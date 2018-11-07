Белградский шок «Ливерпуля» — то, что потеряет футбол без Лиги чемпионов

Суперлига не подарит Европе таких эмоций

«Црвена Звезда» не добивалась успехов на таком уровне с момента победы в Кубке европейских чемпионов в 1991 году. И лучшего времени для такой громкой победы найти сложно! В последние дни пресса активно обсуждает слухи о возможном создании Суперлиги, в которой будут собраны исключительно топ-клубы континента. Сербские чемпионы ярчайшим образом продемонстрировали то, что рискует потерять футбол.

Возможно, руководители топ-команд и их богатые владельцы хотели бы создать собственный элитный «уголок», но им следует внимательно посмотреть минувший матч. Англичане были разбиты в фантастическом стиле. Это и есть настоящая душа футбола.

Перед началом игры полный стадион болельщиков приветствовал англичан. 35 лет назад сербы уже побеждали в гостях у «Ливерпуля» со счетом 2:1 в 1/8 финала Кубка чемпионов. С тех пор люди жарко поддерживают белградцев в еврокубках, не обращая внимание на статус аутсайдеров и все неудачи.

«Это поколение игроков встанет в один ряд с другими звездами из прошлого в истории клуба», — заявил главный тренер сербов Владан Милоевич. Теперь у них есть три недели до визита в Неаполь, чтобы помечтать о путевке в плей-офф, о которой никто не мог подумать перед стартом группового этапа.

Атмосфера на стадионе была невероятной

Болельщики устроили настоящие шоу twitter.com/crvenazvezdafk

Эта радость национальных масштабов была бы мертва, если бы клубы из топ-5 чемпионатов решили выйти из Лиги чемпионов ради собственного турнира, получив гарантированный иммунитет от вылета из Суперлиги на 20 лет.

Говорят, что «Ливерпуль» претендует на этот «кусок пирога», но в этот вечер у команды хватало проблем и без этих планов и мыслей. Слишком просто Милан Павков оформлял свой дубль, а все атакующие потуги англичан ни к чему не привели.

Шум на белградской арене был оглушительным со стартового свистка. Стадион трясло и создавало особенную атмосферу, которую с удовольствием поддерживал сектор английских фанатов, которые прибыли поддержать своих. Но именно сербы под рев трибун выжимали из себя максимум.

«У соперника было очень много стандартов, это правда, и с одного они забили. Потом они поразили наши ворота во второй раз, после чего атмосфера стала совершенно другой, вы могли это почувствовать. Они были на своей волне, и нам пришлось мириться с такой ситуацией», — заявил Клопп после игры.

Сербы работали на поле каждую минуту

Победа сербов — «привет» идеологам Суперлиги twitter.com/crvenazvezdafk

Да, «Ливерпуль» доминировал после перерыва, но сумел создать всего несколько реально опасных эпизодов у ворот хозяев поля. Проблем у команды хватает — как в защите, так и впереди, ведь аналогично бледно в атаке «красные» выглядели и в Неаполи, а впереди их ждет адский вояж в Париж. Команда вновь должна найти свой безумный и бесстрашный настрой, который был в прошлом сезоне, иначе случится провал.

«Црвена Звезда» настойчиво и тяжело работала от первой и до последней минуты. Каждое успешное действие в защите встречалось овациями болельщиков. Команда заслужила эти три очка.

«Думаю, что нас ждут еще более громкие победы. Я не останусь удовлетворен лишь этим вечером», — обнадежил романтиков, мечтающих об олдскульном футболе, Милоевич.

На пресс-конференции сотрудник «Црвены Звезды» заблокировал (по просьбе УЕФА, как он утверждал) любые вопросы о возможном создании Суперлиги. Возможно, это и правильно, ведь сербы в этот вечер имели право решать, о чем говорить с журналистами. 0