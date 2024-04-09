9 апреля в 42-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Лидс» и «Сандерленд». Начало игры — в 22:00 мск. «Лидс» — «Сандерленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лидс»

Турнирное положение: команда Даниэля Фарке продолжает жесткую борьбу за прямой выход в АПЛ. Сейчас «Лидс» имеет 86 очков и идет на третьем месте в таблице Чемпионшипа, до лидера «Лестера» всего два очка.

Последние матчи: в 41-м туре «Лидс» уступил в гостях «Ковентри» со счетом 1:2. Соперник первым забил два мяча, после чего закрылся и ничего не дал сделать у своих ворот.

Единственный мяч «Лидс» забил в конце встречи усилиями Джоэля Пирое.

Лидс — Сандерленд: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.325.409.00Бонус$9500

Ранее команда на своем поле одолела «Халл» (3:1) и сыграла вничью в гостях с «Уотфордом» (2:2).

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: из основных игроков травмирован защитник Паскаль Стрейк и с начала сезона опытный Стюарт Даллас.

Состояние команды: «Лидс» на полном ходу стремится к возвращению в АПЛ, но в этом сезоне у него два очень сильных соперника, которые ничем не уступают по игре и результатам. При Фарке команда показывает очень яркий и интенсивный футбол и что важно почти весь сезон держит отличную форму.

«Сандерленд»

Турнирное положение: в настоящий момент «черные коты» находятся в середине таблицы Чемпионшипа с 52 очками и фактически уже не решают никакие задачи в чемпионате.

Последние матчи: в 41-м туре «Сандерленд» на своем поле сыграл вничью с «Бристоль Сити» (0:0). Команда Майка Доддса имела полной инициативой на поле, но взломать оборону соперника так и не смогла, хотя пара очень опасных моментов были.

Ранее было разгромное поражение от «Блэкберна» со счетом 1:5 и победа в гостях над «Кардиффом» (2:0).

Не сыграют: из серьезных потерь стоит отметить травмы полузащитника Хаггинса и форварда Назария Русина, остальные игроки не являются игроками старта.

Состояние команды: сейчас «Сандерленд» может позволить себе играть в удовольствие, над командой не довлеет угроза вылета и ни на что серьезное она уже не претендует.

Статистика для ставок

В первом круге «Сандерленд» выиграл дома со счетом 1:0

В прошлом сезоне «Лидс» выиграл в гостях 2:0, а дома сыграл вничью 1:1

«Лидс» вторая команда Чемпионшипа по числу по результативности — 76 голов, а по пропущенным занимает первое место с 33 голами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лидса» дают 1,32, а на «Сандерленд» — 8,80. Ничью букмекеры оценивают в 5,50.

Тотал меньше 3 и тотал больше 3 можно взять по равной линии за 1,88.

Прогноз: в этом сезоне «Лидс» по многим параметрам сильнейшая команда Чемпионшипа, он показывает умный, результативный и сбалансированный футбол. Команда очень мотивирована и хочет пробиться напрмямую в АПЛ, поэтому будет играть с позиции силы и огромной мотивацией.

Ставка: победа «Лидса» с форой -1,5 за 1,90.

Прогноз: хозяевам нужна победа с хорошей разницей, а гостям фактически уже ничего не надо, поэтому можно заиграть более рисковый вариант.

Ставка: победа «Лидса» с форой -2,5 за 3,10.