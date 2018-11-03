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    РПЛ. «Локомотив» одержал пятую победу кряду, московское дерби на «Арене Химки»

    Обзор матчей 13-го тура российской Премьер-лиги

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    С 3 по 5 ноября в чемпионате России по футболу пройдут матчи 13-го тура.
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    «Локомотив» — «Арсенал» 3:1

    «Локомотив» одержал победу над тульским «Арсеналом» в домашнем матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:1.

    «Железнодорожники» вышли вперед на 26-й минуте, когда Мануэл Фернандеш выполнил навес со штрафного, а Бенедикт Хеведес опередил голкипера и головой пробил точно в цель.

    «Оружейники» отыгрались спустя девять минут. Сергей Ткачев с углового навесил в центр штрафной, Максим Беляев выиграл борьбу в воздухе и переправил мяч в дальний угол.

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    На 70-й минуте подопечные Юрия Семина вернули себе минимальный перевес. Гжегож Крыховяк дошел до лицевой линии и прострелил в штрафную на Антона Миранчука, который пробил по воротам — сфера задела Беляева и влетела в сетку.

    Еще через четыре минуты Миранчук оформил дубль, точно пробив в нижний угол после передачи Фернандеша.

    РПЛ. 13-й тур
    «Локомотив» — «Арсенал» — 3:1 (1:1)
    Голы: 1:0 — 26 Хеведес, 1:1 — 35 Беляев, 2:1 — 70 Ан. Миранчук, 3:1 — 74 Ан. Миранчук«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Баринов (Идову, 46), Фернандеш, Крыховяк, Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Жемалетдинов, 82), Фарфан (Эдер, 46)«Арсенал»: Нигматуллин, Беляев, Мохаммед, Альварес, Григалава, Ткачев (Лесовой, 67), Горбатенко (Бакаев, 56), Мирзов (Ожегович, 76), Костадинов, Хагуш, ДжорджевичПредупреждения: Мохаммед (19), Баринов (32), Мирзов (69), Идову (76), Джорджевич (77)

    «Локомотив» одержал пятую победу подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице (24 очка), «Арсенал» идет 11-м (14 очков).

    «Динамо» — ЦСКА

    3 ноября, 16:30 мск

    «Зенит» — «Ахмат»

    4 ноября, 14:00 мск

    «Краснодар» — «Ростов»

    4 ноября, 16:30 мск

    «Спартак» — «Урал»

    4 ноября, 19:00 мск

    «Оренбург» — «Рубин»

    5 ноября, 14:00 мск

    «Уфа» — «Крылья Советов»

    5 ноября, 16:30 мск

    «Анжи» — «Енисей»

    5 ноября, 19:00 мск

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