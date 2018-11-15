Англия — США. Прогноз и ставки на товарищеский матч сборных 15 ноября 2018 года

В товарищеском поединке 15 ноября сборная Англии примет на «Уэмбли» сборную США. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на Англия — США.

Англия

В своей группе №4 лиги «А» сборная Англии занимает второе место и отстает от Испании на два очка. То есть шанс возглавить трио еще есть.

Все решится в очном поединке с хорватами, если только «Фурия Роха» даст на это шанс (они тоже играют в этот день практически параллельно).

В первой личке с «пламенными» была «нулевка», испанцев в последнем матче внезапно выиграли (3:2 — три гола в первом тайме).

Заявка на этот товарняк вызвала на просторах бритиш-нета огромную волну негатива: мол, как так — Руни уже старый для топ-команды. Нам это совсем не понятно.

Во-первых, Уэйну всего 33 года, что позволяет ему еще побегать на высшем уровне. А во-вторых, он так феерит в МЛС, что почти заслужил право высказываться в духе Ибрагимовича.

США

Последний официальный матч сборная США сыграла более года назад — в октябре 2017-го. За этот период команда Дэйва Сарачейна откатала десять товарняков, но только три из них завершились 100%-но положительным результатом: против Парагвая, Мексики (по 1:0) и Боливии (3:0).

Проигрывали в основном ощутимо более сильным командам: Колумбии (2:4), Бразилии (0:2). Только поражение сборной Ирландии (1:2) можно назвать несколько неоковырным.

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Потому что американцы всю игру не давали обороне «айришей» спуска (13 ударов), а форма самих «зеленых парней» оставляет желать куда лучшего (помимо голов был еще только один удар в створ).

Прогноз

Это показательный матч, больше подпадающий под категорию представления. Тем не менее все самые сильные игроки англичан будут на месте, ведь почтить решение великого для сборной человека — святое дело.

Уэйн Руни уходит из сборной с абсолютным рекордом забитых мячей — 53 гола. Тем не менее думается, что полный матч Уэйн не сыграет — Саутгейту нужно ведь решить и стратегические задачи, связанные с Лигой наций.

Поэтому ожидаем Руни в старте и последующей замены минуте эдак на 70-й. Звучит глупо, но определенно нужно попробовать найти ставки на результативное действие «Шрэка». Партнеры точно будут создавать Уэйну шанс уйти на коне.

Но «сложно-совместимые» исходы (чтобы был гол и/или голевая передача) появляются либо непосредственно перед матчем, либо в начале трансляции. Поэтому предлагаем остановить свой выбор на ставке «Офсайды: ИТ1 меньше 2,5» за 1,83.

Это хитрость: во-первых, Рунька опытный — если сыграет на острие, сам не залезет, если в подыгрыше — отдаст вовремя. Во-вторых, надеемся, и партнеры не подведут. 0