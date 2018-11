Новая схема «Ливерпуля» и Салах в роли «девятки»: за и против

Four Four Two

В текущем сезоне Мо Салах забил 8 голов в семнадцати матчах. Однако не все фанаты «Ливерпуля» довольны сменой роли египетского футболиста в этом сезоне. Мэтт Лэдсон из Four Four Two разбирает изменения в игре «Ливерпуля» в этом сезоне.

Недавняя смена схемы игры от Юргена Клоппа привела к тому, что у Мохамеда Салаха появилась новая позиция на поле. А также это привело к разногласиям между болельщиками «Ливерпуля».

Клопп стал все чаще выбирать схему 4-2-3-1, которая была его излюбленной на протяжении семи лет в «Боруссии», и уходить от схемы 4-3-3, которую он использовал в предыдущие два сезона в «Ливерпуле».

Первая смена схемы

Впервые Клопп сменил схему в победном домашнем матче против «Саутгемптона» в сентябре — Джердан Шакири впервые появился в основе на позиции «десятки», а Салах переместился с правого фланга нападения на позицию центрального нападающего.

«Мы знали, что в центре защиты будут играть два высоких парня и решили поставить туда Мо», — объяснил Клопп после матча.

Клопп поменял Шакири в перерыве, решив сконцентрироваться на том, чтобы не растерять преимущество в счете (3:0) и укрепить центр поля. Тренер сказал, что «в атаке Шакири был очень хорош, но к игре команды в обороне он еще не приспособился».

Новая схема игры не использовалась в каждом матче — Клопп подчеркивал важность тактической гибкости. Однако ее использование совпало с тремя подряд победами в девятиматчевом отрезке «Ливерпуля» во всех турнирах. А Клопп признавался, что команде было трудно вернуть привычную ей харизму.

«Красные» не демонстрировали свой лучший футбол — тот, который принес им славу в прошлом сезоне. Но в конечном счете значение имеет результат. И «Ливерпуль» добился результата, выдав очень успешный старт в АПЛ.

Идеальная схема для новичков

Новички полузащиты Наби Кейта и Фабиньо долго запрягали в «Ливерпуле». Но новая схема, похоже, больше подходит для этих футболистов, которые на протяжении своей карьеры привыкли действовать в центральном круге. Совершенно точно, она больше подходит для Фабиньо.

«Подарком на день рождения Фабиньо было не то, что он оказался в стартовом составе, а то, что мы использовали его любимую схему с двумя "шестерками" на поле», — пошутил Клопп после домашней победы над «Црвеной Звездой» со счетом 4:0. Бразильский полузащитник, к слову, был признан лучшим игроком той встречи.

Фирмино нужно время

В то время, как новая схема подошла для одних, роль Фирмино изменилась. Он опустился ниже и снизил свою атакующую мощность. При этом очевидно, что бразилец лучше работает на оборону, чем Шакири. Это ключевое различие по сравнению с первой попыткой воплотить эту схему в жизнь в игре против «Саутгемптона».

Прессинг Фирмино был ключевым элементом стиля игры «Ливерпуля» в прошлом сезоне. В минувшем сезоне 27-летний бразилец забил 27 голов и получил за свою игру заслуженные аплодисменты. Маловероятно, что ему удастся сделать то же самое, располагаясь на поле глубже.

Возможно, ему просто нужно время: Фирмино адаптировался к позиции «девятки», а значит, у него есть все, чтобы стать и «десяткой» мирового класса.

Непредсказуемость атаки

Непредсказуемость в атаке — это ключ к тому, чтобы взломать неприступную и хорошо обученную оборону. Слишком предсказуемая атака позволяет защитникам очень легко справляться со своими обязанностями. Теперь, когда «Ливерпуль» может полностью видоизменять свою линию нападения, защите будет гораздо сложнее отрепетировать свои действия.

«Ливерпулю» удалось удивить «Саутгемптон», а превосходная игра Шакири в матче с «Фулхэмом» продемонстрировала всю ценность наличия на поле еще одного игрока, который может влиять на результат. Новая схема позволяет иметь такого исполнителя.

Салах лучше играет справа?

Вам могло показаться, что здесь не хватает статистики. Однако холодные цифры не всегда раскрывают всю суть. Например, в матче против «Фулхэма» Салах действовал на позиции «девятки». Однако лучшие моменты в первом тайме он имел после того, как получал мяч справа и мог атаковать соперников. Один из них привел к первому голу.

Защитники не любят исполнителей, которые пытаются обыгрывать один в один. Салах разобрался с оппонентом перед тем, как срезать угол — это было его фирменным стилем во время дебютного сезона в «Ливерпуле». Можете спросить у защитников «Ромы», «Манчестер Сити» или «Уотфорда».

Польза для обороны

Когда «Ливерпуль» использует Салаха на правом фланге в схеме 4-3-3, он не является полноценным фланговым игроком. Он постоянно проникает в середину и делает это эффективно. Но это означает, что правый фланг перед защитником (чаще всего это Трент Александер-Арнольд) остается ослабленным.

Схема 4-2-3-1 предлагает более крепкую оборону и надежность, а также освобождает Салаха от оборонительных обязанностей. Плюс это может помочь сохранить Салаху хорошие физические кондиции на протяжении всего сезона.

При игре в три центральных полузащитника Джеймсу Милнеру или Джорджиньо Вейналдуму часто приходилось помогать правому защитнику, что обнажало центр поля. Впрочем ни одна из схем не является идеальной.

Что дальше?

Очевидно, что Клопп планировал использовать схему 4-2-3-1 в этом сезоне. На роль «десятки» идеально подошел бы Набиль Фекир, трансфер которого в «Ливерпуль» в летнее межсезонье сорвался.

Оставшись без Фекира, Клопп начал сезон с прошлогодними 4-3-3, но, возможно, заметив непростую адаптацию Фабиньо, а также то, как другие игроки подходят под схему 4-2-3-1, немецкий тренер вернулся к своему замыслу.

Очевидно, что процесс перехода на другую схему требует времени. Возможно, поэтому мы видим постоянно меняющийся «Ливерпуль», который использует две схемы. В долгосрочной перспективе Клопп, возможно, планирует подписать игрока на позицию «десятки», вернуть Фирмино в центр нападения, а Салаха — на правый фланг. Или, возможно, он подыщет новую «девятку», оставив Фирмино под нападающим, но все равно вернув Салаха направо.

Мы увидели что Клопп хочеть сделать что-то похожее на свою «Боруссию», где Марио Гетце располагался под Робертом Левандовски. Этот «Ливерпуль» при такой схеме может быть еще лучше.

На данный момент Салах, Фирмино, Шакири и Садио Мане прибавляют как атакующий квартет. То, как они проявят себя на протяжении зимы, вероятно, повлияет на будущее решение Клоппа. Возможно, для того, чтобы добиться успеха, ему будут нужны новые игроки. 0