Германия — Россия и еще семь матчей, которые нельзя пропустить

Национальные сборные готовятся к борьбе за путевки на предстоящий чемпионат Европы, пробуя силы в контрольных поединках и сражаясь за лидерство в отборочных матчах Лиги Наций. Самые интересные из них — в нашем анонсе.

Хорватия — Испания

15 ноября, 22:45

Матч пятого тура Лиги наций группы 4 дивизиона А имеет большое значение для обеих команд. Испания в случае победы займет первое место в группе и выйдет в плей-офф.

А вот хорваты, феерически выступившие на ЧМ-2018, в Лиге Наций не блещут, занимая последнюю строчку в турнирной таблице своей группы. Да еще и проиграв со счетом 0:6 Испании в гостевом матче.

Чтобы сохранить шансы на победу в группе, «шашечным» нужно обязательно побеждать «красную фурию». Но даже если отвлечься от турнирных раскладов, очередная встреча этих команд сулит яркое зрелище, особенно учитывая желание хорватов взять реванш.

Германия — Россия

15 ноября, 22:45

Сборные Германии и России проведут в Лейпциге «товарняк» — генеральную репетицию накануне решающих матчей в Лиге наций. Команда Йоахима Лёва, провалившись на ЧМ-2018, рискует вылететь и из Лиги Наций.

У россиян меньше проблем с турнирной ситуацией, но больше — с составом. Станислав Черчесов пытается строить новую команду, но свои коррективы вносят травмы.

В итоге, в матче против Бундестим может дебютировать русский бразилец Ари, чей вызов в команду уже устроил разброд и шатание в рядах болельщиков и экспертов.

Немецкий тренер наверняка тоже даст возможность проявить себя игрокам, которые редко выходят в основе. Нас ждет битва экспериментальных составов, что сулит массу неожиданностей.

Англия — США

15 ноября, 23:00

Сборные Англии и США встретятся в товарищеском матче впервые с лета 2010 года, когда они противостояли друг другу на ЧМ в ЮАР.

Но эта встреча интересна тем, что против американцев прощальный поединок за «трех львов» проведет лучший бомбардир в истории сборной Англии Уэйн Руни.

Игроки сборной Англии без сомнения должны хорошо себя чувствовать после выездной победы над Испанией во время предыдущей международной паузы, а Гарри Саутгейт, помимо прощания с легендой, попробует в матче с «янки» и перспективную молодежь.

Футболисты Сарачана обновляют состав, поэтому каждый поединок экспериментальный. Важно и то, что сборная США давно не покидала страну, поэтому это для них первый выезд.

Голландия — Франция

16 ноября, 22:45

Встреча «оранье» и действующих чемпионов мира — один из интереснейших матчей 5-го тура Лиги наций. Особенно учитывая запутанность ситуации в группе.

Французы оправдывают свой статус и уверенно выступают в новом турнире — в Голландии подопечным Дидье Дешама достаточно ничьей, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф.

Голландцы же, удивившие всех победой над Германией, могут финишировать как первыми так и последними, поэтому подопечные Кумана в предстоящем матче будут играть лишь на победу.

У Нидерландов неплохая, талантливая команда, но Франция имеет в своем расположении более звездных и мастеровитых футболистов, которые могут решать исход любого поединка в одиночку. Скучно не будет.

Уругвай — Бразилия

16 ноября, 23:00

Вывеска говорит сама за себя — две топовые южноамериканские команды, имеющие в своем составе звездных нападающих из лучших клубов мира. Такое пропустить просто нельзя, пусть матч и товарищеский.

Ни разу в пяти последних очных противостояниях уругвайцам не удавалось выиграть у сборной Бразилии, тогда, как последняя сделала эта четырежды. Причем играют команды достаточно результативно.

Стоить ждать результативного матча и сейчас, учитывая, что у обеих команд есть проблемы с игроками защитного амплуа, а значит — раздолье нападающим.

У бразильцев не сыграют Тиаго Силва, Каземиро и Марсело. У гостей проблемы серьезнее — основной вратарь Фернандо Муслера и два ключевых игрока центра защиты, капитан Диего Годин и его одноклубник Хосе Хименес, травмированы.

Аргентина — Мексика

17 ноября, 03:00

Еще один товарищеский матч с яркой вывеской. Впрочем, тем кто надеется увидеть на поле Лео Месси, Серхио Агуэро или Игуаина с Ди Марией, придется разочароваться — наставник команды Лионель Скалони активно экспериментирует с молодежью, так что лучшее на что могут надеяться фанаты — это Леандро Паредес.

Сборная Мексики еще не отошла от ухода с поста главного тренера Хуана Карлоса Осорио, покинувшего команду после ЧМ-2018. С приходом на тренерский мостик исполняющего обязанности Рикардо Ферретти «трехцветные» проиграли три из четырех поединков с общим счетом 4:8.

Феретти тоже не спешит выдергивать на товарищеские встречи звезд, выступающих в Европе — в своих клубах остались Сальседо, Морено, браться дос Сантос, Гуардадо, Эррера, Лосано, Корона, Чичарито и Вела.

В течение футбольной истории сборные сталкивались с друг другом на полях 29 раз. Абсолютное преимущество на стороне Аргентины — 13 побед против 4 на стороне Мексики, еще 12 раз команды сыграли вничью.

Италия — Португалия

17 ноября, 22:45

Еще один важный матч 5-го тура Лиги Наций, подпорченный отсутствием главных звезд. Португальцы пока не вызывают в сборную оскандалившегося Криштиану Роналду, кроме того вне заявки остались Моутинью, Нани и Куарежма, а Пепе отбывает дисквалификацию.

Ну а перестраиваемой под руководством Роберто Манчини сборной Италии со звездами уже негусто, особенно в атаке — вряд ли Чиро Иммобиле и Андреа Белотти можно поставить в один ряд с великими итальянскими нападающими прошлого, такими как Пауло Росси, Роберто Баджо или Алессандро Дель Пьеро.

Тем не менее, матч имеет большое турнирное значение для «Голубой Эскадры», которая постарается дома одержать победу над действующими чемпионами Европы.

Англия — Хорватия

18 ноября, 17:00

Сборная Англии чувствует себя в Лиге Наций куда лучше хорватов, заметно сбавивших обороты после ЧМ-2018. При этом, месяц назад команды разошлись миром в Загребе, сыграв 0:0.

В предстоящем матче 5-го тура «три льва» не досчитаются нескольких игроков. Так, например, не сыграют Киран Триппьер и Дэнни Уэлбек, Харри Магуайр и Джеймс Мэддисон.

Теперь Саутгейту нужно думать над тем, кем заменить этих игроков. Хорваты, в свою очередь, постараются подойти к матчу во всеоружии.

Англичане, наверное, помнят, что именно хорваты выбили их из Чемпионата мира, поэтому попробуют взять реванш в этой встрече, раз не получилось сделать это на выезде.

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