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    Суперлига, VAR и третий еврокубок. Чего ждать, а чего — нет?

    Главные подробности совместной пресс-конференции Чеферина и Аньелли

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    Александер Чеферин и Андреа Аньелли
    Александер Чеферин и Андреа Аньелли
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    Президент УЕФА и глава Ассоциации европейских клубов дали пресс-конференцию. Автор ESPN Габриэль Маркотти цитирует Чеферина и Аньелли и делает выводы.
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    Президент УЕФА Александер Чеферин и президент Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли во вторник дали совместную пресс-конференцию, чтобы заявить о том, что они поставили подписи под намерениями пролонгировать Меморандум о взаимопонимании до 2024 года — данное соглашение регулирует отношения между клубами и руководящими органами.

    Означает ли это, что топ-клубы не создадут свою Суперлигу?

    Как минимум до 2024 года — точно нет. «О Суперлиге не может быть и речи. Каждый европейский клуб должен квалифицироваться в еврокубки. Мечты должны жить», — сказал Чеферин.

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    • Было ожидаемо, что Чеферин скажет это. Что насчет Аньелли? Он ведь представляет клубы, а также является президентом «Ювентуса».

    Когда его спросили прямо, он категорически отрицал то, что ведущие топ-клубы Европы с 2015 года ведут переговоры о создании Суперлиги, и подчеркнул, что клубы вполне довольны своими отношениями с УЕФА. Он также отметил, что нынешней структуры европейского футбола «достаточно, чтобы клубы были счастливы», и добавил, что у клубов есть все инструменты для совместного развития европейского футбола в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Аньелли также рассуждал о том, что интересы клубов заключаются не только в экономической составляющей, но и в социальном аспекте.

    В общем, говорил красиво. Посмотрим, сдержит ли он свое слово.

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    • А он его сдержит?

    По крайней мере, до 2024 года. Дальше все будет зависеть от того, получат ли клубы от УЕФА то, что они хотят. В значительной степени это история последних пятнадцати лет — большие клубы из больших лиг все время давят чуть больше и получают то, что хотят. Ради изменений они работают вместе.

    Аньелли, Чеферин и еврокомиссар Тибор Наврачич
    twitter.com/uefa

    Что Аньелли говорил о международных матчах?

    Аньелли говорил о календаре международных матчей. Он хотел бы видеть ситуацию, при которой Копа Америка, Золотой Кубок КОНКАКАФ, а также Кубок африканских наций проводились бы только по четным годам — плечом к плечу с чемпионатом Европы. Также Аньелли хотел бы, чтобы было меньше пауз на международные матчи, но они были бы, возможно, более длинными, так что матчей не становилось бы меньше. Также он хотел бы видеть в календаре обязательные периоды отдыха для игроков — время, когда никто не играл бы в футбол.

    Все это звучит разумно. Однако над этим клубам придется работать с ФИФА. То, что кажется рациональным с точки зрения европейских клубов, может не иметь смысла в остальном мире.

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    • Что насчет клубного футбола и еврокубков?

    Что ж, нас ждет появление третьего еврокубкового турнира — возможно, с 2021 года. Они не вдавались в подробности, так как все еще нужно прорабатывать. Но, с учетом их энтузиазма, связанного с Лигой наций, а именно с тем, как маленькие футбольные страны выиграли от соперничества с сопоставимыми по уровню соперниками, по слухам, новый еврокубковый турнир будет третьим по силе — после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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    • Будет ли это интересно?

    Давайте дождемся деталей. Если они сделают этот турнир значимым — возможно, предоставив победителю место в Лиге чемпионов — это будет иметь смысл. Если же они просто отправят двенадцать худших клубов группового этапа Лиги Европы в новый турнир — сомнительно, что это вызовет спонсорский интерес.

    В интервью BBC Аньелли сказал, что хочет сбалансировать календарь матчей. Что он имел ввиду?

    Он упомянул о том, что в разных национальных чемпионатах выступает разное количество команд — например, в Ла Лиге их 20, а в чемпионате Швейцарии — 10. Максимальное количество матчей на внутренней арене, которое может провести немецкий клуб — 43, в то же время в Англии таких матчей может быть 53. Но Аньелли не стал уделять этому слишком много внимания. Более того, это не ультимативный призыв Ассоциации европейских клубов или УЕФА. Лиги сами вправе решать, сколько команд у них есть и сколько кубковых турниров они хотят проводить.

    Андреа Аньелли
    twitter.com/uefa

    Что насчет VAR? Увидим ли мы систему в матчах плей-офф Лиги чемпионов этого сезона?

    Это слегка забавно. Сперва Чеферин сказал, что им нужно дождаться отчета о некоторых технологических аспектах, а также готовности официальных лиц, но подчеркнул, что введение системы видеопомощи будет реализовано не позднее следующего сезона. Однако следом слово взял Аньелли, отметив, что «не позднее следующего сезона» — это значит, что VAR могут ввести в ЛЧ уже в этом сезоне, начиная со стадии плей-офф. Его позиция по этому поводу стала довольно очевидной.

    Что насчет слухов о матчах еврокубков по выходным, а поединков национальных первенств — среди недели?

    Чеферин сказал, что не видит такого развития событий. Легко объяснить, почему. Большинство клубов не играют в еврокубках, и им пришлось бы сидеть без дела по выходным, когда фанаты не работают. Это было бы глупо.

    Александер Чеферин
    twitter.com/uefa

    Они сказали что-то о Football Leaks? Их организации атаковали хакеры?

    По их словам, ни УЕФА, ни Ассоциацию европейских клубов, ни «Ювентус» хакеры не атаковали. Аньелли сказал, что если бы его электронную почту взломали, у него бы не было проблем, так как скрывать ему нечего.

    Чеферин пошел дальше. «В наши дни вся коммуникация является общедоступной. Если вы этого не поймете, однажды все может вылезти наружу, поэтому нужно вести себя правильно и поступать правильно. Очевидно, какие-то системы были взломаны... Но есть также вопрос общественного интереса. Если вы поступаете правильно, то у вас не будет проблем, когда вашу почту взломают», — сказал президент УЕФА.

    Это может быть правдой, но все-таки, кажется, в УЕФА надеются, что слова Чеферина не будут выглядеть открытым приглашением для хакеров взломать серверы. 0

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