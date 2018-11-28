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    ЛЧ. «Локомотив» победил «Галатасарай», ПСЖ играет с «Ливерпулем»

    Обзор матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов

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    «Локомотив» — «Галатасарай»
    «Локомотив» — «Галатасарай»
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    В среду, 28 ноября, в Лиге чемпионов прошла вторая порция матчей пятого тура группового этапа.
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    «Атлетико» М — «Монако» 2:0

    Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Монако» (2:0) после первого тайма домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте. Гризманн с левого края сделал передачу в центр на свободного Коке, тот немного продвинулся вперёд и пробил по воротам. Мяч после рикошета влетела в угол. Автогол засчитали на счёт Бенуа Бадьяшиля.

    А на 24-й минуте Корреа и Гризманн вдвоём разорвали оборону «Монако». Корреа получил передачу на ход, в штрафной красиво убрал Жемерсона и сделал передачу на Антуана Гризманна, который без помех расстрелял ворота гостей.

    На 82-й минуте был назначен пенальти в ворота «Атлетико». Тилеманс пробил из-за пределов штрафной и попал в руку Савичу — арбитр указал на «точку», показав Стефану вторую желтую карточку.

    Однако, не забил пенальти Фалькао. Радамель пробил низом — мяч прошёл рядом со штангой.

    В другом матче группы А дортмундская «Боруссия» на своем поле примет бельгийский «Брюгге». Встреча начнется в 23:00 мск.

    «Атлетико» набрал 12 очков, возглавил группу и гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Монако» с 1 очком остался на 4-м месте.

    В заключительном туре «Монако» примет «Боруссию», а «Атлетико» на выезде сыграет с «Брюгге».

    Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур
    «Атлетико» (Испания) — «Монако» (Франция) — 2:0 (2:0)
    Голы: Коке, 2 (1:0). Гризманн, 24 (2:0)Нереализованный пенальти: Фалькао, 83 (мимо)«Атлетико»: Облак, Ариас, Савич, Эрнандез, Филипе Луис, Коке (Витоло, 46), Эрнандес, Партей, Лемар (Калинич, 63), Корреа (Сауль, 69), Гризманн«Монако»: Бенальо, Бьянкон, Б.Бадиашиле, Жемерсон, Раджи, Шадли (Диоп, 63), Массенго, Тилеманс, Головин (Тюрам-Юльен, 63), Силла (Фалькао, 55), ГрансирПредупреждения: Гризманн, 45. Тилеманс, 54. Савич, 62. Бьянкон, 68. Партей, 86. Филипе Луис, 90+1Удаление: Савич, 82 (игра рукой, вторая ж.к.)

    «Локомотив» М — «Галатасарай» 2:0

    Московский «Локомотив» одержал победу над турецким «Галатасараем» (2:0) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Счет в матче был открыт на 42-й минуте. Фарфан отпасовал с правого фланга атаки в центр на линию штрафной, откуда Гжегож Крыховяк ударом в касание и при помощи рикошета от Донка отправил мяч в ворота Муслеры.

    А на 54-й минуте Федор Смолов обыграл соперника на правом краю чужой штрафной, после чего отпасовал на угол вратарской, где Игнатьев вышел один на один и отправил мяч мимо Муслеры в сетку ворот.

    В другом матче группы D «Порту» на своем поле примет немецкий «Шальке». Встреча начнется в 23:00.

    «Локомотив» с 3 очками остался на последнем месте турнирной таблицы, у «Галатасарая» 4 очка и 3-е место.

    «Порту» и «Шальке» обеспечили себе выход в 1/8 финала — у команд по 9 и 8 очков соответственно.

    В заключительном туре 11 декабря «Локомотив» сыграет на выезде с «Шальке», а «Галатасарай» примет «Порту».

    Железнодорожникам нужно будет выиграть и ждать, что турецкий клуб потерпит поражение. При равенстве очков преимущество и путевка в Лигу Европы будет у «Галатасарая».

    Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур
    «Локомотив» — «Галатасарай» — 2:0 (1:0)
    Голы: Донк, 43 — в свои ворота (1:0). Игнатьев, 54 (2:0)«Локомотив» (Россия): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Фарфан (Ротенберг, 90), Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Баринов, 77), Ант.Миранчук, Смолов (Эдер, 88)«Галатасарай» (Турция): Муслера, Линнес (Мариану, 88), Сердар Азиз, Озан Кабак, Нагатомо, Н`Диай (Сельчук Инан, 68), Донк, Фернанду Режес (Фегули, 59), Оньекуру, Дердийок, Мендеш РодригешПредупреждения: Сердар Азиз, 34. Чорлука, 67. Фарфан, 74

    «Боруссия» Д — «Брюгге»

    «ПСВ Эйндховен» — «Барселона»

    «Тоттенхэм Хотспур» — «Интер» М

    «Пари Сен-Жермен» — «Ливерпуль»

    «Наполи» — «Црвена Звезда»

    «Порту» — «Шальке-04»

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