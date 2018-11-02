«Зенит» получил щелчок по носу от Карпина

«Ростов» на своем поле обыграл «Зенит» (3:1) в матче 1/8 финала Кубка России. В составе хозяев поля в самом дебюте счет открыл Арсений Логашов. У гостей в середине первого тайма пенальти, который был назначен за фол Ингасона на Заболотном, реализовал Себастьян Дриусси. За десять минут до конца основного времени свой гол провел хавбек ростовчан Артур Юсупов, а победную точку поставил Деннис Хаджикадунич.

Семак не махал рукой на Кубок

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров отмечает нестандартный стартовый состав «Зенита» на матч с «Ростовом».

«Каким будет состав в Ростове-на-Дону? Пожалуй, этот вопрос интриговал больше всего. В минувший четверг была игра в Петербурге с "Бордо", в понедельник надо было слетать в Самару на матч с "Крыльями Советов", затем "Ростов", а уже в воскресенье домашняя встреча с "Ахматом".

График убийственный. Помимо прочего травмированы Юрий Жирков и Кристиан Нобоа, а Александр Кокорин вместо того, чтобы подменять в составе наевшегося футболом Артема Дзюбу, вынуждает того играть с температурой, "отдыхая" в СИЗО.

Выбор Семаком стартового состава — еще одно доказательство желания выиграть Кубок. Казалось бы, самое время дать отдохнуть Андрею Луневу, Браниславу Ивановичу или Луишу Нету. Однако тренерский штаб принял решение не играть вторым составом, что абсолютно точно привело бы к еще большей разбалансировке. Основные изменения произошли в центре поля и нападении.

Лишь во второй раз с первых минут в официальном матче появился Магомед Оздоев. Предыдущая игра — тоже кубковая, против "Волгаря" (4:0). До этого экс полузащитник "Рубина" получал подобный шанс лишь в товарищеских встречах — с "Кайратом", "Дженоа" и "Динамо". В третий раз в "основе" появился Антон Заболотный, потому что Дзюбе обязательно нужна передышка, иначе петербуржцы рискуют потерять его на долгий срок. Впервые с 30 сентября оказался в старте Олег Шатов, но он, как мы знаем, подвержен мышечным травмам, поэтому и не играл почти месяц».

Дерзкий «Ростов»

Редакция «Советского Спорта» хвалит посещаемость матча в Ростове и агрессивную игру хозяев в первом тайме.

«Утром на предматчевом совещании озвучили, что на игре ожидается около 35 тысяч зрителей. В первые минуты встречи казалось, что цифры обманчивы, но многие ростовчане "застряли" в пробках и попали на "Ростов Арену" лишь к середине первого тайма. В итоге "Ростову" вновь удалось собрать внушительную аудиторию. В нынешнем сезоне желто-синие одни из лидеров России по средней посещаемости домашних игр.

При такой поддержке "Ростов" начал дерзко. Уже на 4-й минуте Калачев выполнил фирменную подачу со штрафного, а Логашов головой отправил мяч в ворота Лунева. Практически в следующей атаке счет мог удвоиться, но Салетрос не попал в ворота с линии вратарской.

Ближе к середине первого тайма "Зенит" завладел инициативой. В итоге гений Заболотный заработал пенальти, а Дриусси его реализовал».

Бездзюбье

Автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков сетует на отсутствие в стартовом составе «Зенита» нападающего сборной России Артема Дзюбы, который очень бы пригодился сине-бело-голубым.

«В целом, несмотря на неплохие скорости, атака "Зенита" до перерыва выглядела не лучшим образом. Наконец-то получил отдых Дзюба, который за минувший месяц провел восемь полных матчей (шесть в клубе и два — в сборной) — последний раз Артем пропускал игру 'Зенита' в конце сентября: тоже в Кубке, против астраханского "Волгаря" (4:0), и без него игра впереди у гостей не клеилась.

В центре тоже возникали сложности: каждый подкат и прыжок Оздоева за мячом тянули на карточку — удивительно, что зенитовец не получил даже желтой. Шатов и Ерохин были активны, но хозяева не давали им развернуться, стараясь включать прессинг как можно выше.

Первая половина игры закончилась неприятным столкновением Лунева и Кьяртанссона — на повторе было видно, что вратарь "Зенита" ударился при падении головой, но, к счастью, оба игрока быстро пришли в себя — обошлось без вынужденных замен».

Дзюба спасти «Зенит» не успел

Редакция Sport24 подводит итоги матча, который завершился для питерцев голом от бывшего игрока «Зенита».

«Второй тайм начался с нереализованных выходов один на один форвардов сборной России: сперва затянул с ударом Заболотный, затем Ионов. Дальше дважды промазал Дриусси — ударами головой и ногой. А следом инициатива перешла к "Ростову": хозяева хотели решить все в основное время.

И это получилось. За семь минут до конца Скопинцев обнаружил себя в чужой штрафной неприкрытым, изящно пробил в дальний угол, Лунев дотянулся до мяча, но экс-полузащитник "Зенита" Юсупов добил. Галимов и лайнсмен посчитали, что Артур не находился в положении вне игры.

Семак бросил в бой Дзюбу и Кузяева, но они ничего поделать не успели. Зато "Ростов" добил соперника третьим голом. И вновь после навеса со штрафного — теперь отличился шведский защитник Деннис Хаджикадунич (да, и такой игрок есть у Карпина)».

Нагрузка на «Зенит» уменьшилась

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли пытается найти в вылете «Зенита» из Кубка России положительные моменты.

«И во втором тайме шел очень неплохой, обоюдоострый футбол. Так что, ротация — качеству игры не помеха. Пожалуй, хозяева превосходили петербуржцев в центре поля, где у них очень уверенно и точно действовали Калачев и Александр Гацкан. "Ростов" играл, как требует Карпин: ставка на скоростные фланговые проходы и прострелы или навесы в штрафную. После одного из них бил Дмитрий Скопинцев, Лунев отбил, но… на Артура Юсупова. Семак мгновенно отреагировал, выпустив Артема Дзюбу и Далера Кузяева. Не помогло, более того, очередной стандарт с фланга принес хозяевам третий забитый гол.

Сине-бело-голубые, к их чести, бились до последнего. Матч удался и доставил удовольствие зрителям, в первую очередь, разумеется, ростовским.

Как ни крути, а стоит Семаку прибегнуть к неизбежной и жизненно необходимой ротации состава, как это печально завершается. Вопросов к наставнику по игре команды в обороне не избежать. Тем более, что "Ростов" забивал типичные свои в этом сезоне голы, два из них — со стандартов, тоже достаточно однотипных.

По крайней мере, нагрузка на "Зенит" уменьшилась, и ротация потребуется теперь не столь часто».

Отвратительное начало и вялый конец

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов считает, что результат матча предопределила неудачная игра «Зенита» на старте и в концовке встречи.

«Именно на данных отрезках матча "Зенит" существенно сбавлял. В "середине" встречи питерцы, может, и не легко и непрерывно атаковали и проходили оборону дончан, но ничуть не уступали южанам: владели мячом, имели несколько хороших моментов.

На старте "Зенит" вообще не мог попасть в ритм. "Ростов" накрывал гостей, не давал выйти из обороны в атаку — это дело регулярно оборачивалось потерями. При этом подопечные Семака с завидным упрямством пёрли через центр, где случались постоянные обрезы в исполнении "сине-бело-голубых".

"Ростов" открыл счёт и мог укрепить своё преимущество до того, как игра выровнялась и "Зенит" начал больше владеть территорией. В данном случае отговорки в плане функциональности не прокатят. Тем более, Питер пропустил со стандарта.

Питерцы остановились на последней четверти матча. Это было вообще удивительно. Как-то внезапно (на самом деле, не особо) "Ростов" перехватил инициативу и начал перебрасывать мяч на чужой половине поля. Не подумайте, событие не выдающееся, но для "Ростова" это далеко не самое типичное поведение. Тем более — на последних минутах кубковой игры. Тем более — против "Зенита".

А питерцев как будто и не пугало дополнительное время — они покорно откатились и выжидали. Чего — неизвестно. Можно даже пошутить, что надеялись дотянуть с дончанами до серии пенальти. В итоге "Ростов" забил два и заслуженно прошёл дальше».

«Ростов» опустил «Зенит» с небес на землю

Блогер Soccer.ru Синклейр считает, что оглушительное фиаско «Зенита» давно назревало.

«Матч, в котором "Зенит" играл без мощи и напора Дзюбы, без двужильности и вездесущности Кузяева, без резкости Мака и периодических озарений Паредеса. Роберт и Леандро остались в запасе, Далер и Артем вышли на последних минутах только. Сергей Семак как бы показывал: смотрите, какой "Зенит" без этой четверки, которая порой бывает великолепной (ну, каждый из них с разной степенью периодичности).

Либо же Сергей Богданович так верил в то, что его стартовый состав дотянет до дополнительного времени, что не хотел использовать две замены до последнего. А когда среагировал, было уже поздно. Очень уж вовремя "Ростов" забил второй мяч — на 82-й минуте. "Зенит" же показал, что без этих четырех ребят на поле представляет собой серую команду, которая не способна ничего противопоставить организованному "Ростову".

Возможно, с другим соперником удалось бы проскочить и так, но ростовчане под руководством Валерия Карпина в нынешнем сезоне берут именно организацией, совершая минимум ошибок и проседаний. А ведь "Зенит" в своих плохих по качеству матчах брал какие-то очки и даже добывал победы именно за счет использования редких ошибок противников, которые, может, играли не хуже, но уступали.

Вспомните последние яркие и убедительные победы "Зенита". Их просто нет. Это пойманные за хвост три очка всякий раз. Даже с "Ростовом", кстати, они попытались провернуть этот трюк, забив с пенальти, да вот только организованные парни Карпина ответили тремя мячами. Что предложил "Зенит" на взрывную фланговую игру "Ростова"? А на уверенный прессинг в центре поля? А на безупречную игру на стандартах?

Последнее — просто образец отсутствия собранности и организованности у "Зенита" с его дорогим составом. В эпизодах с первым и третьим мячами Логашов и Хаджикадунич выпрыгивали и били головой без помех — так играют наверху обычно профессионалы, которые спускаются во двор погонять с пацанами, которые и не слышали об игре головой». 0