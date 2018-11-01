«Интер» готовится сдвинуть «Ювентус» с вершины

Миланский «Интер» объявил о назначении на пост президента клуба 26-летнего китайского бизнесмена Стивена Чжана. Рассказывает, кто он, что собирается делать на своем посту, и что следует ожидать от его работы.

Кто такой Стивен Чжан и кого он заменил?

Новый патрон «Интер» — это 26-летний сын Чжан Цзиньдуня, который является собственником холдинговой компании Сунин. Та, в свою очередь, владеет большей частью акций «нерадзурри». Стивен Чжан уже два года контролирует повседневную работу клуба — с тех пор, как Сунин заполучила контрольный пакет итальянского гранда у его предыдущих собственников Эрика Тохира и Массимо Моратти.

Стивен Чжан получил диплом бакалавра по экономике в Школе Уортона университета Пенсильвании. До прихода в Сунин он был аналитиком для одного из крупнейших банков мира Morgan Stanley в подразделении инвестиций и рынков капиталов. Также бизнесмен — член комитета УЕФА по соревнованиям.

В предыдущие два года президентом миланцев оставался Тохир. Он все еще сохраняет миноритаторную часть активов представителя Серии А, но уже куда меньше влияет на решения «Интера», поскольку лишился места в совете директоров. Более того, по данным медиа, индонезийский бизнесмен намерен продать и оставшиеся акции — скорее всего их также выкупит Сунин.

Какие планы нового президента?

Если опираться на озвученные новым функционером планы, то каких-то неожиданных целей Стивен Чжан перед собой не ставит.

Так, главное, на чем собираются сосредоточиться он и его команда — это спортивные результаты. Фраза: «Мы намерены убедиться, что команда имеет всю необходимую поддержку, чтобы конкурировать и быть успешной на самых высоких уровнях как международной, так и внутренней арен» говорит о том, что «Интер» продолжит строительство коллектива, который был бы способен снова завоевывать трофеи.

Кроме того, президент «нерадзурри» намерен создать сильный менеджмент в коммерческой деятельности и маркетинге для того, чтобы сделать клуб более доходным. Также его правление собирается продолжить изучать возможности цифрового управления и цифровых коммуникаций, чтобы сделать миланцев лидером в области технологий. Не забыл новый руководитель и о поддержке «Интером» спортивных ценностей честной конкуренции и честной игры.

Что ожидать?

Стоит предположить, приход нового президента должен обеспечить итальянскому гранду новую динамику развития уже хотя бы потому, что в предыдущие два года его предшественник Эрик Тохир волей-неволей уже не был определяющей фигурой, поскольку понимал, что скоро уйдет, а значит не занимался особой стратегией.

Теперь его преемнику никто не мешает или, по крайней мере, не искажает выбранный владельцами курс. То, что Стивена Чжана можно увидеть едва ли не на каждом матче команды, говорит о его прекрасной осведомленности состояния команды, потому тренерский штаб во главе с Лучано Спаллетти наверняка получит необходимое усиление в рамках возможного.

То, что на это найдутся деньги, сомневаться не приходится. И дело не столько в том, что китайские владельцы имеют большие карманы, чтобы вложить инвестиции в новых футболистов — это, впрочем, сейчас делать тяжелее, с учетом правил финансового фэйр-плэй.

Главное то, что «нерадзурри» демонстрируют хороший рост доходов: недавно клуб сообщил 9-процентном увеличении выручки до 347 млн евро с 2017 года, что на 45 процентов больше, чем в 2016 году, при этом, важно отметить, увеличение доходов было достигнуто без участия в еврокубках.

На хорошее усиление, похоже, найдутся и правильные мозги, без которых было всегда тяжело, какими бы ресурсами ты ни обладал, и особенно сейчас, когда суммы трансферов подвержены чрезмерной инфляции.

По информации СМИ, за это совсем скоро будет отвечать бывший генеральный менеджер «Ювентуса» Беппе Маротта, который по сути вернул «Старой Синьоре» статус лидера и гегемона в национальном футболе. Правда, как минимум до января в «Интере» функционера не ждут, но он им пока и не нужен.

Таким образом, миланский клуб, похоже, начинает свой путь наверх к былым позициям. После прихода Маротты он будет обладать всеми возможностями уже через год-два снова взобраться на вершину кальчо, используя прекрасный фундамент нынешней команды, которая впервые за шесть лет выступает в Лиге чемпионов, а после 10-ти туров Серии А находится на втором месте.

Безусловно, сейчас позиции «Ювентуса» кажутся незыблемыми, однако значительная часть состава туринцев (особенно центр обороны) уже довольно стара, цикл этой команды постепенно подходит к концу, а само подписание 33-летнего Криштиану Роналду говорит о том, что этому проекту осталось не больше двух лет, потому у «нерадзурри» уже совсем скоро появится реальный шанс снова стать лучшими в Италии. 0