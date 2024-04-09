ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Ливерпуль»Дежавю на «Олд Траффорд». Расточительность «Ливерпуля» стоила «красным» лидерства в АПЛ Фрагмент матча «Динамо» — «Спартак»Подарок от Лещука. «Спартак» одолел «Динамо» из-за ошибок вратаря Педро — нападающий «Зенита» Педро — новый джокер «Зенита». Юный нападающий вновь принес победу
  • 23:42
    • «Ювентус» победил «Фиорентину» с минимальным счетом
  • 23:18
    • Касаткина проиграла в финале турнира в Чарльстоне
  • 23:44
    • «Лион» одержал волевую победу над «Нантом»
  • 22:10
    • Игроки «Фенербахче» демонстративно покинули поле в матче на Суперкубок Турции
  • 21:42
    • Дубль Соболева принес «Спартаку» победу в матче с «Динамо»
  • 19:26
    • «Ливерпуль» ушел от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    «Лидс» не будет щадить противника

    «Лидс» — «Сандерленд». Ставка (к. 1.90) и прогноз на английский Чемпионшип 9 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Лидс Прогнозы на Ковентри
    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Сандерленд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жоржиньо Рюттер — один из лучших игроков «Лидса» в этом сезоне
    9 апреля в 42-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Лидс» и «Сандерленд». Начало игры — в 22:00 мск. «Лидс» — «Сандерленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 09 Апреля 2024 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 22:00 Сандерленд Сандерленд
  • Сандерленд
    •

    «Лидс»

    Турнирное положение: команда Даниэля Фарке продолжает жесткую борьбу за прямой выход в АПЛ. Сейчас «Лидс» имеет 86 очков и идет на третьем месте в таблице Чемпионшипа, до лидера «Лестера» всего два очка.

    Последние матчи: в 41-м туре «Лидс» уступил в гостях «Ковентри» со счетом 1:2. Соперник первым забил два мяча, после чего закрылся и ничего не дал сделать у своих ворот.
    Единственный мяч «Лидс» забил в конце встречи усилиями Джоэля Пирое.

    Лидс — Сандерленд: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.325.409.00Бонус$9500
    •

    Ранее команда на своем поле одолела «Халл» (3:1) и сыграла вничью в гостях с «Уотфордом» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: из основных игроков травмирован защитник Паскаль Стрейк и с начала сезона опытный Стюарт Даллас.

    Состояние команды: «Лидс» на полном ходу стремится к возвращению в АПЛ, но в этом сезоне у него два очень сильных соперника, которые ничем не уступают по игре и результатам. При Фарке команда показывает очень яркий и интенсивный футбол и что важно почти весь сезон держит отличную форму.

    «Сандерленд»

    Турнирное положение: в настоящий момент «черные коты» находятся в середине таблицы Чемпионшипа с 52 очками и фактически уже не решают никакие задачи в чемпионате.

  • Январские джокеры. Шесть зимних аренд, определивших сезоны для клубов АПЛ
  • Шесть арендованных в середине сезона игроков, которые изменили судьбу своих клубов
  • 03/04/2024

    • Последние матчи: в 41-м туре «Сандерленд» на своем поле сыграл вничью с «Бристоль Сити» (0:0). Команда Майка Доддса имела полной инициативой на поле, но взломать оборону соперника так и не смогла, хотя пара очень опасных моментов были.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Ранее было разгромное поражение от «Блэкберна» со счетом 1:5 и победа в гостях над «Кардиффом» (2:0).

    Не сыграют: из серьезных потерь стоит отметить травмы полузащитника Хаггинса и форварда Назария Русина, остальные игроки не являются игроками старта.

    Состояние команды: сейчас «Сандерленд» может позволить себе играть в удовольствие, над командой не довлеет угроза вылета и ни на что серьезное она уже не претендует.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Сандерленд» выиграл дома со счетом 1:0

    • В прошлом сезоне «Лидс» выиграл в гостях 2:0, а дома сыграл вничью 1:1

    • «Лидс» вторая команда Чемпионшипа по числу по результативности — 76 голов, а по пропущенным занимает первое место с 33 голами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Лидса» дают 1,32, а на «Сандерленд» — 8,80. Ничью букмекеры оценивают в 5,50.

    Тотал меньше 3 и тотал больше 3 можно взять по равной линии за 1,88.

    Прогноз: в этом сезоне «Лидс» по многим параметрам сильнейшая команда Чемпионшипа, он показывает умный, результативный и сбалансированный футбол. Команда очень мотивирована и хочет пробиться напрмямую в АПЛ, поэтому будет играть с позиции силы и огромной мотивацией.

    Ставка: победа «Лидса» с форой -1,5 за 1,90.

    Прогноз: хозяевам нужна победа с хорошей разницей, а гостям фактически уже ничего не надо, поэтому можно заиграть более рисковый вариант.

    Ставка: победа «Лидса» с форой -2,5 за 3,10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Вашеро — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Де Минор — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монфис — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Дьере — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Дордой — Алдиер
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Динамо Киев — ЛНЗ Черкассы
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Оренбург — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Химки — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Вахда
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Удинезе — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.27
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Лидс» — «Сандерленд» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 09.04.2024. Прогнозы на футбол. «Лидс» не будет щадить противника
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры