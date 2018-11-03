Заговор против УЕФА. Топ-клубы Европы хотят захватить власть

Можете ли вы представить ситуацию, при которой «Бавария» выйдет из Бундеслиги? Готовы ли вы поверить, что сильнейшая команда Германии участвует в создании нового турнира, который условно принято называть Суперлига Европы? Выглядит неправдоподобно, не так ли? Но на самом деле все это реальность.

Журналистыв сотрудничестве с 14 другими европейскими СМИ получили документы от, в которых описаны некоторые тайные подробности футбольной жизни последних лет.

В издании заявляют, что будут выдавать информацию порционно, а 4 ноября один из общественных телеканалов покажет документальный фильм по материалам Football Leaks.

Понятно, что вся тайная информация пока недоступна, но некоторые интересные факты уже известны. Предлагаем познакомиться с ними поближе.

Коварный Румменигге

Расследователи обвиняют президента «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге в подготовке заговора против УЕФА. Своими планами он не поделился даже с Европейской клубной ассоциацией (ECA), которая представляет интересы более чем 200 клубов, несмотря на то, что является ее главой.

Так в чем же заключается коварный замысел Румменигге? Он, будучи руководителем «Баварии», продолжает вести переговоры с другими ведущими европейскими топ-клубами о создании Суперлиги, которая, по планам ее создателей, не должна подчиняться УЕФА.

Твердые намерения «Баварии» подтверждает тот факт, что мюнхенский клуб уже обратился за консультацией по поводу возможного выхода из Бундеслиги.

Более того, чемпионы Германии изучают юридические возможности для недопуска своих футболистов к матчам национальной команды.

Футбол на грани перемен

Исходя из вышесказанного становится понятно, что футбольный мир находится на распутье. Годы коррупционных скандалов и борьбы за власть ослабили этот вид спорта до такой степени, что все нынешние властные структуры могут быть уничтожены.

Власть планируют захватить лучшие клубы Европы, которые готовятся вывести деньги из национальных соревнований и перейти Суперлигу.

Несколько дней назад «Реал» получил тайное письмо от консалтинговой фирмы, в котором говорится, что 16 топ-клубов готовятся к подписанию договора о создании новой лиги. Ее первый сезон запланирован на 2021 год.

В подготовке проекта Суперлиги принимал участие известный американский футбольный менеджер Чарли Стиллитано.

Он предложил включить в турнир 17 команд из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции с самыми высокими телевизионными рейтингами. 18-м участником должна стать команда из Португалии, России, Нидерландов или Турции.

По его планам, Суперлига будет проводиться в течение 34 недель с матчами по вторникам, средам и субботам. В конце каждого сезона должен быть раунд плей-офф.

Дебаты о создании Суперлиги ведутся уже более 30 лет, но сейчас они набрали конкретные очертания, тем более что предложения Стиллитано позволят топ-клубам заработать более 500 миллионов евро за сезон. Для примера, победитель Лиги чемпионов 2016 года получил от УЕФА около 80 миллионов.

О точном составе участников, очевидно, говорить не приходится, хотя почти со 100-процентной уверенностью в этот список войдут уже упомянутые «Бавария» и «Реал», а также «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Челси», «Арсенал», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Милан».

Также в документах упоминаются так называемые «первоначальные гости», среди которых находятся «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Марсель», «Интер» и «Рома».

Переговоры с УЕФА

Уже известно, что в начале мая несколько инициаторов создания Суперлиги в Будапеште провели переговоры с руководителями УЕФА, где обрисовали свои позиции по поводу будущего футбола.

Чуть позже было перехвачено письмо, подписанное Румменигге и его коллегой из «Ювентуса» Андреа Аньелли, которые, подводя итоги будапештских переговоров, заявили, что «ожидания не оправдались».

Так чего же они хотели? Как оказалось, Румменигге и Аньелли были готовы остаться в Лиге чемпионов при выполнении их условий.

Во-первых, Лига чемпионов должна быть сокращена до 24 команд. Во-вторых, клубы, успешно игравшие в турнире в прошлом, должны были там играть без отбора через национальные чемпионаты. В-третьих, еврокубки должны частично проходить на выходных в удобное для телевизионного рынка время. В-четвертых, клубы должны получить право организовывать и контролировать соревнование вместе с УЕФА.

Неудивительно, что эти требования вызвали настоящий шок у УЕФА, в котором отказались говорить об итогах встречи.

Коррупция Инфантино

Расследователи не обошли стороной и нынешнего главу ФИФА Джанни Инфантино. Он обещал, что начнет новое расследование в отношении своего предшественника Зеппа Блаттера, но так и не сделал этого.

ФИФА заявляет, что активно проводит реформы и борется с коррупцией, но на самом деле это замыливание глаз. Полученные в распоряжение журналистов документы показывают, что Инфантино тайно препятствовал работе собственных регуляторов.

Отмечается, что самый влиятельный футбольный чиновник при выборе публичного прокурора отдал предпочтение своему давнему другу, хотя на словах всегда выступал против кумовства.

Также Инфантино якобы мешал разработке нового этического кодекса и даже «топил» его, защищал своих подчиненных и увольнял критиков.

Кроме того, будучи генеральным секретарем УЕФА он помогал «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» избежать наказания. Клубы, принадлежащие шейхам из стран Персидского залива, систематически нарушали правила финансово фейр-плей, а Инфантино позволял им действовать безнаказанно.

Если УЕФА и выносил наказания, то только мягкие, чтобы они не приводили к отстранению от Лиги чемпионов, хотя небольшие клубы организация так не жалела.

Стало известно и о тайных встречах Инфантино с клубными боссами из Парижа и Манчестера. Он делился с ними инсайдерской информацией, хотя не имел на это право, ведь должен сохранять полный нейтралитет.

Влияние Саркози

Косвенно в материалах упоминается и имя бывшего президента Франции Николя Саркози, который в 2010 году пригласил на беседу принца Катара Тамима бин Хамада Аль-Тани.

Саркози попросил шейха купить «Пари Сен-Жермен» и открыть телевизионный канал во Франции. Взамен он пообещал поддержку через Мишеля Платини на выборах страны-хозяйки чемпионата мира в 2022 году.

Позднее в Цюрихе Катар действительно выбрали страной-хозяйкой ЧМ-2022. Спустя несколько месяцев компания Qatar Sports Investments приобрела 70 процентов акций «Пари Сен-Жермен», а еще через год во Франции запустили сеть спортивных каналов beIN Sports.

В конце 2015 года Платини и Зепп Блаттер лишились своих постов. Как стало известно, Блаттер незаконно перевел на счета француза из фондов ФИФА два миллиона швейцарских франков.

Реакция ФИФА

Реакция ФИФА на информацию журналистов-расследователей оказалась мгновенной. Организация выступила с заявлением, в котором говорится о намерении подорвать работу Джанни Инфантино.

Четыре недели назад группа журналистов отправила в ФИФА несколько сотен вопросов, основанных на электронных сообщениях и другой информации, полученной незаконно третьими лицами. Несмотря на то, что мы ответили на заданные нам вопросы прямо и честно, некоторые СМИ решили игнорировать большинство наших ответов и исказить как факты, так и правду в преднамеренной попытке дискредитировать ФИФА и ввести в заблуждение читателей. Это очевидно. Как видно из «расследований», проведенных некоторыми СМИ, существует только одна конкретная цель: попытка подорвать работу нового руководства ФИФА и, в частности, президента Джанни Инфантино и генерального секретаря Фатмы Самуры. С момента вступления в должность нового руководства ФИФА произошли изменения. Они были необходимы, и мы очень гордимся ими. Как известно, ФИФА находилась в плачевной ситуации в 2015 году и стремилась к восстановлению после десятилетий пренебрежительного и плохого управления. Заявление ФИФА

Издание Der Spiegel было готово к подобному сообщению, поэтому сразу же заявило, что ФИФА больше интересуют деньги, чем мораль.

Представители футбольной власти отвергают все обвинения и продолжают публично говорить о своей прозрачности, справедливости и общих ценностях. Но, в конце концов, их ценности, похоже, больше ориентированы на деньги, чем на мораль. Заявление журналистов

Обновленная база Football Leaks еще хранит много секретов, которые в ближайшее время должны стать достоянием общественности. Если журналисты предоставят действительно серьезные доказательства, то нас могут ждать очень интересные события, новые расследования, обвинения и отставки. 0