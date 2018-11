Эволюция «Ливерпуля». Шесть ключевых изменений в команде Клоппа

Тринадцать матчей, десять побед, три ничьи и ни одного поражения. «Ливерпуль» отлично стартовал в чемпионате Англии. Более трети пути в АПЛ уже пройдено, а «красные» до сих пор не знают поражений и занимают в турнирной таблице второе место, на два очка отставая от действующего чемпиона «Манчестер Сити».

Обойти команду Пепа Гвардиолы будет невероятно сложно, но и «Ман Сити» не будет чувствовать себя спокойно, пока «Ливерпуль» наступает на пятки.

«Ман Сити» и «Ливерпуль» лидируют в этом чемпионате по количеству матчей без пропущенных голов (по 8), да и на другой половине поля они смотрятся весьма неплохо. Но что должно больше всего обнадеживать «Ливерпуль» — так это то, что «красные» прямо сейчас не выглядят так, как будто демонстрируют свой лучший футбол, особенно это касается игры в атаке. Они знают, что еще могут прибавить и ждут этого.

Пока что мы практически не видим тот блестящий атакующий стиль «Ливерпуля», который столь часто могли наблюдать в прошлом сезоне, но при этом мерсисайдцы продолжают выигрывать матчи. Такое впечатление, что они пользуются круиз-контролем.

Одной из ключевых причин, по которой они продолжают побеждать, является впечатляющий оборонительный результат. Даже если игроки атаки не демонстрируют все свои сто процентов, они все равно способны забить парочку мячей. И соперник уже не сможет набрать очки, если ему не удастся прорваться сквозь крепкую оборону.

«Ливерпуль» эволюционирует. Они умеют контролировать ход матчей в этом сезоне, что не всегда удавалось команде под руководством Юргена Клоппа ранее. Кроме того, у команды изменилась схема игры. Плюс «красные» могут похвастаться тем, что в этом сезоне их скамейка запасных стала гораздо сильнее, а это всегда может помочь.

Мы выделили шесть главных изменений, которые позволяют «Ливерпулю» совершенствоваться в этом сезоне.

1. Солидный голкипер

На это ушло много времени, но, похоже, «красные» наконец-то решили вопрос с голкипером. Подписание Алиссона — возможно, одно из самых важных, которые «Ливерпуль» совершил за последние годы.

На протяжении нескольких лет на вратарской позиции у команды существовала неопределенность. И Симон Миньоле, и Лорис Кариус получали много шансов проявить себя и доказать, что они достаточно хороши для того, чтобы закрыть вопрос с основным голкипером на долгие годы. Но ни один из них не выглядел убедительно.

Ночной кошмар Кариуса в финале Лиги чемпионов лишь еще больше акцентировал внимание на необходимости вложиться в покупку голкипера топ-класса. Алиссон был единственным, кого они хотели. И если бы «красным» не удалось подписать бразильца, они бы застряли на месте с теми, кто есть. Заключение этой сделки было жизненно необходимым. Конечно, можно выпучить глаза, глядя на сумму, с которой расстался «Ливерпуль» ради Алиссона, но он, безусловно, доказывает свою ценность.

В двенадцати матчах этого сезона во всех турнирах Алиссон сохранил свои ворота сухими.

ALISSON BECKER:

Has now kept 12 clean sheets in all competitions this season. pic.twitter.com/Ait4zjl5tf — Seleção Brasileira (@BrazilStat) 24 ноября 2018 г.

Восемь сухих матчей в АПЛ — это не случайность. Оборона «Ливерпуля» играет на высшем уровне, и Алиссону не всегда достается много работы. Однако когда она есть, голкипер справляется с ней. Бразилец отразил 83,87% из 31 удара по своим воротам в этом сезоне. Это третий результат в АПЛ.

Было парочку кошмарных эпизодов — на ум приходит в первую очередь матч против «Лестера». Но не стоит забывать, что Алиссону только 26 лет, и он все еще набирается опыта. В целом же этот трансфер имеет огромное значение для «Ливерпуля».

2. Джо Гомес в центре защиты

Гомес — это молодой игрок, который, похоже, может стать ключевой фигурой «Ливерпуля» и сборной Англии на долгие годы. У экс-игрока «Чарльтона» позади несколько сложных лет, связанных с травмами, но теперь все по-другому — в этом сезоне он является одним из лучших игроков «Ливерпуля».

Гомес фантастически начал свою карьеру в составе мерсисайдцев в 2015 году. Ему удалось поразить многих фанатов «Ливерпуля» своей игрой на позиции левого защитника, хотя ранее он никогда не располагался на фланге. Но затем Гомес получил серьезную травму колена в матче за молодежную сборную Англии.

В целом же всегда были опасения, что из-за травм он так и не сможет полностью реализовать свой потенциал. Даже в прошлом сезоне Клопп обычно использовал его на правом фланге, чередуя с Трентом Александером-Арнольдом.

Но Клопп всегда говорил о том, что чувствует, что Гомес может перейти в центр защиты. И это произошло в текущем сезоне. 21-летний парень составил великолепную пару центральных защитников с Вирджилом ван Дейком, а также мощно выступал за сборную.

Вирджил ван Дейк и Джо Гомес Squawka

Ван Дейк — один из лучших центральных защитников в мире. Если Гомес продолжить прибавлять такими же темпами, то вскоре окажется в той же категории футболистов.

3. Два опорных полузащитника

«Ливерпуль» изменил схему игры на 4-2-3-1, или же 4-4-1-1, как предпочитает упоминать о ней Клопп, что привело к перестановкам в составе.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» преуспел, играя по схеме 4-3-3. У них был насыщен центр поля и были две «восьмерки», которые могли подключаться и поддерживать атаки. Но в текущем сезоне были моменты, когда соперникам удавалось находить дыры в этой схеме. Клопп не был доволен своей полузащитой в матчах ЛЧ против «Наполи» и «Црвены Звезды», которые завершились поражениями. Возможно, команде не хватало вполне конкретного игрока — Алекса-Окслейда Чемберлена?

В итоге это привело к смене схемы. Теперь «красные» предпочитают выстраивать игру в полузащите с двумя полузащитниками оборонительного плана. Три главные опции «Ливерпуля» на позиции опорника — это капитан Джордан Хендерсон, универсал Джорджиньо Вейналдум и летний новичок Фабиньо.

Фабиньо Liverpool FC

Смена схемы игры очень сильно помогла Фабиньо. Мы многого ждали от экс-игрока «Монако», но Клопп предоставил ему время для адаптации. В последние недели бразилец появляется на поле гораздо чаще, ведь схема 4-2-3-1 гораздо больше похожа на ту, к которой он привык во Франции.

4. Возвращение «Великолепной четверки»

Примерно год назад люди начали осознавать, насколько крутой может быть атака «Ливерпуля» под руководством Клоппа. Атакующее трио сыгралось, но рядом с ними тогда был Филиппе Коутиньо, который теперь играет за «Барселону».

Тем не менее, его уход не отразился на «Ливерпуле» столь сильно, как многие могли предположить. Более того — после трансфера бразильца команда Клоппа стала даже лучше. «Великолепная четверка» превратилась в «Великолепную тройку», но в этом сезоне они постоянно нуждались в большей помощи, особенно в свете продолжающейся реабилитации Алекса Окслейда-Чемберлена.

Каким оказалось решение? Джердан Шакири. Многие удивились, когда «Ливерпуль» подписал его из «Сток Сити» в летнее межсезонье. Но Клопп никогда не сомневался в его качествах. Особенно если речь идет лишь о 13 миллионах фунтов.

Джердан Шакири Liverpool FC

Игрок сборной Швейцарии — это еще один футболист, который выиграл от смены схемы «Ливерпуля». Шакири получил возможность находится на поле одновременно с Мохамедом Салахом, Роберто Фирмино и Садио Мане, располагаясь на правом фланге, на котором он привык играть.

В этом сезоне бывали ситуации, когда «Ливерпулю» в атаке не хватало искры, и Шакири выполнял столь важную роль, оживляя игру. С каждым матчем он все больше приспосабливается к требованиям Клоппа как в игре с мячом, так и без мяча. Плюс у него сложилось прекрасное взаимопонимание с другими атакующими игроками, особенно с Салахом. Летом «Ливерпуль» совершил прекрасный ход на трансферном рынке.

5. Новая роль Фирмино

Прошлым летом Роберто Фирмино взял себе футболку с номером девять, а теперь возвращается к роли «десятки» — именно на этой позиции он сделал себе имя в «Хоффенхайме».

Бразилец не всегда демонстрировал свою лучшую игру в этом сезоне, но он по-прежнему первоклассный игрок. В победном матче против «Уотфорда» в субботу он выглядел чем-то большим, нежели его типичное «я».

Фирмино в матче против «Уотфорда: 61 касание мяча, 41 передача, 3 удара, 2 удара в створ, 2 отбора, 2 перехвата, 1 гол.

Roberto Firmino's game by numbers vs. Watford:

61 touches

41 passes

3 shots

2 shots on target

2 tackles made

2 interceptions

1 goal

Looking good in his newer role. 🔴 pic.twitter.com/MV7Tm4FKId — Squawka Football (@Squawka) 24 ноября 2018 г.

Его смена роли — это еще одно изменение, которое привнесла схема 4-2-3-1. Да в центре поля стало меньше на одного игрока, но Фирмино выполняет работу как полузащитника, так и действует под нападающим.

Со времени прихода Клоппа в "Ливерпуль" Фирмино был самым постоянным игроком команды. Он провел невероятно загруженные 18 месяцев, включая участие в чемпионате мира, однако не станет жаловаться. В прошлом сезоне бразилец был одним из лучших нападающих Европы, но он более чем способен отлично справляться с ролью "десятки".

6. Салах — в центре нападения

Чудо на один сезон? Определенно нет. После того, как Салах перешел в "Ливерпуль", Клопп гениально использовал египтянина. Салаху удавалось забивать голы и в "Роме", но все же его использовали как игрока фланга.

В прошлом сезоне главный тренер "Ливерпуля" предоставил Салаху ту роль, которая позволяла ему оказываться в более выгодных ситуациях для того, чтобы забивать голы. И это еще как сработало — Салах забил 44 гола за сезон.

Всего на счету египтянина 53 гола и 17 ассистов в 70 матчах за "Ливерпуль".

Mohamed Salah has been directly involved in 70 goals in 70 games for Liverpool across all competitions.

🔴 53 goals

🔴 17 assists

That is one *long* season... pic.twitter.com/gtwfOQ7ubp — Squawka Football (@Squawka) 25 ноября 2018 г.

Лишь один или два раза Клопп использовал Мо на позиции центрального нападающего — из-за его скорости и умения находить свободные зоны. Но в этом сезоне мы видим это на более регулярной основе. Большую часть матчей Салах теперь начинает в центре нападения, и это работает. У 26-летнего египтянина в активе уже девять голов во всех турнирах и чем дальше — тем уверенней он будет в своих силах.

Салах, действуя на позиции центрфорварда, является для соперников постоянной угрозой. Он — тот тип нападающего, против которого не хотят играть огромные центральные защитники АПЛ.

0