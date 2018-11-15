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    Германия — Россия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 15 ноября 2018 года

    Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Германии Футбол Германии
    Прогноз на Германия — Россия
    Сборная России
    Сборная Германии в рамках товарищеского матча примет 15 ноября на своем поле команду России. Встреча на «Ред Булл Арене» в Лейпциге начнется в 22:45 мск. Прогноз на Германия — Россия.
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    Россия

    После успешно проведенного домашнего мундиаля Станислав Черчесов строит новую команду, в составе которой появилось много свежих лиц, не выступавших на мундиале.

    Это Гильерме, Шунин, Джикия, Рауш, Набиуллин, Чалов, Заболотный и другие. Последним пополнением стал форвард «Краснодара» Ари, который заменил травмированного Артема Дзюбу.

    В свою очередь Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов и Александр Самедов завершили карьеру на международном уровне.

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  • 12/10/2018

    • Старт команды в Лиге наций был успешны — победа в Стамбуле над турками со счетом 2:1. Ворота хозяев поразили Денис Черышев и Артем Дзюба.

    В сентябре подопечные Станислава Черчесова провели товарищеский матч с Чехией, которую разгромили в Ростове-на-Дону 5:1.

    Далее вновь была Лига наций — встреча 11 октября со шведами в Калининграде, которая завершилась без забитых голов.

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  • 15/10/2018

    • В последнем на данный момент матче Лиги Наций россияне 14 октября победили сборную Турции со счетом 2:0. Отличились Роман Нойштедтер и Денис Черышев (который из-за травмы не вызван в команду).

    Также из-за травм вне состава остались Марио Фернандес, Александр Головин и Ильзат Ахмедов. Возможно не сыграют и Роман Зобнин, Сергей Петров и Федор Кудряшов.

    Все прогнозы на футбол

    Сборная России встречалась с Германией в отборе к ЧМ-2010, проиграв оба матча: со счетом 1:2 в гостях и со счетом 0:1 дома.

    Германия

    Бундесманшафт провалилась на чемпионате мира в России: одна победа и последнее место в группе. Йоахим Лёв сохранил пост главного тренера за собой, но сейчас разговоры о его отставке вновь набирают силу.

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    Свой путь в Лиге наций сборная Германии начала с ничейного результата в поединке первого тура против сборной Франции — 0:0.

    Следующим был нервный товарняк против сборной Перу (2:1). За 90 минут Бундестим создала порядка 13 моментов, семь раз попала в створ ворот соперника, но победный гол затолкала только за пять минут до финального свистка.

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  • 15/10/2018

    • В следующем матче Лиги Наций сборная Германии крупно уступила сборной Нидерландов в Амстердаме (0:3).

    По игре немцы выглядели вполне достойно, если говорить исключительно об атаке: 21 удар, 16 из которых были из пределов штрафной и 17 разыгранных комбинаций с завершающим «выстрелом» по воротам.

    Но в створ пришлось лишь 4 удара. При этом, Нидерланды два гола из трех забили после 87-й минуты.

  • Новой Германии все еще не по зубам новая Франция
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  • 17/10/2018

    • А в последнем матче Лиги Наций немецкая команда в гостях уступила команде Франции со счетом 1:2. Германия повела в счете, но дубль Гризманна после перерыва принес французам победу.

    Прогноз

    Букмекеры считают Германию фаворитом матча. На победу команды Лева дается коэффициент 1,35, тогда как на ничью — 5,25, а на успех сборной России — 9,75.

    После череды неудач домашняя победа над прилично выступившей на ЧМ-2010 Россией — то что нужно наставнику Бундестим, чтобы укрепить свои слабеющие позиции. Прогнозируем домашнюю победу Германии.

    Вряд ли матч завершится с минимальным счетом, а вот в том, что сборной России удастся отличиться на выезде есть сомнения.

    Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,75, «Обе забьют — нет» за 1,65 и «Россия не забьет» за 1,80. 0

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    Прогноз на Германия — Россия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85. Сборная Германии в рамках товарищеского матча примет 15 ноября на своем поле команду России. Встреча на «Ред Булл Арене» в Лейпциге начнется в 22:45 мск.
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