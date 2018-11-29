Лучше поздно, чем никогда: первая победа «Локо» в ЛЧ

Московский «Локомотив» на своем поле победил «Галатасарай» со счетом 2:0 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет в игре на 43-й минуте открыл Гжегош Крыховяк. Удвоил преимущество москвичей Владислав Игнатьев. «Локомотив» одержал первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Команда с 3 очками занимает последнее место в группе D.

Впервые основным составом

Корреспондент «Чеммпионата» Максим Еремин рассказывает о настроениях вокруг и во время матча с «Галатасараем».

«В 5-м туре ЛЧ "Локомотив" был прижат к стенке. Варианта было два — выиграть у "Галатасарая" или покинуть еврокубки как минимум до следующего лета. В Черкизове перед стартовым свистком звучали сплошь бодрые марши. С этим серьёзным настроем "Локо" начал игру.

"Локо" впервые в этой ЛЧ играл основным составом. Без вот этих вот Крыховяк в центре защиты, а Хёведес на фланге. Сегодня немец, как и задумывалось в начале сезона, обеспечил хоть какую-то подстраховку цз на скамейке. За тот отрезок, в котором Бенедикт играл в старте, железным игроком основы он так и не стал. Как и Эдер, которого сразу же заменил выздоровевший Смолов.

Турки пошумели. На камеру в метро фаны "Галатасарая" петь засмущались, зато их маленький гостевой сектор дал шума в Черкизове. Особенно мощно получалось, когда к пению подключались центральные трибуны, на которой было полно турецких фанов. Грустно вздохнул и стал грезить о временах, когда на российских стадионах хоть изредка будут петь всем стадионом, а не только в фан-секторах»

Игра на встречных курсах

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев отмечает, что перерыва игра была довольно равной, но повезло больше москвичам.

«Смолов уже в первой атаке получил неплохой момент. Ложным замахом отправил Озана Кабака куда-то далеко за лицевую линию, но пробил в ближний угол слишком ожидаемо для Муслеры — вратарю даже не пришлось стараться. Кабак, кстати, через пару минут мог за такое наказать: он боролся вверху за мяч в метре от ворот "Локомотива", но в створ, к счастью, попасть не смог.

В отличие от вчерашнего матча ЦСКА и "Виктории", в этой игре не было отрезков, когда доминировал кто-то один. Атаки в разные ворота сменяли друг друга. Вот Дердийок мазал мимо ближнего угла, хотя вполне мог расстрелять Гильерме, вот Крыховяк выиграл "второй этаж", но пробил головой чуть-чуть выше ворот. Не зря Семина и Терима называют похожими тренерами: оба в этот момент стояли на бровке и громко кричали на своих футболистов. Один из Миранчуков, находившийся как раз у бровки, едва не провалился под землю.

И все же по такой игре чуть-чуть лучше выглядел "Локомотив". И когда перед самым перерывом забили хозяева, это было справедливо. Снова в чужой штрафной оказался Крыховяк, еще совсем недавно действовавший в центре обороны железнодорожников. Поляк не очень сильно пробил левой ногой в сторону ворот. Повезло: Донк его чуть-чуть поправил, и Муслера от бессилия опустился на корточки: мяч отлетел в самый угол».

Смолов упустил шанс стать лучшим

Обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский хвалил активность форварда «Локомотива», который, однако, никак не может забить.

«После перерыва турки заметно прибавили. Теперь "Локо" капитально превратился во второго номера, но по этому поводу не горевал и трудностей не испытывал. Скорее железнодорожникам стало даже легче, крайние защитники наконец-то стали ходить вперед, у игроков атаки появилась возможность с ними обыграться. Это и произошло на 54-й минуте, когда Игнатьев разогнал атаку справа, отпасовал на Алексея Миранчука, тот кинул на Смолова. Далее Федор вернул мяч Игнатьеву, а тот благодаря плохой обработке и киксу от защитника с угла вратарской прошил Муслеру. И снова спасибо тебе, господин рикошет!

Вот она, игра "Локомотива"! Много свободного места, быстрые фланги, ответные атаки — это все команда Семина обожает до безумия. И не важно, что с каждой минутой паника в собственной штрафной все чаще походила на ужас. Важнее другое — впереди все клеилось. А на морозе, как известно, соединительные свойства проявляются плохо. Москвичи забили еще! После подачи с правого фланга пошла скидка на Смолова и самый заряженный игрок этого матча с нескольких метров расстрелял Муслеру. К сожалению, Федор забрался в офсайд. Ах, если бы забил в рамках правил, стал бы объективно лучшим на поле».

Джокер Фарфан

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин нашел другого героя в составе «Локомотива» во втором тайме.

«Безусловно, атакующую мощь стамбульских гостей заметно снизило отсутствие травмированных Юнеса Беланды и Эмре Акбаба. А вот у "Локо" на сей раз нашелся настоящий джокер — в лице Фарфана. В начале второго тайма перуанец организовал на правом фланге еще один гол, выведя Игнатьева лицом к лицу с Муслерой. Спустя несколько минут восьмой номер "железнодорожников" мог забить и сам, но после его удара головой мяч скользнул по перекладине. А как Джефферсон отрабатывал в обороне — любо-дорого было смотреть!

Терим пытался оживить игру своей команды, заменив обоих опорных полузащитников и переведя Райана Донка из центра обороны ближе к атакующей линии. Однако контрвыпады москвичей выглядели значительно острее, и еще дважды (после ударов Алексея Миранчука и Чорлуки) мяч влетал в ворота "Галатасарая" — правда, в обоих случаях уже после того, как лайнсмен поднимал флажок, фиксируя офсайд.

В идеале "Локомотиву" нужно было забить "правильный" третий гол — чтобы обнулить преимущество турок, добытое в стамбульской встрече этих соперников, и повысить свои шансы на выход в плей-офф Лиги Европы с третьего места в группе. Но, думается, и уверенная победа с разницей в два мяча (да еще и сотый "сухой" матч Гильмерме за "Локо") должна придать "железнодорожникам" уверенности и оптимизма в преддверии дерби со "Спартаком" в чемпионате РПЛ, которое состоится в ближайшее воскресенье».

Герой матча — Юрий Сёмин

Автор Soccer.Ru Вадим Багров считает героем всего матча наставника «Локомотива», называя победу — тренерской.

«Погодные условия были сложными, на промерзлом поле мяч двигается иначе, надо привыкнуть. "Локомотив" выступает нестабильно — то серию побед соберут, то проиграют дома "Уралу". Четыре поражения прибили бы многие команды психологически, но Сёмин сумел настроить свою команду. И как тренер одержал победу.

Все, что помогло "Галатасараю" пропускать атаки, но выиграть 3:0, сегодня не сработало. Матч из-за погоды наградили рваным темпом и ошибками двух сторон (49 позиционных потерь на две команды), но когда "картинка" замирала и начинались футбольные шахматы — Сёмин поставил мат падишаху турецкого футбола. А потом "на погоны" добавил, выпустив Ротенберга для дебюта в ЛЧ на радость публике.

Умеет Юрий Павлович сработать тонко. Надеемся, уже выучил, как зовут Крыховяка — не Гжежов, а Гжегож, плюс сделал Ротенберга и чемпионом России, и участником Лиги чемпионов. Не зря на пресс-конференцию взял!»

Нет Хёведеса — нет проблем

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой оценивает изменения в составе «Локомотива», которые помогли победить «Галатасарай».

«С чем совершенно точно угадал Сёмин, так это с выбором пары защитников. Оставив в запасе Хёведеса, "Локо" задействовал Кверквелию и Чорлуку, которые не только неплохо читают игру, но ещё и обладают куда более высокой скоростью, чем немецкий чемпион мира. Игнатьев также оказался намного полезнее немца на краю защиты. По сути, именно Игнатьев забил решающий гол, сняв все вопросы о победителе матча.

Жаль, что Фортуна улыбнулась "Локомотиву" слишком поздно. Продолжаем настаивать, что москвичам было по силам биться за выход в плей-офф. Возможно, после долгожданного участия в турнире игрокам "Локомотива" будет в следующий раз проще. По крайней мере, теперь москвичи будут действовать увереннее.

Смущает лишь то, что подопечным Сёмина так и не удалось избавиться от неприятных ошибок. Сам наставник "Локомотива" практически всю игру провёл на ногах. Периодически хозяева изрядно чудили у своей и в своей штрафной. Явно нервничал Гильерме, который подарил сопернику шикарный момент, неудачно сыграв на выходе.

А в концовке, когда "Локомотиву" нужно было просто добить "Галатасарай", обнаживший зоны на своей половине поля, "железнодорожники" не проявили летальный подход к шансам. В действиях москвичей была изрядная вальяжность. Например, Антон Миранчук выключился из эпизода, когда после рикошета получил мяч перед вратарской. Естественно, что подобные вещи совершенно несовместимы с успехом в еврокубках».

«Локомотив» вспомнил о чести

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов надеется, что «Локомотив» сумеет пробиться в Лигу Европы, хотя это заисит не только от железнодорожников.

«Лучше поздно, чем никогда — это про "Локомотив" в Лиге чемпионов. Слава богу, команда вспомнила о чести. И сделала это не настолько поздно, чтобы вообще ни на что не претендовать. Вместо безнадежного нуля в графе набранных очков у железнодорожников теперь скромная, но обнадеживающая тройка. И чтобы получить такую же, удовлетворительную, оценку за выступление в осенней стадии еврокубков, надо в последнем туре побеждать "Шальке". Побеждать и надеяться, что "Галатасарай" не обыграет дома "Порту".

Ничья в Германии с турнирной точки зрения нас, к сожалению, не устроит — разве что только с моральной. Слишком высокой оказалась цена разгрома в Стамбуле. Пожалуй, "Локо" мог победить с тем же счетом в Москве (вспомним штангу Смолова в самом начале), но лучше бы взялся за ум с первого тура. Что ж, будет уроком для всех, мелочей в Лиге чемпионов не бывает, значение имеет каждый гол. 0:3 на выезде и 2:0 дома — расклад в личных встречах с "Галатасараем" не в нашу пользу. Ведь именно с Фатихом Теримом наш Юрий Семин борется за выход в Лигу Европы.

Шансов немного, но они есть. И очень хочется, чтобы этот "Локо" все же попытал счастья весной. Потому что команда, когда она в настроении и когда лидеры в форме, играет в современный, эффективный футбол. Когда все получается у Крыховяка, когда азартен Смолов, когда ловит кураж Фарфан и Миранчуки — это действительно классная команда. И видно, что уровень исполнителей — один из лучших в России. Да и глубина состава есть — на замену готовы выйти чемпион Европы Эдер и чемпион мира Хеведес. Плюс Баринов, без пяти минут вытеснивший из состава Денисова». 0