувствует новому тренеру «Спартака», которому предстоит много работы.

    «В памятный чемпионский сезон трибуны и пламенные речи Массимо Карреры объединяли игроков и гнали их вперед до самого конца. Но еще важнее, что они же мотивировали команду быть хладнокровнее в решающие моменты. Сегодня один из болельщиков-посетителей "Открытие Арены" выбегает на поле в момент, когда его команда ведет в счете, и пытается ударить капитана команды, которого относительно недавно наверняка обожал после "похоронного" удара в девятку ворот "Амкара".

    Кажется, Олегу Кононову будет очень сложно поставить свой футбол на новом месте работы. К сожалению, он тренирует команду, внутри и вокруг которой любви к игре гораздо меньше, чем эмоций».

    Привычка быть неудачниками

    Автор Soccer.ru находит сразу несколько причин, по которым «Спартак» уступил «Рапиду».

    «Завершая разговор о "Спартаке", нужно сказать о еще одной вещи. К "красно-белым" снова прилипла репутация лузеров. Более того, внутри команды с этим, похоже, смирились. Судьба бьет и бьет "Спартак": прямыми ударами и исподтишка, а "Спартак" пропускает и пропускает, и пропускает… Это тоже пагубная привычка и натренированный навык — проигрывать.

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    • Такие команды мандражируют и выдумывают себе проблемы, даже когда все складывается неплохо, а лечить этот синдром очень и очень сложно, потому что полученные травмы все равно дают о себе знать. Нынешний "Спартак" лишен уверенности, он уже не представляет себя сильным и способным играть на победу в каждом матче». 0

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