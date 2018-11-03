«Локомотив» напомнил себя прошлогоднего

Московский «Локомотив» на своем поле в матче 13-го тура чемпионата России переиграл тульский «Арсенал» со счетом 3:1. Дублем в составе победителей отличился полузащитник Антон Миранчук. По итогам встречи «Локомотив» поднялся на второе место в таблице, набрав 24 очка, а «Арсенал» остался на 11-й позиции, у команды 14 очков в активе. Отметим, что эта победа стала для железнодорожников четырехсотой в чемпионатах России и пятой подряд в этом розыгрыше. турнира.

10 минут в тишине и Фарфан в атаке

Корреспондент «Чемпионата» Максим Еремин выделяет ключевые моменты встречи, отмечая необычный антураж стартовых минут и изменения в составе «Локомотива».

«1. Минуты молчания. "Локо" красиво проявил солидарность с болельщиками. Накануне погиб Семён Хирург из фан-актива красно-зелёных. Официальную минуту молчания устроить не получилось (её нужно было согласовывать с РПЛ), поэтому клуб провёл её неформально — прямо перед выходом команд на поле. Трибуны в первые 10 минут матча тоже погрузились в тишину — слышно было всё, что происходило на поле. Акцию памяти поддержали и фаны из Тулы. И они, и хозяева посвятили Хирургу баннеры.

2. У "Локо" снова появился выбор в нападении. И речь не о Тугареве из "Казанки", а об опытных форвардах, которых в некоторых матчах так не хватало. Один из них — Фарфан — появился в старте впервые с сентября, а Смолов остался в запасе. Видимо, Федя всё-таки сыграет в ЛЧ (здесь нужно постучать по дереву). За ней он и переезжал в Москву.

3. Но забивают всё равно защитники. И это несмотря на то, что с ними всё непросто — центрального защитника снова играл Крыховяк. Чорлука получил повреждение ещё в игре с "Ростовом", Михалик провёл не лучшую игру с "Енисеем". Незадолго до неё разбили голову и Кверквелии, который сегодня играл в специальном шлеме а-ля Петер Чех. Бенедикт Хёведес снова играл на фланге — первый мяч в этой игре остался за ним».

Юрий Семин Главный тренер «Локомотива» Очень сложный был первый тайм/ На мой взгляд, в плане агрессии, в плане единоборств «Арсенал» нас превосходил. Даже в контроле мяча превосходил, хотя моментов не было. Второй тайм — молодцы. Добавили движения. Пошел хороший, комбинационный футбол. Были моменты, были забитые голы. Мы переломили ход матча после пропущенного гола Думаю, мы закономерно выиграли, и что говорить Кононов — это не наши вопросы. Сейчас — да, «Локо» в порядке. У нас серия хороших побед. Но дальше другая ситуация, дальше Лига чемпионов. Нам нужно восстановиться. Команду мы не распускаем по домам, едем на базу. У нас очень сложный график. Сегодня восстановление — спать, кушать. Завтра легкое занятие и вылет в Португалию. Очень тяжелый календарь. Заранее сказать, будем ли мы в порядке дальше, нельзя. Это покажет только то, как мы успеем восстановиться. Но есть хорошее: мы стали активнее играть, выполняем больший объем технической работы. Это говорит о том, что подходим к своим кондициями, которые должны были быть в начале сезона.

Ошибка Гильерме и вальс Беляева

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев фиксирует, что командам в первом тайме потребовалось время на раскачку, но потом футболисты порадовали публику голами.

«Футболисты эту 10-минутку провели без моментов. Подобные игры можно увидеть в Белеке или Кампоаморе, но не в 13-м туре премьер-лиги.

Но эти 10 минут прошли, трибуны загудели, а футболисты резко увеличили скорости. Кононов выскочил к бровке, и только положение Юрия Семина осталось неизменным — он все так же хмурился, сидя на скамейке. Главного тренера "Локо" чуть не перекосило, когда сам себе гол едва не привез Гильерме. Вратарь выбросил мяч прямо на ногу Кадири, и тот бил из центра по пустым воротам, но чуть-чуть не попал в угол. Стадион выдохнул: с центральной трибуны казалось, что мяч летит в ворота.

"Локомотив" ответил в следующей атаке. Алексей Миранчук остался без присмотра в центре чужой штрафной и попытался пробить на технику — его удар пришелся в перекладину. Спустя еще пару атак хозяева все же забили. Фернандеш умело закрыл мяч корпусом от Хагуша, заставив того сфолить. Сам же португалец и подал во вратарскую, где Хеведес, на секунду опередивший вратаря, вколотил мяч в сетку.

К середине первого тайма на Черкизово опустился туман, к которому почему-то лучше оказались готовы гости. Неясно почему, но игроки "Локомотива" все чаще стали ошибаться, в том числе на своей половине поля. И если Лука Джорджевич пробил головой выше ворот, то Максим Беляев был точен. Воспитанник "Локо" после углового забил с линии вратарской, а потом побежал в центр поля и станцевал вальс, указывая на кого-то на трибуне. Наверное, на прекрасную супругу».

Олег Кононов Главный тренер «Арсенала» Игра хорошая, судейство — плохое. Мы достойно играли, но очередная очевидная ошибка судейская, уже очередная в этом чемпионате. Можно посчитать, сколько раз мы уже проигрывали из-за судей. Первый тайм мы играли очень хорошо. В перерыве вышел Эдер, нам стало сложнее. Но мы выстояли, сделали свои замены. Молодые ребята хорошо вошли в игру, усилили атаку. Не хватило нам точности и исполнения при равном счете. А потом получили два быстрых гола. Первый — беспредел полный. Мяч уходит от игрока соперника, но получает карточку Мирзов почему-то. Второй беспредел, где конкретно Лисового просто загоняют... это напомнило хоккей, когда в борт вбивают игрока. Вы также все это видели. Что тут говорить? Ребята все понимают, что происходит. Но нам очень, очень неприятно. Ответственная игра, все силы остаются на футбольном поле. Но судья все это ломает, а мы получаем вот такой результат. Мне жалко наших болельщиков, которые все время приезжают в Москву в таком количестве. Спасибо им. Делали все, что могли. Игра была сложная, вы правильно заметили, что у нас всего два дня было на подготовку. Ребята проявили характер.

Замены Семина сработали

Обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский считает, что исход матча решило тренерского мастерство наставника «Локомотива».

«После перерыва Юрий Семин грамотно поменял игру своей команды благодаря тому, что передвинул Крыховяка для большей активности в полузащиту, выпустив в оборону Идову. Способности поляка в середине моментально сказались на действиях "Локомотива" у чужих ворот. Вперед продуктивнее подключались Миранчуки, а Эдер, сменивший Фарфана, цеплялся за мяч и отдавал его в свободные зоны.

"Арсенал"раз за разом проваливался на полуфлангах, железнодорожники ловили туляков на контратаках при потере мяча. Ключевой момент матча наступил после 70-й минуты, когда агрессия хозяев достигла апогея. Дублем отметился Антон Миранчук. Сначала он отлично открылся под выгрызшего мяч у лицевой линии Крыховяка и благодаря рикошету вывел своих вперед. Через две минуты Антон уже открылся на месте Крыховяка в прошлой атаке, получил мяч от Фернандеша и с острого угла прошил Нигматуллина. Кстати, кто говорил, что Ману уже не тот? У португальца два ассиста за игру.

"Локомотив" заканчивал игру по-чемпионски, контролируя практически все. Семин не врал, когда говорил, что команде требуется время на восстановление прежних, прошлогодних кондиций. Благодаря этому успеху железнодорожники хотя бы на время поднялись на второе место в чемпионате России. Впереди только "Зенит". Как и сезон назад. Ничего вам это не напоминает?».

Анатолий Мещеряков Председатель совета директоров «Локомотива» Второй тайм больше понравился. Но вопрос не в удовлетворении, а в том, что команда начинает играть. Футболисты начинают выходить на свой уровень, Антон и Алексей также близки к нему, они растут. Мы получим игроков другого уровня, когда наберутся игровой наглости. Доволен, что возвращаются травмированные игроки: появился Фарфан, Федя на скамейке. Также хочу сказать спасибо Кверквелии, играть с таким количество швов на голове — огромное мужество и дорогого стоит. Хочется поблагодарить тренерский штаб во главе с Юрием Семиным, он находит мотивацию для игроков и грамотно поддерживает свежесть ротацией. Хеведес забивает, Крыховяку вообще осталось проявить себя только в атаке и везде поиграет. Когда Гжегош переходил в нашу команду я отмечал, что таких полузащитников у нас нет в стране. Теперь нужно все забыть, идти дальше и готовиться к следующим матчам, — отметил председатель совета директоров железнодорожников.

Холостой залп пушек

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой отдает должное тульскому клубу, который не был «мальчиком для битья», и считает, что шансы Олега Кононова возглавить «Спартак» не уменьшились.

«А "Арсенал", потерпев поражение в Москве, не смог переместиться в верхнюю часть турнирной таблицы. Тем не менее, вряд ли работа тренерского штаба туляков заслуживает критики. Скорее, напротив, периодически "Арсенал" очень здорово комбинировал, заставляя игроков "Локомотива" ломать голову над тем, как изменить ход матча. Во второй половине первого тайма "Арсенал" и вовсе реально доминировал на поле.

Нет, шансы Кононова на переезд на "Открытие Арену" ничуть не уменьшились. Проблемой "Арсенала" является несоответствие исполнителей рисунку игры. Сколько шансов было у "Арсенала", чтобы забить? В скольких эпизодах Ткачёв, Горбатенко и Мирзов действовали неудачно, передерживая мяч, решая всё сделать самостоятельно вместо паса на выход один на один. Не вина тренера в том, что защитники "Арсенала" останавливаются, позволяя Крыховяку выкатить мяч под удар Миранчуку. И не Кононов виноват в том, что голкипер Артур Нигматуллин не справляется с не самым сложным ударом соперника. В плане рисунка игры и тактики к Кононову вопросов быть даже после такого поражения не может.

В "Спартаке" с более классными исполнителями Кононов сможет реализовать свои задумки. Пока же бывший тренер "Краснодара" стремится создать команду, играющую в привлекательный футбол, хотя ей куда больше подходят контратаки и тактика минимизации ошибок. Футболисты "Арсенала" не мучаются на поле, спокойно выходят из под высокого прессинга, не прибегая к выносу мяча куда подальше. Но с таким составом нужно создавать гораздо больше моментов, иначе с 7 ударов в створ получится лишь 1 забитый мяч, как это было в игре с "Локомотивом".

"Арсенал" склоняет на свою сторону нейтрального болельщика. Кононов соответствует философии "Спартака", удивительно, что руководство московского клуба до сих пор ещё не решило этот вопрос. Возможно, решение будет принято гораздо быстрее, если "Спартак" Рауля Рианчо не сможет обыграть "Рейнджерс", что необходимо для продолжения борьбы в Лиге Европы». 0