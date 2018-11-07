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    Белградский шок «Ливерпуля» — то, что потеряет футбол без Лиги чемпионов

    Сложно представить современный футбол без поединков вроде битвы «Црвены Звезды» и «Ливерпуля» в Сербии

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    «Црвена Звезда» совершила подвиг
    «Црвена Звезда» совершила подвиг
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    «Ливерпуль» потерпел сенсационное поражение на выезде от «Црвены Звезды» в рамках группового этапа Лиги чемпионов — 0:2. Автор ESPN Ник Адамс подвел итоги минувшего матча и сделал ряд выводов относительно возможного появления в Европе Суперлиги, в которой гранды не будут встречаться с маленькими командами.
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    Суперлига не подарит Европе таких эмоций

    «Црвена Звезда» не добивалась успехов на таком уровне с момента победы в Кубке европейских чемпионов в 1991 году. И лучшего времени для такой громкой победы найти сложно! В последние дни пресса активно обсуждает слухи о возможном создании Суперлиги, в которой будут собраны исключительно топ-клубы континента. Сербские чемпионы ярчайшим образом продемонстрировали то, что рискует потерять футбол.

    Возможно, руководители топ-команд и их богатые владельцы хотели бы создать собственный элитный «уголок», но им следует внимательно посмотреть минувший матч. Англичане были разбиты в фантастическом стиле. Это и есть настоящая душа футбола.

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    • Перед началом игры полный стадион болельщиков приветствовал англичан. 35 лет назад сербы уже побеждали в гостях у «Ливерпуля» со счетом 2:1 в 1/8 финала Кубка чемпионов. С тех пор люди жарко поддерживают белградцев в еврокубках, не обращая внимание на статус аутсайдеров и все неудачи.

    «Это поколение игроков встанет в один ряд с другими звездами из прошлого в истории клуба», — заявил главный тренер сербов Владан Милоевич. Теперь у них есть три недели до визита в Неаполь, чтобы помечтать о путевке в плей-офф, о которой никто не мог подумать перед стартом группового этапа.

    Атмосфера на стадионе была невероятной

    Болельщики устроили настоящие шоу
    twitter.com/crvenazvezdafk

    Эта радость национальных масштабов была бы мертва, если бы клубы из топ-5 чемпионатов решили выйти из Лиги чемпионов ради собственного турнира, получив гарантированный иммунитет от вылета из Суперлиги на 20 лет.

    Говорят, что «Ливерпуль» претендует на этот «кусок пирога», но в этот вечер у команды хватало проблем и без этих планов и мыслей. Слишком просто Милан Павков оформлял свой дубль, а все атакующие потуги англичан ни к чему не привели.

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    • Шум на белградской арене был оглушительным со стартового свистка. Стадион трясло и создавало особенную атмосферу, которую с удовольствием поддерживал сектор английских фанатов, которые прибыли поддержать своих. Но именно сербы под рев трибун выжимали из себя максимум.

    «У соперника было очень много стандартов, это правда, и с одного они забили. Потом они поразили наши ворота во второй раз, после чего атмосфера стала совершенно другой, вы могли это почувствовать. Они были на своей волне, и нам пришлось мириться с такой ситуацией», — заявил Клопп после игры.

    Сербы работали на поле каждую минуту

    Победа сербов — «привет» идеологам Суперлиги
    twitter.com/crvenazvezdafk

    Да, «Ливерпуль» доминировал после перерыва, но сумел создать всего несколько реально опасных эпизодов у ворот хозяев поля. Проблем у команды хватает — как в защите, так и впереди, ведь аналогично бледно в атаке «красные» выглядели и в Неаполи, а впереди их ждет адский вояж в Париж. Команда вновь должна найти свой безумный и бесстрашный настрой, который был в прошлом сезоне, иначе случится провал.

    «Црвена Звезда» настойчиво и тяжело работала от первой и до последней минуты. Каждое успешное действие в защите встречалось овациями болельщиков. Команда заслужила эти три очка.

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    • «Думаю, что нас ждут еще более громкие победы. Я не останусь удовлетворен лишь этим вечером», — обнадежил романтиков, мечтающих об олдскульном футболе, Милоевич.

    На пресс-конференции сотрудник «Црвены Звезды» заблокировал (по просьбе УЕФА, как он утверждал) любые вопросы о возможном создании Суперлиги. Возможно, это и правильно, ведь сербы в этот вечер имели право решать, о чем говорить с журналистами. 0

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