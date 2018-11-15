Германия — Россия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 15 ноября 2018 года

Россия
После успешно проведенного домашнего мундиаля Станислав Черчесов строит новую команду, в составе которой появилось много свежих лиц, не выступавших на мундиале.
Это Гильерме, Шунин, Джикия, Рауш, Набиуллин, Чалов, Заболотный и другие. Последним пополнением стал форвард «Краснодара» Ари, который заменил травмированного Артема Дзюбу.
В свою очередь Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов и Александр Самедов завершили карьеру на международном уровне.
Старт команды в Лиге наций был успешны — победа в Стамбуле над турками со счетом 2:1. Ворота хозяев поразили Денис Черышев и Артем Дзюба.
В сентябре подопечные Станислава Черчесова провели товарищеский матч с Чехией, которую разгромили в Ростове-на-Дону 5:1.
Далее вновь была Лига наций — встреча 11 октября со шведами в Калининграде, которая завершилась без забитых голов.
В последнем на данный момент матче Лиги Наций россияне 14 октября победили сборную Турции со счетом 2:0. Отличились Роман Нойштедтер и Денис Черышев (который из-за травмы не вызван в команду).
Также из-за травм вне состава остались Марио Фернандес, Александр Головин и Ильзат Ахмедов. Возможно не сыграют и Роман Зобнин, Сергей Петров и Федор Кудряшов.
Сборная России встречалась с Германией в отборе к ЧМ-2010, проиграв оба матча: со счетом 1:2 в гостях и со счетом 0:1 дома.
Германия
Бундесманшафт провалилась на чемпионате мира в России: одна победа и последнее место в группе. Йоахим Лёв сохранил пост главного тренера за собой, но сейчас разговоры о его отставке вновь набирают силу.
Свой путь в Лиге наций сборная Германии начала с ничейного результата в поединке первого тура против сборной Франции — 0:0.
Следующим был нервный товарняк против сборной Перу (2:1). За 90 минут Бундестим создала порядка 13 моментов, семь раз попала в створ ворот соперника, но победный гол затолкала только за пять минут до финального свистка.
В следующем матче Лиги Наций сборная Германии крупно уступила сборной Нидерландов в Амстердаме (0:3).
По игре немцы выглядели вполне достойно, если говорить исключительно об атаке: 21 удар, 16 из которых были из пределов штрафной и 17 разыгранных комбинаций с завершающим «выстрелом» по воротам.
Но в створ пришлось лишь 4 удара. При этом, Нидерланды два гола из трех забили после 87-й минуты.
А в последнем матче Лиги Наций немецкая команда в гостях уступила команде Франции со счетом 1:2. Германия повела в счете, но дубль Гризманна после перерыва принес французам победу.
Прогноз
Букмекеры считают Германию фаворитом матча. На победу команды Лева дается коэффициент 1,35, тогда как на ничью — 5,25, а на успех сборной России — 9,75.
После череды неудач домашняя победа над прилично выступившей на ЧМ-2010 Россией — то что нужно наставнику Бундестим, чтобы укрепить свои слабеющие позиции. Прогнозируем домашнюю победу Германии.
Вряд ли матч завершится с минимальным счетом, а вот в том, что сборной России удастся отличиться на выезде есть сомнения.
Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,75, «Обе забьют — нет» за 1,65 и «Россия не забьет» за 1,80. 0