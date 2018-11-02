Английская Премьер-лига: 10 лучших пар центральных защитников

Нынешний сезон английской Премьер-лиги перевалил за отметку в десять сыгранных туров, поэтому вполне справедливо давать прогнозы на то, как успешны будут команды и отдельно взятые игроки.

Верхняя часть турнирной таблицы постепенно формируется, как и нижняя, а определенные футболисты выходят на первый план, помогая своим командам прогрессировать.

Интересным является тот факт, что большинство коллективов делает упор на оборону и защитников в целом. Текущие лидеры — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — перед стартом сезона внесли корректировки в задние линии и теперь пожинают плоды.

Мы уже успели понять, как обе команды осторожно подходят к своим матчам. Прекрасным свидетельством этого стала их очная встреча на «Энфилде», завершившаяся со счетом 0:0. Мы не увидели открытой и атакующей игры, которую все так долго ждали, и которая была характерна для «горожан» и «красных» в прошлом сезоне.

Очевидно, что основой для надежной оборонительной игры является солидная пара центральных защитников.

Некоторые тренеры имеют такую глубину состава, что регулярно проводят ротацию, но есть и те, кто полностью доверяют определенным защитникам и дают им играть во всех важных матчах.

Обозреватель Squawka Джек Сир создал рейтинг сильнейших пар центральных защитников на данный момент, не включив в него никого из «Вулверхэмптона», поскольку «волки» в текущем чемпионате имели формацию с тремя игроками в линии обороны.

10. Шкодран Мустафи и Сократис Папастатопулос («Арсенал»)

Шкодран Мустафи squawka.com

Унаи Эмери еще предстоит решить все оборонительные проблемы «Арсенала», но лондонцы пропускают голы не только по вине центральных защитников.

Да, Шкодран Мустафи продолжает разочаровывать болельщиков неудачными решениями, однако нам кажется, что его связка с Сократисом Папастатопулосом заслуживает места в топ-10.

С момента своего перехода из дортмундской «Боруссии» Сократис не допустил много ошибок. В последних матчах в центре обороны «Арсенала» действовали Мустафи и Роб Холдинг, но, скорее всего, долго так продолжаться не будет, ведь Папастатопулос вскоре должен вернуться в строй после травмы.

В целом «канониры» хорошо проводят сезон, но им определенно нужно избавиться от привычки пропускать так много ненужных мячей. В шести матчах лиги, в которых Мустафи и Сократис выходили в старте, «Арсенал» не пропустил только в одном. Это была игра против «Эвертона» (2:0), в которой грек и получил повреждение по ходу первого тайма.

Мустафи и Сократис немного опередили Уэса Моргана и Гарри Магуайра, не позволив паре из «Лестера» попасть в десятку.

9. Майкл Кин и Курт Зума («Эвертон»)

Курт Зума squawka.com

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва в этом сезоне преимущественно отдает предпочтение Майклу Кину и Курту Зума, хотя не стоит забывать о Йерри Мине, приобретенном летом за 27 миллионов фунтов, который восстанавливается после травмы.

Кин и Зума давно считаются перспективными футболистами, но до сих пор полностью не раскрыли свой потенциал.

Кин перешел из «Бернли» в «Эвертон» за 30 миллионов фунтов в начале прошлого сезона, в котором слишком долго пытался набрать форму.

Зума в последние годы играл по арендам, хотя на заре своей карьеры Жозе Моуринью, тренировавший «Челси», видел в нем замену для Джона Терри.

Первые матчи были оптимистичными для француза, однако серьезная травма притормозила его прогресс и вынудила проявлять себя в «Сент-Этьене» и «Сток Сити».

Текущая же форма Зума позволила ему вернуться в сборную Франции в октябре. Для него это определенно важный сезон.

8. Джеймс Томкинс и Мамаду Сако («Кристал Пэлас»)

Джеймс Томкинс squawka.com

Да, мы знаем, что «Кристал Пэлас» выиграл свой последний матч в середине сентября, а в атаке выглядел обреченно, но ведь это не значит, что он при этом безнадежен в обороне.

Любой тренер скажет вам, что играть против «Кристал Пэлас» всегда тяжело, особенно тяжело взламывать защитные построения.

Томкинс и Сако являются любимчиками Роя Ходжсона в текущем сезоне, поскольку начали в стартовом составе девять матчей из десяти в АПЛ.

В трех из этих девяти встреч они не позволили соперникам отличиться, что является девятым показателем в Премьер-лиге, а всего команда пропустила 11 голов.

Отличная форма Сако позволила ему заработать вызов в команду Франции в прошлом месяце. И хотя иногда он неосторожно действует с мячом, для любого нападающего он является трудным оппонентом.

7. Крейг Каткарт и Кристиан Кабаселе («Уотфорд»)

Кристиан Кабаселе против Гарри Кейна squawka.com

В начале сезона в них почти никто не верил, но «Уотфорд» отлично смотрелся в обороне, а это во многом заслуга Крейга Каткарта и Кристиана Кабаселе.

Каткарт несколько лет боролся с травмами, но если был здоров, то всегда помогал «Уотфорду». За «шершней» он отыграл все матчи в этом сезоне. Его форма впечатляет.

Кабаселе давно считается талантливым защитником, которого высоко ценит главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

27-летнимй футболист под руководством Хави Грасии сделал еще один шаг вперед. Что может стать для него проблемой, так это дисциплина, ведь он уже получил две красные карточки. Его последняя дисквалификация позволила войти в состав Эдриану Мариаппе, но вряд ли это надолго.

6. Шейн Даффи и Льюис Данк («Брайтон»)

Защитники «Брайтона» squawka.com

Без сомнения, одна из самых впечатляющих пар центральных защитников в лиге. Шейну Даффи и Льюису Данку лишь немного не повезло оказаться в пятерке сильнейших.

Они играют друг с другом уже несколько лет, но, похоже, именно сейчас демонстрируют свой лучший футбол.

Защитник сборной Ирландии Даффи провел все матчи в АПЛ, являясь одним из самых надежных игроков в команде Криса Хьютона.

26-летний Данк недавно был вызван Гаретом Саутгейтом в сборную Англии, где может добиться успеха, если сохранит текущую форму.

Важно заметить, что в трех последних матчах Премьер-лиги «Брайтон» не пропустил ни одного гола.

Стойкость, надежность и подвижность — именно те качества, которые должны быть у пары центральных защитников.

5. Стив Кук и Натан Аке («Борнмут»)

Натан Аке squawka.com

«Борнмут» отлично начал текущий сезон, что стало возможным благодаря надежной игре центральных защитников.

Стив Кук и Натан Аке сыграли во всех десяти матчах АПЛ, показав, что находятся в отличной форме.

Команда Эдди Хау в четырех встречах сыграла на ноль, что является четвертым результатом в лиге.

Кроме того, «Борнмут» пропустил всего 12 голов, а это — шестой показатель в чемпионате наравне с «Уотфордом».

Особенно впечатлял голландец Аке, которого еще в «Челси» считали большим талантом. Учитывая, что ему всего 23 года, мы не удивимся, если в ближайшие годы он окажется в каком-то топ-клубе.

4. Тоби Алдервейрелд и Ян Вертонген («Тоттенхэм»)

Тоби Алдервейрелд squawka.com

Тоби Алдервейрелд и Ян Вертонген — два центральных защитника, которых уже давно считают одними из лучших в Премьер-лиге и во всей Европе.

Прошлый сезон был сложным для Алдервейрелда. Он играл не так много, как хотел, и должен был уйти во время летнего трансферного окна. Однако, не имея достойных предложений, он остался и даже вернулся в стартовый состав, составив пару своему соотечественнику.

В десяти стартовых матчах сезона «шпоры» пропустили всего восемь мячей.

Вертонген на данный момент залечивает травму, которая позволяет Давинсону Санчесу проявить себя.

3. Антонио Рюдигер и Давид Луис («Челси»)

Антонио Рюдигер и Давид Луис squawka.com

Многие до конца не были уверены в том, кому же новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри доверит место в центре защиты, тем более что в прошлом сезоне Сесар Аспиликуэта и Андреас Кристенсен неплохо играли в обороне, выстроенной Антонио Конте.

Однако Сарри решил довериться Антонио Рюдигеру и Давиду Луису, которые его, конечно же, не подвели.

Оба защитника выходили в старте во всех десяти матчах сезона, в которых «синие» пропустили лишь семь мячей.

Для Сарри Рюдигер и Луис подходят идеально, поскольку являются физически мощными и умными. Кроме того, они хорошо обращаются с мячом обеими ногами.

В пяти из десяти матчей «Челси» сыграл на ноль, а это — третий показатель среди команд Премьер-лиги.

2. Джо Гомес и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

Вирджил ван Дейк и Джо Гомес squawka.com

Игра в защите всегда была проблемой для «Ливерпуля», поэтому неудивительно, что, улучшив ее, «красные» добились прогресса по сравнению с последними годами.

Ван Дейк начинает оправдывать заплаченные за него в январе 75 миллионов фунтов. Именно его присутствие в центре обороны стало основным фактором отличной игры «красных».

В прошлом сезоне партнером ван Дейка был Деян Ловрен, но регулярные травмы предоставили шанс проявить себя Джо Гомесу, и он им мгновенно воспользовался.

Экс-игрок «Чарльтона» в минувшем чемпионе играл преимущественно на правом фланге, однако Юрген Клопп всегда говорил, что в будущем видит его в центре.

Некоторые эксперты утверждают, что Гомес смотрится даже сильнее, чем ван Дейк. Его умения точно выбрать позицию, сделать пас из глубины и включить максимальную скорость, возможно, являются самыми впечатляющими атрибутами для защитника. В будущем 21-летний футболист может стать лидером не только клуба, но и национальной сборной.

После восстановления от травмы Ловрен успел сыграть несколько матчей, но в шести из десяти встреч в центре обороны были как раз Гомес и ван Дейк, позволившие соперникам отличиться лишь трижды.

1. Джон Стоунз и Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»)

Эмерик Ляпорт и Джон Стоунз squawka.com

Если бы мы сказали вам, что к концу октября лучшая пара центральных защитников будет играть за «Манчестер Сити», вы, вероятно, не сильно бы удивились. Однако если бы мы добавили, что эту пару составят Джон Стоунз и Эмерик Ляпорт, ваша реакция была бы несколько иной.

Пеп Гвардиола твердо решил довериться своим молодым защитникам, которые в будущем должны составить костяк команды.

Николас Отаменди и Венсан Компани по-прежнему получают игровые минуты, но основными игроками для Пепа все же считаются Стоунз и Ляпорт.

За последнее время Стоунз действительно раскрылся, успев поиграть не только на правом фланге, но и в полузащите, что доказывает его отличную форму.

Ляпорт же является единственным игроком «горожан», который со старта выходил в каждом матче Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

Подопечные Гвардиолы пропустили всего три мяча в чемпионате Англии, что является лучшим результатом среди всех команд. Их улучшенная игра в обороне говорит нам о том, что отнять у них титул будет очень трудно. 0