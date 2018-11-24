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    АПЛ в опасности. «МанСити» делает ее скучной

    Команда Пепа Гвардиолы не ощущает конкуренции

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    Пеп Гвардиола
    Пеп Гвардиола
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    «Ливерпуль», похоже, проводит свой лучший отрезок за последние 30 лет. Команда дошла до финала Лиги чемпионов и ежегодно с момента прибытия Юргена Клоппа демонстрирует признаки прогресса. За последние 12 месяцев «красные» оформили три рекордных для себя трансфера, за счет которых попытались устранить последние недостатки, замечает журналист ESPN Ник Миллер.
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    Прорыв в прошлом сезоне во многом связан с почти непроходимой защитой. У «Ливерпуля» очень сильный основной состав, в котором есть место и для сложившихся звезд, и для молодых талантов. Дополняет все это приличная глубина.

    «Красные» правильно выстроили свою работу для борьбы за чемпионский титул в АПЛ. Однако, вероятно, даже в этом сезоне им не хватит приблизительно 10 очков, а, возможно, даже больше.

    Их главная проблема — «Манчестер Сити». Под руководством Пепа Гвардиолы «горожане» стали феноменом, беспощадной машиной по добыванию побед, которая не видит перед собой конкурентов. «Манчестер Сити» — проблема для «Ливерпуля», но что если это также проблема для Премьер-лиги?

    Признаки доминирования

    Мало того, что «горожане» налегке могут выиграть титул в этом сезоне, так еще и имеется большой шанс, что они будут доминировать в чемпионате Англии в течение долгих лет. Они имеют множество превосходных молодых футболистов, тренера, признанного гением целого поколения, сильной клубной структурой и практически безграничные денежные средства. Кроме того, они готовы закрывать глаза даже на правила УЕФА.

    Конечно, на момент написания статьи «МанСити» опережает «Ливерпуль» всего на два очка, да и в четырех последних очных встречах он не одерживал побед. Однако разница забитых и пропущенных мячей у «горожан» превышает показатели по голам всех клубов Премьер-лиги.

    Подопечные Пепа Гвардиолы четырежды в этом сезоне побеждали с разницей в пять или больше мячей. Их результаты попросту отражают доминирование.

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    • Удивитесь ли вы, если «горожане» выиграют три титула подряд в Премьер-лиге? Четыре? Пять? Не хотят ли они превратить богатейшую лигу мира, которая продает себя как место, где кто-угодно может победить кого-угодно, в предсказуемый турнир?

    Возможно, что-то может пойти не по плану, но самая страшная вещь, что сейчас не видно тех областей, где клуб может дать слабину. Они обладают сильным настоящим, и все сводится к тому, что их ждет сильное будущее.

    Скука для болельщика

    Для нейтрального болельщика это слишком скучно. Скучно, когда одна команда тотально доминирует в чемпионате. Нам было скучно, когда «Манчестер Юнайтед» выиграл восемь из первых 11 разыгранных титулов в АПЛ, скучно, когда «Ювентус» выиграл семь титулов в Серии А, скучно, когда «Пари Сен-Жермен» душит всех соперников во Франции. Волнения по поводу неудачного старта «Баварии» в этом сезоне говорит о том, какими же скучными были их последние шесть титулов в Бундеслиге.

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    Это называется балансом. С одной стороны, полное господство выглядит скучно, с другой стороны, равенство между двумя топ-клубами является признаком посредственности всей лиги. Нужно находиться где-то посередине.

    Создание Суперлиги

    Конечно, мы можем просто наслаждаться невероятным футболом «горожан». В этой команде собралась коллекция прекрасных талантом, которая под руководством Гвардиолы превратилась в единый организм. От этого можно испытать эстетическую радость.

    Но если мы сосредоточимся только на этом, то перестанем смотреть спорт. Спорт зависит от конкуренции, однако, если «Сити» слишком хорош для Премьер-лиги, мы просто наблюдаем за товарищескими матчами. С таким успехом можно не платить телеканалам, а просто запустить YouTube и смотреть, как разные люди выполняют трюки с мячом на улицах городов.

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    «Манчестер Сити» — величественная футбольная команда. Она способна играть в такой футбол, который редко увидишь где-то еще. У нее есть потенциал для того, чтобы стать доминирующим клубом в АПЛ на долгие годы. Если «горожане» это сделают, это будет здорово для них. Но в конечном итоге это будет плохо для всех нас. 0

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