Заматеревшая Англия не испортила год Хорватии

В рамках заключительного тура группового раунда Лиги наций сборная Англии победила команду Хорватии на своем поле со счетом 3:2 и вышла в полуфинал турнира. Приводим самые интересные публикации в медиа по этому матчу.

Англия стала ментально сильнее

«На смену апатии пришла страсть. Страх внутри игроков был заменен амбициями. Благодаря наставнику сборной Англии Гарету Саутгейту на команду приятно смотреть, и она не была таковой со времен чемпионата Европы 2004 года», — пишет британская The Times с заголовком «Невероятный год Саутгейта».

«Британцы выиграли группу Испании и отправили во второй дивизион Хорватию. Под руководством Саутгейта они сделали столь многое, что считалось им не под силу. Предыдущая версия сборной Англии "сдулась" бы, когда соперник забил вопреки сценарию игры», — отмечают их соотечественники из Daily Mail

Англия научилась держать удар

«Это был день растущей зрелости молодежи в сборной Англии, которая показала, что выучила уроки прошлого лета. Она проявила хладнокровие и моральную силу, которых ей, вероятно, не хватило в тот ужасный июльский вечер в Москве», — хвалит «Львов» британская Daily Mirror.

«Это был первый камбэк родоначальников в последние 20 минут в рамках официального поединка после четвертьфинала ЧМ-1990 против Камеруна. Эта команда демонстрирует убежденность, которая была выкована спокойной, привлекательной атмосферой. И все это отличалось комфортом при определенном стиле игры», — пишет британская The Guardian.

Англия умеет побеждать некрасиво

«Харри Кейн — лучший бомбардир в мире. После всех предыдущих симпатичных попыток забить, в итоге хозяева добились своего благодаря стандартам», — как будто повторяет смысл слов Саутгейта на послематчевой пресс-конференции британское издание The i.

«Ни гол Джесси Лингарда, ни взятие ворот Харри Кейном не стало результатом эффектных действий в атаке "Трех Львов". Оказывается, что некрасивые победы все равно приносят больше удовольствия, чем красивая игра команды».

Хорватия провела потрясающий год

«В 2018 году сборная Хорватии провела 17 матчей и завершила год в качестве финалистов чемпионата мира на "Уэмбли". В этих поединках она добилась восьми побед, включая и над Англией в дополнительное время полуфинала мундиаля. Кроме того, были четыре ничьи (включая матч против Дании и России на ЧМ-2018, которые привели к успешным сериям пенальти) и пять поражений», — подводит итоги выступлений «Шашечных» хорватский портал Goal.hr.

«В этом году подопечные Златко Далича уступили Перу, Бразилии, Франции, Испании и Англии. При этом за один год команда трижды встретилась с "Львами", дважды с Испанией, а также с Бразилией, Аргентиной, Францией, Португалией и Мексикой — сливками международного футбола. Фанатам особенно понравились победы над Аргентиной, Англией и Испанией, что запомнят еще на долгое время». 0