9 апреля в 42-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Саутгемптон» и «Ковентри». Начало игры — в 21:45 мск. «Саутгемптон» — «Ковентри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: после 39 матчей «Саутгемптон» идет на четвертом месте в таблице Чемпионшипа с 75 очками и уже фактически гарантировал себе плей-офф за выход в АПЛ.

Последние матчи: в предыдущем туре подопечные Рассела Мартина на выезде сыграли вничью со счетом 0:0 против «Блэкберна». Игра получилась довольно закрытой, команды имели минимум опасных моментов.

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Ранее «святые» уступили в гостях «Ипсвичу» (2:3) и на своем поле завершили встречу вничью с «Мидлсбро» (1:1).

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: серьезных потерь у «Саутгемптона» нет.

Состояние команды: в последних турах команда испытывает небольшой спад, мало забивает, появились глупые ошибки в обороне. Тем не менее, состав у «Саутгемптона» очень сильный по меркам Чемпионшипа, а главный тренер Мартин зарекомендовал себя сильным специалистом.

«Ковентри»

Турнирное положение: сейчас «Ковентри» располагается на седьмом месте в таблице Чемпионшипа с 63 очками, команда продолжает упорную борьбу за попадание в плей-офф.

Последние матчи: в предыдущей игре дружина Марка Робинса неожиданно победила на своем поле «Лидс» со счетом 2:1. Уже в дебюте встречи Эллис Симмс открыл счет, а сразу после перерыва лидер клуба Хаджи Райт увеличили преимущество. «Лидс» забил единственный мяч в конце встречи.

Ранее было поражение на своем поле от «Кардиффа» (1:2) и победа в гостях над «Хаддерсфилдом» (3:1).

Не сыграют: травмированы два важных игрока центра поля Сакамото и Джейми Аллен.

Состояние команды: в этом сезоне «Ковентри» выступает выше всяких похвал и продолжает бороться за попадание в плей-офф. Марк Робинс выжимает максимум из среднего состава даже по меркам Чемпионшипа.

Статистика для ставок

В первом круге была зафиксирована ничья со счетом 1:1

В прошлом сезоне сильнее был «Саутгемптон» (2:1, 4:0)

«Саутгемптон» имеет разницу 76:51, а «Ковентри» — 65:47

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Саутгемптона» дают 1,75, а на успех «Ковентри» — 4,20. Ничью у букмекеров также можно забрать за 4,20.

Прогноз: состав «Саутгемптона» значительно сильнее, чем у гостей. Причем, он наполовину остался неизменным после вылета из АПЛ. В атаке играют такие умельцы, как Че Адамс, Адам Армстронг, Дэвид Брукс и Джо Арибо. Вряд ли «Ковентри» что-то светит в этой игре.

Ставка: победа «Саутгемптона» за 1,75.

Прогноз: в качестве более рискового варианта можно попробовать, что в матче будет много забитых голов. Обе команды сильны в атаке, а в защите очень часто допускают грубые и нелепые ошибки.

Ставка: тотал больше 4 за 3,0.