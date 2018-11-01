Три недели для Солари и тени Конте и компании. Что ждет «Реал»?

Солари никогда не был звездой, но у него есть опыт

Следует уточнить. До матча с «Эйбаром» 24 ноября у руководства «Реала» есть время подумать — назначать нового главного тренера или оставить Солари.

Окружение Солари и просто болельщики, которые следили за его карьерой полузащитника, а кто-то успел с ним поработать — все знают, что это очень умный и харизматичный человек, который еще в качестве футболиста дважды становился чемпионом Испании за «Реал» и трижды брал титул в Серии А с «Интером». Он успел побывать в мадридском «Атлетико» и провести 11 поединков за сборную Аргентины. Сам Солари признает, что никогда не был суперзвездой, но он выступал рядом с некоторыми из величайших игроков той эпохи, получая бесценный опыт для тренерской карьеры.

Чего мы не знаем? Справится ли он, ведь его резюме пока выглядит откровенно слабо. В «Реале» Солари три года работал с молодежными командами до 2016 года, а затем — чуть более двух сезонов с «Кастильей». Эти факты вообще не могут говорить о потенциале тренера, ведь его задачей было воспитание молодых игроков, но никак не результат.

Факт остается фактом: «Реал» получил три с половиной недели, чтобы найти нового главного тренера. Если договориться ни с кем не получится, либо Солари сделает достаточно изменений в ближайших играх, в том числе с «Викторией» в Лиге чемпионов, чтобы впечатлить президента клуба Флорентино Переса, — он останется без приставки «и.о». Ну а пока «Реал» будет погружен в переговоры с агентами и посредниками, окружен слухами и предположениями, ложными сообщениями и прочим. Впрочем, это уже началось.

Слухи, слухи...

Антонио Конте chelseafc.com

Уже через час после разгрома от «Барселоны» (1:5) ряд испанских СМИ сообщили, что на следующий день Лопетеги будет уволен, а его место займет бывший босс «Ювентуса» и «Челси» Антонио Конте.

Новости распространяются очень быстро, надо это принять, но дело в том, что Конте отдыхал в Египте, а его агент не связывался с Мадридом. Таким образом, сообщения были фактически ложными.

Неужели кто-то действительно думал, что Конте получит звонок из «Реала» и без любых переговоров ответит согласием? Да, работа в «Реале» — одна из самых престижных в мире футбола. Но итальянец теперь куда более осторожен, ведь у него был опыт конфликтов с ветеранами «Ювентуса» и «Челси», а также разногласий с руководством по поводу трансферов.

Да и не нуждается Конте в работе любой ценой. После «Челси» он прямо заявил, что нуждается в отпуске. Заинтересовать его можно, но не просто статусом «Реала», но еще и гарантиями по трансферам, составом команы, сроками персонального контракта и другими его условиями. Все надо согласовывать. К утру понедельника стало очевидно, что Конте не планирует возглавлять «Реал» без этих деталей, да еще и сразу после каталонского унижения.

«Реал» поступил подло

Хулен Лопетеги marca.com

После расставания с Лопетеги клуб официально заявил, что результаты не оправдали ожиданий. Но это подлое утверждение. Однажды коуч должен напомнить людям, что команда отстает от «Барселоны» на семь очков — это на пункт меньше, чем составляло отставание «Реала» Зинедина Зидана на том же этапе. Более того, Лопетеги принял команду, которая в прошлом сезоне отстала от каталонцев на 17 пунктов, а клуб покинул парень по имени Криштиану Роналду, футболка которого теперь принадлежит Мариано.

Возможно, этим заявлением «Реал» решил перенести всю ответственность на Лопетеги, который неожиданно стал источником всех бед клуба. Но СМИ не пошли за этой идеей. Газета Marca, самая читаемая в Испании, назвала поступок клуба «позорным», а в первую очередь стоит обратить внимание на другие факторы, которые привели к провалу.

Это останется историей, Лопетеги не смог превратить «Реал» в сборную Испании.

Кандидатуры? Их много, но оптимальных нет

Арсен Венгер Sky Sports

Конте все еще остается в «гонке», но в Испании его почему-то воспринимают как специалиста, который стремится к конфликтам со своими футболистами, а не того, кто умеет завоевывать титулы.

Есть еще Арсен Венгер, который в прошлом дважды отказывал Пересу. Французу исполнилось 69 лет, он может быть перспективным тренером, если читать не будет воспоминать про последнее десятилетие в «Арсенала».

А еще — Роберто Мартинес, который вывел Бельгию в полуфинал Кубка мира, но до этого был уволен из «Эвертона», занимавшего 12-ю строчку в АПЛ. Это и был предел в клубной карьере специалиста.

Гути — участник великой эры «сливочных», но у этого парня есть лишь опыт работы помощника, хоть и в топ-клубе.

Перспективный вариант — Маурисио Почеттино, но для этого «Реал» должен преодолеть девять кругов ада, чтобы договориться с руководством «Тоттенхэма». Кроме того, у коуча на руках есть новый контракт на пять лет.

Ну и есть приверженцы мысли о том, что Жозе Моуринью способен вывести «Реал» из кризиса. Несмотря на то, что в Манчестере некоторые готовы отправить португальца в Испанию посылкой бесплатно, болельщикам следует вспомнить сезон 2012/13 и отказаться от этой идеи.

С такой кашей из сомнительных сценариев самый оптимальный для «Реала» — сложить руки и дать поработать Солари даже до мая. Дальше будет видно. 0