Худший среди чемпионов

Столичный клуб проиграл четвертый поединок кряду на групповой стадии Лиги чемпионов, проиграв в Португалии «Порту» со счетом 1:4. «Железнодорожники» лишились шансов пробиться плей-офф самого престижного клубного турнира.

Европроклятье «Локо»

«Обидно, что при превосходной атакующей игре "Локомотива" во втором тайме, его перевесе и по общему числу ударов (15-13), и по угловым (10-3), в Порту приключилась ровно та же история, что и в предыдущих матчах Лиги. Да еще и со вторым после Стамбула крупным поражением — уж точно незаслуженным. Причина его — в том, что нужного в ЛЧ баланса между атакой и обороной найти чемпиону России пока так и не удалось. И теперь уже не проиграть бы все шесть матчей.

Теоретически, правда, еще даже можно рассчитывать на выход в Лигу Европы — если обыграть "Галатасарай" дома и "Шальке" на выезде, а турки, в свою очередь, не смогут взять верх дома над "Порту" в последнем туре. Но словно какое-то проклятье повисло над "Локо" в этой Лиге чемпионов», — подводит итог обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

«Локомотив» продолжает валиться в Лиге чемпионов

«Перетасованный состав "Локомотива" потерял все более или менее устойчивые связки последних туров. И опасно выглядел только Антон Миранчук. Но даже в таком состоянии моменты возникали регулярно, вопрос вновь лишь в реализации. Эдер не попал по мячу с линии вратарской, Фернандеш пока был на поле, успел запороть опасный момент. Уже после перерыва "Локомотив" быстро создал две неплохие атаки — по крайней мере, соперники москвичей в Лиге чемпионов после таких забивали постоянно. У "Локо" не шло до ошибки Касильяса после удара Фарфана. Теперь совершенно точно команда не повторит 1:18.

"Шальке" обыграл "Галатасарай", поэтому для "Локомотива" есть две новости. Первая — в плей-офф Лиги чемпионов уже точно выйти не получится. Вторая — две победы позволят сохранить шансы на Лигу Европы. Но пока "Локомотив" не может забить практически в пустые после выхода вратаря из ворот, в победы верить сложно»,- прокомментировал матч автор «Чемпионата» Павел Пучков.

«Локомотив» провалил ЛЧ не в Порту, а гораздо раньше

«Возвращение в ЛЧ вышло для Семина максимально странным. "Локомотив" проиграл все четыре матча в группе, хотя по игре не провалился ни разу (даже в Португалии). Спасать ситуацию на "Драгау" изначально было самоубийством — Лига чемпионов была потеряна не здесь, а гораздо раньше. В Стамбуле, где можно было цепляться за ничью. И в Москве, где Фернандеш мог забивать с пенальти "Порту", а "Локомотив" — обыгрывать "Шальке". Набери Семин хотя бы эти 4-6 очков — и "Локомотив" боролся бы с "Гельзенкирхеном" за второе место.

Если говорить объективно, то «Порту» был сильнее. У нас были моменты в каждой из четырех проведенных в Лиге чемпионов игр, но мы не забиваем. Хотя дело даже не в этом, а в балансе между атакой и обороной. На сегодняшний день у нас это выполняется не лучшим образом. Плюс, у нас не хватает скорости в завершающей стадии обороны. Юрий Семин

Не обидно вылетать из ЛЧ, когда тебя все выносят. Обидно вылетать вот так», — резюмирует выступление железнодорожников в ЛЧ корреспондент sport24 Леонид Волотко.

Это не Россия, тут думать надо быстрее

«"Локомотив" в первом тайме выглядел очень робко, особенно на фоне заряженного на каждый эпизод "Порту". Казалось бы, ну расслабься, не парься, а нет. Португальцы мечтали о первом месте в группе и ни за что не хотели пропускать вперед "Шальке". Москвичи словно забыли, что прямо сейчас пролетают мимо плей-офф ЛЧ и усугубляют положение даже в борьбе за Лигу Европы.

Ну а раз не хватало движения, мысли и смелости, то этим обязательно кто-нибудь воспользуется. На 43-й минуте Фернандеш потерял мяч и подарил его сопернику. Кто-то из полузащитников вывел Марегу на угол вратарской и форвард смачно залепил между ног Гилерме. Молись, Россия, и плачь, Черкизово! Четвертое поражение подряд подбиралось все ближе. Класс "Порту" оказался несопоставим»,- пишет автор «Советского Спорта» Кринский Константин.

Зачем «Локомотив» замахнулся на антирекорд «Спартака»?

«Не успели гости "Драгао" приноровиться к игре без дисквалифицированного Кверквелии, как уже пришлось идти к центру поля после гола Эрреры. Спустя две минуты в параллельном матче "Шальке" забил "Галатасараю" и стало понятно: москвичи сохранят шансы на выход в плей-офф лишь в случае победы. Не тут-то было. "Железнодорожники" имели редкие моменты, в середине второго тайма благодаря голу Фарфана головой даже перехватили преимущество, но это была лишь яркая вспышка, за которой ничего не последовало. Не помог даже дебют Смолова в Лиге чемпионов.

"Локомотив" мечтал выиграть в спартаковскую погоду, наплевав на ливень, обрушившийся на Порту. Не срослось. Зато теперь "железнодорожники" приблизились к антирекорду своих земляков — тем самым 1-18 из Лиги чемпионов — 2002/03, когда красно-белые проиграли все шесть матчей», — пишет обозреватель «Спорта день за днем».

«Локомотив» сел в лужу

«В какой-то момент в обороне "Порту" вспыхивали очаги пожара, в глазах защитников мелькала паника, а в голосе русскоязычного комментатора сквозила надежда и вера. На этом отрезке "Локомотив" упустил очередную пригоршню голевых моментов, но все-таки один реализовал благодаря точному удару Фарфана. Его выход в перерыве вместо провалившего всё Фернандеша — отличное решение, самое светлое в этой истории.

Но 15 минут давления мало, если хочешь отыграться на чужом поле со счета 0:2 и имеешь позади не оборону, а отсыревший штакетник. Поэтому "Порту" собрался очень быстро, что, кстати, тоже отличает зрелую организованную команду. Время реакции — восемь минут, и счет стал снова комфортным для "Порту". Игра португальцев не была безошибочной, далеко не так. Будь на месте "Локомотива" команда, которая способна использовать хотя бы половину своих голевых моментов, португальцам не поздоровилось бы. Но свои провалы и индивидуальные ошибки в обороне "железнодорожники" не умеют компенсировать атакой, поэтому и получаются такие истории.

Лига чемпионов показывает, что это совсем другое окружение, совсем другой турнир — нельзя равняться на то, что и как ты делаешь у себя в стране. И никакие успехи на внутренней арене, никакой прогресс в своей песочнице не страхует тебя от позора на европейских стадионах. Стыдно, обидно, но как есть» , — подводит итог поединка автор Soccer.ru sinclair. 0