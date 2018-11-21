Лига наций. Кто куда и что дальше?

Групповой этап дебютной Лиги наций завершен. LiveSport.Ru рассказывает о том, кто поднялся и понизился в классе, кто будет бороться за победу в турнире и выход на Евро-2020.

Групповой этап позади. Что дальше?

Групповой этап Лиги наций подошел к концу. По итогам этой стадии в каждом дивизионе определились четыре сборные, которые будут продолжать борьбу в плей-офф. Так, четыре лучшие команды Дивизиона А будут бороться за победу в Лиге наций. Финальный турнир (полуфиналы и финал) пройдет в Португалии с 5 по 9 июня. Жеребьевка состоится 3 декабря в Дублине.

Лучшие команды остальных трех дивизионов не только повысились в классе, но еще и получили дополнительную возможность побороться за путевку на Евро-2020. Формально за каждым из дивизионов закреплено по одной путевке на европейское первенство, и путевки эти должны быть разыграны в плей-офф.

Однако если победители групп Лиги наций пройдут на Евро-2020 через привычную для всех нас квалификацию, тогда в стыковых матчах их заменят те, кто финишировал ниже. Например, если Швеция выйдет на чемпионат Европы благодаря квалификации, а Россия — нет, то подопечные Станислава Черчесова заменят шведов в полуфинале Лиги наций.

Если же в Лиге А не хватит сборных для участия в плей-офф, то свободные места займут команды с лучшим рейтингом из следующего по уровню дивизиона.

Жеребьевка полуфинальных матчей состоится уже после квалификации Евро-2020 — 22 ноября 2019 года. Стыковые матчи пройдут с 26 по 31 марта 2020 года.

Также напомним, что худшие четыре сборные из каждого дивизиона по итогам группового этапа понижаются в классе.

Дивизион А

Группа 1: Нидерланды — 7 очков, Франция — 7 очков, Германия — 2 очка

Группа 2: Швейцария — 9 очков, Бельгия — 9 очков, Исландия — 0 очков

Группа 3: Португалия — 8 очков, Италия — 5 очков, Польша — 2 очка

Группа 4: Англия — 7 очков, Испания — 6 очков, Хорватия — 4 очка

Вышли в полуфинал: Нидерланды, Швейцария, Португалия, Англия

Понизились в классе: Германия, Исландия, Польша, Хорватия

Дивизион А порадовал нас красивыми развязками. Так, Нидерланды обошли Францию в компенсированное время матча против Германии, добыв столь необходимую ничью благодаря голу Вирджила ван Дейка — 2:2.

Швейцария одержала эффектную победу над Бельгией со счетом 5:2, хотя уже к 17-й минуте уступала 0:2. А наиболее интересной была кульминация в группе 4. Там по ходу матча Англия — Хорватия первое место доставалось сперва Испании, затем Хорватии, потом опять Испании и лишь в концовке Гарри Кейн принес англичанам победу (2:1) и выход в полуфинал. Хорваты же за полчаса с первого места в группе опустились на последнее.

Гарри Кейн twitter.com/england

Теперь Нидерланды, Швейцария, Португалия и Англия поспорят за первый трофей Лиги наций. Команды проведут по одному матчу на полуфинальной стадии, после чего победители встретятся в финале. Фаворитом, вероятно, будут португальцы, которые сыграют дома.

Главной сенсацией Дивизиона А стало, пожалуй, выступление сборной Германии, которая сумела набрать лишь 2 очка и теперь будет играть в Дивизионе В.

Дивизион В

Группа 1: Украина — 9 очков, Чехия — 6 очков, Словакия — 3 очка

Группа 2: Швеция — 7 очков, Россия — 7 очков, Турция — 3 очка

Группа 3: Босния и Герцеговина — 10 очков, Австрия — 7 очков, Северная Ирландия — 0 очков

Группа 4: Дания — 8 очков, Уэльс, — 6 очков, Ирландия — 2 очка

Сборная России перед матчем со Швецией twitter.com/teamrussia

Вышли в Дивизион А: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Дания

Понизились в классе: Словакия, Турция, Северная Ирландия, Ирландия

Сборная России в последнем туре на выезде проиграла Швеции (0:2) и не смогла повыситься в классе, хотя нашей сборной хватило бы и ничейного результата. Однако, стоит отметить, что Россия является лучшей командой дивизиона из числа тех, кто занял в своих группах вторые места. Таким образом, у российской сборной есть неплохие шансы попасть в стыковые матчи Лиги наций за выход на Евро-2020, если не удастся пройти квалификацию на чемпионат Европы.

Больше всех очков в Дивизионе В набрала сборная Боснии и Герцеговины (10). Вместе с боснийцами и шведами в элиту поднимутся Украина и Дания. Единственной командой, которая проиграла все матчи в этом дивизионе, стала Северная Ирландия.

Дивизион С

Группа 1: Шотландия — 9 очков, Израиль — 6 очков, Албания — 3 очка

Группа 2: Финляндия — 12 очков, Венгрия — 10 очков, Греция — 9 очков, Эстония — 4 очка

Группа 3: Норвегия — 13 очков, Болгария — 11 очков, Кипр — 5 очков, Словения — 3 очка

Группа 4: Сербия — 14 очков, Румыния — 12 очков, Черногория — 7 очков, Литва — 0 очков

Игроки сборной Шотландии twitter.com/scotlandnt

Вышли в Дивизион В: Шотландия, Финляндия, Норвегия, Сербия

Понизились в классе: Эстония, Словения, Литва, Кипр

Так как в третьем дивизионе есть одна группа с тремя командами и три группы — с четырьмя, то в УЕФА решили, что, кроме трех четвертых мест, понижаться в классе будет худшая команда из тех, кто занял третьим места (без учета матчей с четвертой командой). У Албании — 7 очков, у Греции оказалось 6 очков, у Кипра и Черногории — по 2, но у киприотов хуже разница мячей.

Дивизион D

Группа 1: Грузия — 16 очков, Казахстан — 6 очков, Латвия — 4 очка, Андорра — 4 очка

Группа 2: Белоруссия — 12 очков, Люксембург — 10 очков, Молдавия — 9 очков, Сан-Марино — 0 очков

Группа 3: Косово — 14 очков, Азербайджан — 9 очков, Фарерские острова — 5 очков, Мальта — 3 очка

Группа 4: Македония — 15 очков, Армения — 10 очков, Гибралтар — 6 очков, Лихтенштейн — 4 очка

Вышли в Дивизион С: Грузия, Белоруссия, Косово, Македония

Прелесть четвертого дивизиона в том, что вряд ли кто-то из этой четверки выйдет на Евро-2020 через квалификацию, зато сможет побороться за путевку на европейское первенство в стыковых матчах Лиги наций против соперников своего уровня.

Игроки сборной Грузии twitter.com/georgianff

Итоги группового этапа в одной картинке

Итоги групповой стадии Лиги наций UEFA

Каким будет состав дивизионов в сезоне 2020-2021?

Дивизион А: Англия, Бельгия, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Франция, Швейцария, Босния и Герцеговина (вышла из Лиги В), Дания (вышла из Лиги В), Украина (вышла из Лиги В), Швеция (вышла из Лиги В).

Дивизион В: Германия (вылетела из Лиги А), Исландия (вылетела из Лиги А), Польша (вылетела из Лиги А), Хорватия (вылетела из Лиги А), Австрия, Россия, Уэльс, Чехия, Норвегия (вышла из Лиги С), Сербия (вышла из Лиги С), Финляндия (вышла из Лиги С), Шотландия (вышла из Лиги С).

Дивизион С: Ирландия (вылетела из Лиги В), Северная Ирландия (вылетела из Лиги В), Словакия (вылетела из Лиги В), Турция (вылетела из Лиги В), Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Израиль, Румыния, Черногория, Беларусь (вышла из Лиги D), БЮР Македония (вышла из Лиги D), Грузия (вышла из Лиги D), Косово (вышло из Лиги D).

Дивизион D: Кипр (вылетел из Лиги С), Литва (вылетела из Лиги С), Словения (вылетела из Лиги С), Эстония (вылетела из Лиги С), Азербайджан, Андорра, Армения, Гибралтар, Казахстан, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Сан-Марино, Фарерские острова.

Жеребьевка состоится в январе или феврале 2020 года. 0