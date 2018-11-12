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    Манчестерское дерби: «дьявольские» цифры и португальский парадокс

    Самые контрастные моменты прошедшего дерби трудового Манчестера

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    Редакция LiveSport.Ru плюется от ужасной статистики «красных дьяволов» и пьет успокоительное от парадоксального рекорда Жозе Моуринью.
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    Воскресный вечер был настоящим испытанием для любителей футбола. Сразу несколько топовых матчей проходили либо параллельно, либо «внахлест». Приходилось испытывать такие тяжкие муки выбора.

    Наверное, каждый футбольный фанат оказался доволен, ведь большинство центральных матчей были действительно таковыми. Но только те, кто выбрал манчестерское дерби старушки АПЛ увидели сразу несколько уникальных событий.

    Третий гол «Манчестер Сити»

    Илкай Гюндоган
    AP News

    Важен не сам факт третьего гола, а стиль, в котором он был забит. Странно утверждать такое после поражения 1:3, но Жозе Моуринью здорово подготовился к поединку. Это было видно по расположению и характеру действий его игроков в обороне.

    «Манчестер Сити» занимает первое место в АПЛ по количеству ударов из пределов штрафной (11,4 в среднем за матч) и из пределов вратарской (2,1). Любимая зона «горожан» — пространство между «точкой» и линией штрафной. Около 60% «выстрелов» они производят оттуда.

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    • «Особенный» это заметил и просто насытил эту зону игроками. Пусть они допустили оплошность на 12-й минуте, но, на секундочку, она осталась единственной до конца первой половины игры. Больше в створ ворот Де Хеа «Сити» попасть не смог.

    Давид Сильва
    Goal.com

    После двух обоюдных голов португалец пошел ва-банк, но в своем стиле — верховые забросы и Феллайни-распасовщик. В итоге бельгиец касался мяча 34 раза, из которых 8 — в своей штрафной. И да, шесть из них — выносы.

    Календарь и таблица АПЛ

    В итоге такого «риска» «Манчестер Сити» забил свой третий мяч после 44-х передач, ни одна из которых не была сделана на своей трети поля!

    Футбольные эксперты многих СМИ уже называют этот гол лучшим командным за последние три с половиной года.

    «Дьявольские» цифры

    Маруан Феллайни
    The Independent

    А что же «Манчестер Юнайтед»? Очень примечательная статистика командного взаимодействия «дьяволов» до первого пропущенного мяча: до гола Давида Сильвы Марсьяль и Линделеф ни разу не касались мяча, а Матич, Смоллинг и Шоу сделали это по одному разу!

    Из шести ударов (три из которых было в последние полчаса игры) заблокировали четыре, и только один прилетел в створ. Да-да — с пенальти.

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    • Индивидуально тоже не заладилось — за всю игру «Манчестер Юнайтед» совершил только две удачные обводки соперника. Будете смеяться — на своей половине поля четко по краям.

    Парадокс Моуринью

    Жозе Моуринью
    thenational.ae

    Но даже в такой «торбе» «The Special One» продолжает добывать награды. Пусть даже только статистические. После матча на «Этихаде» журналисты «Sky Sports» живо подсчитали, что лично у Моура «не все так плохо»: среди всех тренеров, которые сыграли 300 матчей в Премьер-лиге у него второй результат по проценту добытых побед — 63%.

    Лучше только сэр Алекс, у которого 65,2%. Только Шотландец оставил этот показатель после 810 проведенных матчей.

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