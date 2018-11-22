Златан привез в «Гэлакси» космический футбол и покорил США

У «Лос-Анджелеса» есть важная традиция. Каждый новичок команды должен собрать своих новых партнеров и рассказать анекдот. Только после этой процедуры он может надеть футболку клуба. Исключений нет, в том числе для Златана.

Вскоре после мартовского подписания контракта шведский бомбардир тоже прошел через это. Ибрагимович, автор сотен голов и многократный чемпион всего подряд, собрал команду и задал всем простой вопрос — кто из них верит в Бога. Большинство подняли руки. Златан сделал паузу, затем улыбнулся и сказал: «Тогда вы верите в меня».

Футболисты «Гэлакси» начали смеяться. Так Златан прибыл в МЛС.

«Эта ситуация сразу растопила лет и успокоила всех нас. Мы поняли, что он нормальный человек», — вспоминает хавбек команды Баджо Хушидич.

Златан сразу заявил о себе

Да, Златан нормальный. А еще он крайне талантлив и со своими особенностями характера. Ибрагимович провел сезон, за который забил 22 гола и отдал шесть ассистов в 27 поединках. Этот год нельзя назвать очень успешным для команды в целом, но Златан все равно показал свой уровень и продолжает писать историю.

До того, как в Лос-Анджелесе появился Бог, у Манчестера был лев. Более того, после трансфера представители «Гэлакси» вылетели в Манчестер, чтобы снять короткое видео в качестве представления новичка. В этом ролике вместе со Златаном появился самый настоящий лев. Когда у Ибры спросили, не боится ли он, что зверь нападет, то швед ответил: «Я сам его съем». Все прошло без проблем, а видео набрало порядка двух миллионов просмотров в Twitter.

Представление Златана

Тем не менее, подписание Златана состоялось не для того, чтобы клуб МЛС увеличил свою популярность в соцсетях. Они подписали его, чтобы забивать больше голов. Команда нуждалась в такой искре. Златану потребовалось менее 48 часов после перелета, чтобы открыть счет своим голам. Он провел всего одну тренировку с командой, после чего появился на поле в дерби с «Лос-Анджелесом» на 71-й минуте и спустя шесть минут нанес сокрушительный удар в одно касание почти с середины поля, заставив трибуны реветь от восторга.

Тогда счет стал 3:3, а на 90-й минуте Златан принес своей команде победу, оформив дубль.

«Зрители кричали, что они хотят Златана. Я вышел и дал им немного Златана», — заявил швед после игры.

На поле и за его пределами — два разных человека

Затан покорил партнеров и на поле, и в быту twitter.com/lagalaxy

Неделю спустя «Гэлакси» отправились на игру против «Спортинг Канзас-Сити». Форвард все еще находился не в оптимальной форме, поэтому остался на скамейке запасных, привлекая куда больше внимания, чем происходящее на поле.

«Всю игру мы просто ждали, когда он появится на поле. Фанаты скандировали его имя. Нам оставалось просто оглядываться и думать, когда же его выпустят? В итоге это случилось, в тот миг даже я испытал особенные ощущения», — вспомнил защитник «Спортинга» Мэтт Беслер.

Партнеры Ибрагимовича видели его самоотдачу и талант. Они видели, как сильно он стремится к победе каждую минуту на поле. Мальчик из маленького шведского городка благодаря этим качествам стал одним из самых известных футболистов своего поколения. За пределами поля он всегда доступен для болельщиков, весел и готов шутить и улыбаться. При этом на поле Златан способен кричать на своих партнеров и заставлять их выполнять свою работу усерднее.

«Хочется ненавидеть этого парня, когда он давит на меня во время тренировки. Но затем все кончается, а Златан становится собственной противоположностью, постоянно шутит и ведет себя дружелюбно. Вся его злость остается на поле, в раздевалке все иначе», — отметил Хушидич.

Руководитель маркетингового отдела клуба Шон Белл, услышав о трансфере Ибрагимовича, заказал у Adidas нанесение фамилии новичка на все доступные футболки клуба, которые есть в запасе. Планировалось, что их хватит на 7-8 домашних поединков, но болельщики раскупили все моментально. Примерно в 8-10 раз быстрее, чем это происходит обычно.

На поле дела у «Гэлакси» шли не лучшим образом — серия из шести поединков без побед включала поражения от «Сиэтла» (0:5) и «Реал Солт-Лейк» (2:6), в результате чего главный тренер Зиги Шмид был уволен.

«Это футбол. Я проходил через подобное раньше, сейчас все повторяется. Когда команда играет плохо, результата нет, то тренер берет ответственность на себя. Эта история не прошла мимо Зиги. Теперь главным будет Доминик Киннер? Он понимает тактику, делает разбор соперника с игроками. Думаю, что его все уважают», — прокомментировал ситуацию Златан.

Спустя пять дней после отставки Шмида Ибрагимович в касание забил свой 500-й гол в карьере невероятным приемом.

500-й гол в карьере Ибрагимовича

Голы, аншлаги, номинации

Ибрагимович на одном из вечерних шоу twitter.com/lagalaxy

Пока мир с трепетом наблюдал за голами Ибры, его товарищи по команде отмечали культуру паса шведа. Он способен с фантастической легкостью проходить с мячом по флангу и передавать его как рукой партнерам точно в ноги.

Сначала это напоминало везение, но позже стало ясно, что он просто обладает талантом по-особенному видеть поле, опережая соперника на несколько шагов. Иногда это даже мешало, когда товарищи не понимали идей шведа.

Помимо футбола Ибра активно жил в одном ритме с Лос-Анджелесом. Вечерние шоу, вечеринки, благотворительные события. Златан шутил с болельщиками и чувствовал себя в своей тарелке. Кстати, фанатов у «Гэлакси» стало гораздо больше. Все 15 матчей на выезде завершились забитыми стадионами: 31 тысяча в Торонто, 44 тысячи в Сиэтле, а в Миннеаполисе вовсе набралось 52 тысячи.

Уникальное сочетание размеров, силы и техники Ибры стало настоящей бедой для центральных защитников, о чем откровенно заявлял игрок «Миннесоты» Брент Каллмэн:

«Каждый раз, когда во втором тайме я вступал в воздушное единоборство со Златаном, у меня просто не было шансов. В первой половине игры у меня еще что-то получалось, но затем ему удавалось выиграть борьбу практически за каждый мяч. Ибрагимович — мастер работы корпусом и способен в любой ситуации создать пространство самому себе. Его тайминг и сила — что-то, с чем я никогда раньше не сталкивался».

По итогам сезона Ибра забивал практически в каждом поединке, победив в номинации «Новичок года», а также стал автором лучшего гола года в МЛС. Несмотря на все индивидуальные успехи форварда, «Гэлакси» не удалось выйти в плей-офф.

Теперь главный вопрос — останется ли он в США. По слухам, в ближайшее время может состояться возвращение Златана в Европу, где в его услугах заинтересован «Милан». Руководство клуба из Лос-Анджелеса делает все, чтобы убедить шведа остаться.

В любом случае, даже если Златан больше никогда не сыграет в МЛС, этот магический сезон он запомнит. Как сказал Брент Каллмэн: «Есть только один Златан». Сложно с этим спорить. 0