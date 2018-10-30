Результат матча в Казани разочаровал обе команды

Матч 12-го тура РПЛ между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» завершился вничью 1:1. Первый гол в матче провел защитник Дмитрий Комбаров, реализовавший пенальти на 78-й минуте. «Рубин» сумел отыграться в компенсированное время усилиями Егора Сорокина, забившего первым касанием.

Глушаков на скамейке, Боккетти — опорный

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает, что Раулю Рианчо пришлось экспериментировать с составом «Спартака».

«В Казань "Спартак" отправился без нападающих. По официальной версии, и Зе Луиш, и Луис Адриано, получили незначительные повреждения. Рианчо пришлось фантазировать, и он решился на неожиданный эксперимент, отправив на острие Ивелина Попова, которого на флангах поддерживали Софьян Ханни и Александр Ташаев. Ни один из них не доиграл встречу до конца.

Другим сюрпризом стал перевод в опорную зону защитника Сальваторе Боккетти, тогда как вернувшийся в состав Денис Глушаков, как и Роман Еременко, начал встречу на скамейке запасных. Как и в Глазго, справа в обороне появился Марко Петкович, а слева вместо Лоренцо Мельгарехо вышел Дмитрий Комбаров, причем не из-за лимита на легионеров, как у Карреры, — в старте оказались сразу семеро россиян. Редкая ситуация для красно-белых.

Бердыев привычно выбрал 5-4-1 с активными крайними защитниками. Он не смог рассчитывать на Чико Альвареса, поэтому тройку центральных защитников составили Владимир Гранат, Сесар Навас и Филип Уремович. Потеря испанца оказалась у казанцев единственной».

Без Азмуна и без моментов

Автор «Спорт-Экспресса» Артур Еникеев фиксирует, что красно-белые пока не нашли своей игры под руководством нового тренера.

«Бердыев же обескуражил отсутствием Сердара Азмуна. Иранца не было и в запасе. Позже выяснилось, что он и Могилевец столкнулись друг с другом на предматчевой тренировке. В перерыве форвард раздавал автографы — под глазом у него был здоровенный синяк. Даже швы пришлось наложить. Это огромная потеря для Казани. Азмун набрал прекрасную форму — он забивал и с игры, и со стандартов. Атака "Рубина" с ним и без него — две разные вещи.

Стартовые минуты обрисовали и еще один новый ход Рианчо — Боккети играл чистого опорника. Похоже, так испанский тренер решил развязать руки Зобнину.

Рианчо без конца "зажигал" в технической зоне — жестикулировал, кричал. Не стеснялся и хитростей — бросал второй мяч на поле во время аутов "Рубина". Но какой-то цельной игры "Спартак" все равно не показывал: Попов не получал мяч на острие и уходил в глубину, Ханни и Ташаев включались только эпизодами.

Нестандартными действиями выделялся лишь Игнатов, который дважды накрутил соперников на носовом платке. Даже финт Зидана показал. Причем во второй раз молодой полузащитник оставил в дураках самого Наваса, но все это было вдали от штрафной. "Рубин" смотрелся не многим изобретательнее, но два опасных удара Байрамян и Уремович все же нанесли».

135 минут без голов

Редакция Sport24 подсчитывают не самую приятную для «Спартака» и его нового тренера статистику.

«0. Столько ударов команды нанесли в створ за первый тайм. На двоих. Как-то даже странно пояснять после таких цифр, что стартовая 45-минутка была не лучшей в истории Казани и Москвы. У "Спартака" неплохое шоу выдавал 18-летний Игнатов — разумные решения, приличная техника и даже "рулетка". Это такой финт, если что. В остальном — борьба, борьба и еще раз борьба. Логичные и утомительные 0:0.

135 минут — вообще без голов. Первые три тайма с Рианчо "Спартак" не забивает. Но и не пропускает — тоже неплохо. В Глазго против "Рейнджерс" ведь тоже были нули.

Второй тайм вышел римейком первого. "Рубин" больше давил, но почти без моментов. А у "Спартака" зажигали тинейджеры — к активности Игнатова замиксовался и Максименко, бросавшийся в ноги Полозу и Байрамяну. Таким образом, юный кипер "Спартака" наложил вето на гол Рубина».

Сработала замена Бердыева

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров подводит итоги матча, результат котороне не устроил ни одну из команд.

«В первом тайме были "тактические игры", как назвал происходившее защитник "Рубина" Сесар Навас. По владению мячом гости превзошли соперника — 61% на 39%, однако моментов не было ни у тех, ни у других. После перерыва казанцы стали намного опаснее, создав на 53-й минуте супермомент! Полоз выскочил из-за спины Георгия Джикия один на один с Александром Максименко, но тот переиграл оппонента в ближнем бою.

Тут же мяч отскочил к, пожалуй, лучшем игроку в составе хозяев Хорену Байрамяну, но и в этот раз Максименко справился с ударом в упор! Выход Нимели и Романа Еременко помог спартаковцам вновь взять контроль над игрой в свои руки, хотя пришедший гол стал следствием случайности.

Очередной безадресный навес Дмитрия Комбарова нашел на своем пути руку Виталия Устинова, и сам же автор чудовищных по точности передач точно пробил с "точки". Этот эпизод не сломил казанцев. Они явно наиграли на гол, выглядя в нападении лучше своего соперника, но довести дело до конца никак не получалось. Сработала замена Бердыева.

Воспитанник "Смены" и СШОР "Зенит" Егор Сорокин появился на поле на 91-й минуте, а уже пять секунд спустя точно бил головой после подачи углового. 1:1 — результат, который разочаровал обе команды. "Спартак" вновь практически ничего не создал впереди и подарил несколько моментов у своих ворот. Федуну и Ко пора понять, что дело не в тренерах, а в имеющихся у них кадрах».

Оставьте Рианчо!

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой считает, что «Спартаку» не стоит искать нового тренера, предлагая дать шанс исполняющему обязанности Раулю Рианчо.

«Возможно, если Рианчо найдёт общий язык с легионерами, которые, видимо, остались крайне недовольны отставкой Карреры, "Спартак" сможет окрепнуть. Действительно, "красно-белые" здорово прибавили в обороне, а в атаке с Зе Луишем и Луисом Адриано "Спартак" может получить необходимую огневую мощь.

Но самое главное — замена Рианчо на Карпина или Кононова сейчас совершенно бессмысленна. Каррера, случайно оказавшись в "Спартаке", привёл клуб к золотым медалям. Не удивлюсь, если что-то подобное получится и у Рианчо. Оценивать результаты работы испанца нужно по итогам оставшейся части сезона. Смена тренера прямо сейчас лишь приведёт к потере сезона. Новому рулевому потребуется время, которого у "Спартака" сейчас нет. Прямо сейчас "красно-белым" нужно побеждать в Лиге Европы, где уже нет права на ошибку. Да и в чемпионате страны любые осечки могут заметно осложнить борьбу за место в еврокубковой зоне.

На самом деле, Рианчо — совсем неплохой вариант для "Спартака". Ещенко и Глушаков получили амнистии, но до сих пор не появлялись на поле. Испанец продолжает доверять молодым, активно экспериментирует. Пока нет впечатления, что новый и.о. не готов к работе. Да и в плане своей эмоциональности Рианчо вполне может посоревноваться с Каррерой. Тренерская чехарда не пойдёт на пользу команде, а Рианчо может "вцепиться зубами" в свой шанс. С мотивацией у него точно будет всё в порядке».

Рианчо шанс упустил, а Игнатов — нет

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер считает, что Рианчо заметно ухудшил свои шансы остаться во главе «Спартака» на долгий срок.

«Победа "Спартака" и возросшие (если провести аналогию с позапрошлым сезоном) шансы Рианчо остаться во главе команды были уже в считанных мгновениях. И, на мой взгляд, нельзя сказать, что это, исходя из содержания игры, взялось бы из воздуха. Но случилась феерическая концовка: в добавленное время Бердыев перед угловым выпустил на замену, причем в атаку, центрального защитника Сорокина, и тот прямо из-за боковой линии прибежал в штрафную и замкнул подачу с корнера. А кто с ним должен был играть — спартаковцы разобраться не успели. Скомандовать было некогда.

Этот мяч вновь качнул маятник поиска нового главного тренера "Спартака" от Рианчо в сторону Кононова, Карпина, Черчесова, а возможно, и других, пока не озвученных в СМИ кандидатов. Вряд ли домашние победы над "Анжи" в Кубке и над "Уралом" в чемпионате могут эту ситуацию принципиально изменить — это обязательная программа. А вот успех в Казани был бы бонусным, и он непременно сработал бы на Рианчо.

Но для меня главным впечатлением в этом матче стали не голы одной или другой команды, не результат или будущее Рианчо. А футбол Михаила Игнатова, впервые отыгравшего 90 минут. Очень надеюсь, что матч в Казани в этом контексте мы когда-нибудь обязательно вспомним».

Не стоит менять Рианчо на Карпина

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев допускает, что красно-белые могут провести с испанским временщиком успешный сезон.

«А вот то, что у "Спартака" сейчас не видно основного состава, Раулю Рианчо, по-моему, только на руку. Никто ему с гневом не бросит, глядя на ротацию: что ты творишь, самозванец, — не строишь, а только ломаешь?!

Перед матчем с "Рубином" испанец пафосно заявил: мне нужны на поле 11 воинов. Ну и выпустил Боккетти в опорной зоне, а Попова в позиции форварда. Все понятно: Рианчо не ищет гармонии — он хочет боевитости. А при размерах имеющейся в "Спартаке" обоймы эта самая боевитость вполне может перемещаться — при должном мотивационном усилии — по всей кадровой амплитуде.

Так "Спартак" с Рианчо и пойдет дальше тропою воинов. Он, собственно, в этом ключе и начинал чемпионат — покуда не устроил на несколько матчей праздник открытых ворот ради прощания с Массимо Каррерой в милом его сердцу ключе.

Притом, заметьте, в средней линии сейчас появились две персоны, которыми в первой части чемпионата "Спартак" не располагал. Глаз уже начинает привыкать к фирменным вертушкам юного Миши Игнатьева и к самонаводящимся передачам Романа Еременко.

Они что-нибудь придумают, а кто-то из форвардов — не насовсем же "Спартак" остался без нападающих — воплотит.

Испанца не задавит груз ответственности. Долгожданная роль военачальника будет ему только в охотку». 0