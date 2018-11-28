ЛЧ. «Локомотив» победил «Галатасарай», ПСЖ играет с «Ливерпулем»

«Атлетико» М — «Монако» 2:0
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Монако» (2:0) после первого тайма домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте. Гризманн с левого края сделал передачу в центр на свободного Коке, тот немного продвинулся вперёд и пробил по воротам. Мяч после рикошета влетела в угол. Автогол засчитали на счёт Бенуа Бадьяшиля.
А на 24-й минуте Корреа и Гризманн вдвоём разорвали оборону «Монако». Корреа получил передачу на ход, в штрафной красиво убрал Жемерсона и сделал передачу на Антуана Гризманна, который без помех расстрелял ворота гостей.
На 82-й минуте был назначен пенальти в ворота «Атлетико». Тилеманс пробил из-за пределов штрафной и попал в руку Савичу — арбитр указал на «точку», показав Стефану вторую желтую карточку.
Однако, не забил пенальти Фалькао. Радамель пробил низом — мяч прошёл рядом со штангой.
В другом матче группы А дортмундская «Боруссия» на своем поле примет бельгийский «Брюгге». Встреча начнется в 23:00 мск.
«Атлетико» набрал 12 очков, возглавил группу и гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Монако» с 1 очком остался на 4-м месте.
В заключительном туре «Монако» примет «Боруссию», а «Атлетико» на выезде сыграет с «Брюгге».
«Локомотив» М — «Галатасарай» 2:0
Московский «Локомотив» одержал победу над турецким «Галатасараем» (2:0) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Счет в матче был открыт на 42-й минуте. Фарфан отпасовал с правого фланга атаки в центр на линию штрафной, откуда Гжегож Крыховяк ударом в касание и при помощи рикошета от Донка отправил мяч в ворота Муслеры.
А на 54-й минуте Федор Смолов обыграл соперника на правом краю чужой штрафной, после чего отпасовал на угол вратарской, где Игнатьев вышел один на один и отправил мяч мимо Муслеры в сетку ворот.
В другом матче группы D «Порту» на своем поле примет немецкий «Шальке». Встреча начнется в 23:00.
«Локомотив» с 3 очками остался на последнем месте турнирной таблицы, у «Галатасарая» 4 очка и 3-е место.
«Порту» и «Шальке» обеспечили себе выход в 1/8 финала — у команд по 9 и 8 очков соответственно.
В заключительном туре 11 декабря «Локомотив» сыграет на выезде с «Шальке», а «Галатасарай» примет «Порту».
Железнодорожникам нужно будет выиграть и ждать, что турецкий клуб потерпит поражение. При равенстве очков преимущество и путевка в Лигу Европы будет у «Галатасарая».
«Боруссия» Д — «Брюгге»
«ПСВ Эйндховен» — «Барселона»
«Тоттенхэм Хотспур» — «Интер» М
«Пари Сен-Жермен» — «Ливерпуль»
«Наполи» — «Црвена Звезда»