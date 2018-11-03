РПЛ. «Локомотив» одержал пятую победу кряду, московское дерби на «Арене Химки»

«Локомотив» — «Арсенал» 3:1
«Локомотив» одержал победу над тульским «Арсеналом» в домашнем матче 13-го тура российской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:1.
«Железнодорожники» вышли вперед на 26-й минуте, когда Мануэл Фернандеш выполнил навес со штрафного, а Бенедикт Хеведес опередил голкипера и головой пробил точно в цель.
«Оружейники» отыгрались спустя девять минут. Сергей Ткачев с углового навесил в центр штрафной, Максим Беляев выиграл борьбу в воздухе и переправил мяч в дальний угол.
На 70-й минуте подопечные Юрия Семина вернули себе минимальный перевес. Гжегож Крыховяк дошел до лицевой линии и прострелил в штрафную на Антона Миранчука, который пробил по воротам — сфера задела Беляева и влетела в сетку.
Еще через четыре минуты Миранчук оформил дубль, точно пробив в нижний угол после передачи Фернандеша.
«Локомотив» одержал пятую победу подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице (24 очка), «Арсенал» идет 11-м (14 очков).
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