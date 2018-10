Посторонись, Бэтмен: татуировки Неймара оживают в его новой серии комиксов

Это стало предпосылкой для новой серии комиксов(«Татуированный»), которая была запущена в середине сентября и представлена на нью-йоркском «Комик-Коне» в начале октября.

Компания Neymar Sports пожертвует 1% стоимости каждого проданного выпуска Институту проектов Неймара Младшего, расположенному в Сан-Паулу. Институт помогает почти 10 000 обездоленным бразильцам, предоставляя им доступ к занятиям спортом, сбалансированному питанию, классам по обучению грамоте, а также медицинскими и финансовыми консультациями.

Серия комиксов была создана издательством Fan The Flame Concepts. Его президент Крис Фланнери и главный редактор Джейсон М. Бернс затем отправились на Нью-Йоркский Комик-Кон, чтобы продвигать и реакламировать эту историю.

Каждый год более 250 тысяч поклонников со всего мира собираются на этот конвент, вот уже 13 лет подряд. То, что когда-то было нишевой субкультурой, превратилось в мейнстримную мекку для самых смелых и самых пламенных энтузиастов комиксов, вне зависимости от их возраста. Конференц-центр Якоба Явица в Манхэттене полон фанатами-косплеерами, пробивающими себе путь сквозь головокружительное море людей, товаров и промо-материалов.

В 2018 году на конвенте Фланнери и Бернс поднимаются по лестнице, с пачками комиксов под мышками. На обложках герой, похожий на бразильского нападающего ПСЖ. «Разве это не удивительно?», говорит Фланнери о человеческом море на основном ярусе центра внизу. Рядом косплееер, одетый как Ниган из комикса «Ходячие Мертвецы», отдыхает и переписывается с кем-то, поправляя на плече потрясающе реалистичную копию бейсбольной биты, обмотанной колючей проволокой.

Правое предплечье Бернса покрыто татуировками. Он писал комиксы для таких серий как «Мегамозг», «Иерихон» и «Кунг-фу Панда» и уже долгое время рассказывал о героях, чьи татуировки оживают.

«Учитывая то, насколько важны персонажи татуировок для Неймара и для героя комикса, это было началом снежного кома», — говорит Фланнери.

Фланнери, свободно говорящий на португальском, давно имеет рабочие отношения с «Сантосом», клубом в котором добился известности Пеле. Когда он и Бернс начали обсуждать идею о персонаже комикса, чьи татуировки оживают, Неймар, являющийся воспитанником «Сантоса», был идеальной кандидатурой. Творческая команда связалась с Неймаром, которому сразу понравилась идея. Выпуск номеров «Inked» намечен на конец 2019 года. Проект включает в себя партнерство с Momentary Ink, компанией, делающей временные татуировки, которая воссоздала некоторые рисунки, покрывающие тело Неймара.

На конвенте Бернс раскладывает на столе рекламные печатные экземпляры английской и португальской версий первых нескольких выпусков «Inked: Art Animates Life», выпущенных специально для Комик-Кона. Комикс — это цифровое сотрудничество между Neymar Jr. Comics и Fan The Flame. Хотя действие в нем происходит в Бразилии, комикс будет представлен на нескольких языках.

«Для Неймара и нас было важно, чтобы фанаты ПСЖ могли прочитать это во Франции», — говорит Флэннери.

«У нас также есть это на испанском языке. Мы скоро запустим итальянский язык и посмотрим на арабский и азиатский языки. Нельзя охватить сразу весь мир, мы ведь не супергерои», — со смехом добавляет он.

Главный герой «Inked», Джуниор, является де-факто Неймаром. История вращается вокруг его сестры, которую похищает картель. Чтобы вернуть ее, Джуниор наносит татуировки магическими чернилами, что позволяет изображениям оживать и сражаться вместе с ним. Лев на левой руке Джуниор — основанный на настоящей татуировке льва на руке Неймара — становится его союзником, Байсаном. Фактически, многие из татуировок, представленных в комиксе, основаны на рисунках, нанесенных на кожу Неймара.

Хотя публика на Комик-Коне не знакома с Неймаром, мир комиксов — это то, в чем он находил поддержку, в то время как переезжал с места на место в Бразилии, живя при свечах во время частых отключений электроэнергии в Сан-Висенте. Теперь он превращает свое трудное детство и восхождение к славе в историю для своих поклонников.

Неймар Да Сильва Сантос Джуниор когда-то был просто тощим мальчиком из Сан-Паулу, который мечтал стать профессиональным футболистом и супергероем. Он запоем читал комиксы и графические романы. Его фаворитами были городские герои, такие как сын Готэма — Бэтмен и уроженец Нью-Йорка — Человек-паук.

Привилегированное окружение альтер-эго Бэтмена, миллионера Брюса Уэйна, очень контрастирует с бедностью и невзгодами происхождения Неймара, которое предложило создателям комикса вдохновение для главного героя — все, от Неймара, чеканящего на улицах города, до художника-татуировщика, срисованного с дедушки Неймара.

Героические мотивы имеют глубокие корни в реальной жизни Неймара. Однажды дождливой ночью, с 4-месячным Неймаром-младшим на заднем сиденье, Неймар-старший, профессиональный вингер в то время, попал в автокатастрофу. Когда машина перестала вращаться, Неймар-старший не смог найти своего сына. Он считал, что ребенка выбросило наружу, и он лежит где-то мертвым. Но младенец Неймар оказался под сиденьем, невредимым. Его отец назвал это чудом.

«Это арка истории героя», — говорит Флэннери.

В раннем возрасте футбольные таланты Неймара заработали ему место в молодежной академии «Сантоса». В 14 лет он и его семья посетили академию «Реал Мадрида». Вагнер Рибейро, тогдашний агент Неймара, как раз договорился о переходе Робиньо из «Сантоса» в стан «Лос-Бланкос». Большинство полагало, что Неймар последует этому примеру, но он остался верным своему клубу.

«В скромной семье всегда есть вопрос культурных ценностей, — сказал Неймар-старший в 2012 году. — Мы решили, что он должен расти в Бразилии».

Конечно, на протяжении последних лет у болельщиков накопилось раздражение, связанное с карточками и поведением игрока поле. Неймар, которого миллионы помнят из России, катящимся в преувеличенной агонии, заработал себе несмываемое клеймо. Но в последние недели видеоролики Неймара, отдающего выбегающим на поле мальчишкам майки со своего плеча, стали популярны. Возможно, пришло время фанатам простить его и забыть бесконечные падения. Даже герои должны найти свой путь.

После того, как летом прошлого года состоялся рекордный трансфер из «Барселоны» в ПСЖ, после зарплаты в размере 350 миллионов долларов и после 200 миллионов подписчиков в социальных сетях, Неймар не останавливается на достигнутом. Спустя двадцать шесть лет после той автомобильной аварии он стал самым новым супергероем в мире.

«Как и у многих детей, у меня было две мечты: стать профессиональным футболистом и супергероем. Я был достаточно благословен, чтобы играть в футбол на самом высоком уровне», — сказал Неймар, когда «Inked» стартовал в начале сентября. «Теперь у меня есть шанс подарить новые, современные, мощные истории с помощью комиксов и графических романов поклонникам со всего мира».

«Что было очень важно для обеих договаривающихся сторон на раннем этапе, так это привязка к его институту в Сантосе», — говорит Флэннери о Институте проектов Неймар-младшего.

Когда он подростком, семья Неймара скромно жила с его бабушкой и дедушкой в ​​Сан-Висенте, деля на всех один матрас. Неймар-старший говорит, что район были настолько бедным, что люди просто бросали мусор на улицу. Несмотря на преодоление этих тягот, Неймар никогда не предавал своих детских идеалов. И, как его любимые герои, Бэтмен и Человек-паук, он пообещал помочь своему родному городу.

