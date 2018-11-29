«Спартак» рассыпался после нападения болельщика на Глушакова

«Спартак» проиграл в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида» (1:2), ведя в счете по ходу встречи. На 20-й минуте счет в матче открыл нападающий красно-белых Зе Луиш. Счет сравнял гол, пропущенный на 80-й минуте от крайнего защитника гостей Мерта Мюльдюра. А уже в компенсированное время «Спартак» пропустил второй гол — отличился вышедший на замену Филипп Шобесбергер.

Всего две замены в стартовом составе

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров отмечает, что красно-белым пришлось непросто в первом тайме матча с «Рапидом».

«Новый тренер "Спартака" опять доверился всем "старикам". Помимо замены дисквалифицированного Фернандо на Тимофеева, Кононов провел ещё одну, уже невынужденную — на правом фланге атаки вышел Мельгарехо, а не Ломовицкий. Болельщики начали сразу же скучать по задвинутой молодёжи, однако понять решение можно: сейчас нужно думать о сегодняшних результатах, а не далёком будущем.

Схема и атакующие принципы тоже оказались примерно такими же — гибкая схема 4-2-2-2, преобразовывающаяся в 4-4-2 при обороне, с плавающими позициями Ханни и Адриано.

У "Рапида" не вышел с первых минут капитан команды Шваб, которого накануне очень хвалил Кононов. Было понятно, что с точки зрения индивидуального мастерства австрийцы "Спартак" не превосходят. Однако в коллективной игре и общей организации они едва ли на сегодняшний день хуже.

Дисциплина, хорошая физика, мощь, агрессивный высокий прессинг — "Спартак" против такого стиля соперника оказалось очень тяжело. Первый тайм у красно-белых ярким не получился. Они постоянно теряли мяч, с трудом выходили из обороны, а ещё "Рапид" чрезвычайно часто фолил. За стартовые 45 минут он насобирал 15 нарушений правил (против четырёх у "Спартака"). И эти цифры наглядно описывали философию австрийцев».

Спонтанный гол «Спартака»

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев считает, что гол красно-белых получился во многом случайным.

«И тут "Спартак" забил. Гол получился каким-то спонтанным, но по такой игре очень нужным. Кутепов вынес мяч, а Мельгарехо сказочным пасом вывел к воротам Зе Луиша. Тот сыграл как настоящая "девятка": прикрыл мяч корпусом, оттеснил защитника и покатил мимо Штребингера. Единственными, кто не праздновал в тот момент, были Кутепов и Кононов. Первый не побежал через все поле к партнерам, второй пытался напомнить футболистам, что расслабляться нельзя.

Кононов уже сетовал на то, что "Спартак" теряет концентрацию после забитого мяча и каждый раз рискует пропустить. Вот и здесь "Рапид" организовал быструю атаку, которая вполне могла стать голевой, если бы Глушаков не накрыл удар Алара. Кононов развел руками: мол, ну как же так, я же говорил.

До перерыва, впрочем, "Рапид" так ничего и не создал. Скорее, "Спартак" мог упрочить свое преимущество — красно-белые удачно убегали в контратаки. В одной из них против Ханни сыграли очень жестко. Глушаков первым прибежал ему на помощь — и тут же раздался "заряд" со спартаковской трибуны».

Атака на Глушакова

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин сочувствует капитану красно-белых, которого продолжают травить собственные болельщики.

«Накануне на предматчевой пресс-конференции главный тренер красно-белых корректно, но твердо предложил журналистам "тему Глушакова" закрыть. Сделать это будет трудно, поскольку проявления фанатской ненависти или просто неприязни еще долго будут преследовать Дениса. В матче с "Рапидом", как казалось до 70-й минуты, таковых было чуть меньше, чем в предыдущих играх. Но когда в середине второго тайма прорвавшийся на поле болельщик с кулаками набросился на капитана красно-белых, и только вся команда дружно сумела утихомирить фаната и передать в руки стюардам, стало ясно, что четвертый фронт для команды Олега Кононова будет закрыт еще нескоро.

Драматические события концовки второго тайма, когда "Спартак" пропустил дважды и проиграл этот матч, навели на мысль о том, что этот эпизод морально подкосил команду. Другая версия — ветеранам красно-белых, на которую сейчас делает ставку Кононов, попросту не хватает сил играть в режиме двух матчей в неделю. Как бы там ни было, отрицательный итоговый результат никоим образом не способствует нормализации атмосферы вокруг команды. В связи с этим, возможно, Глушакову стоило бы самому отказаться — по крайней мере, на время — от капитанской повязки и доказывать фанатам свою футбольную состоятельность и преданность клубу в статусе рядового бойца. Однако угодивший в опалу у фанатов капитан решил пойти более сложным путем, и только время покажет, насколько правильным был его выбор».

Тень «Ахмата»

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак не удивлен проваленной красно-белыми концовкой матча.

«На протяжении всего матча над красно-белыми висела тень "Ахмата", выигравшего на "Открытие Арене" нынешней осенью. Перед игрой в пресс-центре показывали матч "Спартак" — "Ахмат", австрийцы вышли на поле в зелено-белых футболках, похожих по цветам, на грозненские, да еще в их составе нашелся свой Бериша. Слишком много совпадений, чтобы избежать печальной участи.

На результат "Спартак" как не умел играть, так и не умеет. Поэтому не стоит удивляться, что австрийцам удалось не только отыграться, но и вырвать победу уже в компенсированное время матча. Сначала Мерт Мюльдюр выиграл борьбу в штрафной после подачи углового, а затем за чудовищный обрез в середине поля Тимофеева наказал вышедший на замену Шобесбергер.

Таким образом, "Спартак" отдал три очка в почти выигранном матче, но еще имеет шансы на продолжение борьбы за выход в плей-офф».

Глушаков не виноват в голах

Корреспондент Sportbox.ru Юрий Иванов анализирует игру опального капитана «Спартака», не находя его вины в пропущенных мячах.

«О его изначальном настрое на строгое выполнение тренерского задания говорит хотя бы такой эпизод: оказавшись в ходе одной из немногочисленных контратак впереди нападающих, Глушаков после потери мяча отработал на скорости метров пятьдесят, чтобы вернуться назад. После чего от дальнейших опрометчивых вылазок категорически отказался.

Капитан не ходил вперед даже тогда, когда команда получала право на угловые. Хотя в былые времена любил выдвигаться, подбирать вынесенные из штрафной мячи и наносить удары, которыми владеет отменно. В этом же матче на навесы от флажка, как правило, отправлялись защитники. А он обеспечивал им страховку.

Кто-то, предвижу, прочитав эти строки, задастся вопросом: а как же, мол, при такой добротной игре пары заточенных под оборону хавбеков команда попустила в концовке два мяча? Да дело в том, что ни тот, ни другой в их "организации" непосредственно не участвовали. За результативным ударом Мюльдюра со "второго этажа" словно под гипнозом наблюдали сразу пятеро расположившихся по соседству спартаковцев, среди которых Глушакова не было. Да и заброс из глубины на рванувшего с центра поля к воротам Шобесбергера он предотвратить был не в силах.

Нельзя, конечно, снимать с Глушакова вину за поражение: именно капитан отвечает за игровую дисциплину на поле и командный настрой. Но будем все же честны: в игровом плане смотрелся он неплохо и упреков по большому счету не заслужил».

Кононову будет сложно

Автор Rusfootball.info Роман Павлюк сочувствует новому тренеру «Спартака», которому предстоит много работы.

«В памятный чемпионский сезон трибуны и пламенные речи Массимо Карреры объединяли игроков и гнали их вперед до самого конца. Но еще важнее, что они же мотивировали команду быть хладнокровнее в решающие моменты. Сегодня один из болельщиков-посетителей "Открытие Арены" выбегает на поле в момент, когда его команда ведет в счете, и пытается ударить капитана команды, которого относительно недавно наверняка обожал после "похоронного" удара в девятку ворот "Амкара".

Кажется, Олегу Кононову будет очень сложно поставить свой футбол на новом месте работы. К сожалению, он тренирует команду, внутри и вокруг которой любви к игре гораздо меньше, чем эмоций».

Привычка быть неудачниками

Автор Soccer.ru находит сразу несколько причин, по которым «Спартак» уступил «Рапиду».

«Завершая разговор о "Спартаке", нужно сказать о еще одной вещи. К "красно-белым" снова прилипла репутация лузеров. Более того, внутри команды с этим, похоже, смирились. Судьба бьет и бьет "Спартак": прямыми ударами и исподтишка, а "Спартак" пропускает и пропускает, и пропускает… Это тоже пагубная привычка и натренированный навык — проигрывать.

Такие команды мандражируют и выдумывают себе проблемы, даже когда все складывается неплохо, а лечить этот синдром очень и очень сложно, потому что полученные травмы все равно дают о себе знать. Нынешний "Спартак" лишен уверенности, он уже не представляет себя сильным и способным играть на победу в каждом матче». 0