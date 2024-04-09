«Саутгемптон»
Турнирное положение: после 39 матчей «Саутгемптон» идет на четвертом месте в таблице Чемпионшипа с 75 очками и уже фактически гарантировал себе плей-офф за выход в АПЛ.
Последние матчи: в предыдущем туре подопечные Рассела Мартина на выезде сыграли вничью со счетом 0:0 против «Блэкберна». Игра получилась довольно закрытой, команды имели минимум опасных моментов.
Саутгемптон — Ковентри Сити: коэффициенты букмекеров
Ранее «святые» уступили в гостях «Ипсвичу» (2:3) и на своем поле завершили встречу вничью с «Мидлсбро» (1:1).
Не сыграют: серьезных потерь у «Саутгемптона» нет.
Состояние команды: в последних турах команда испытывает небольшой спад, мало забивает, появились глупые ошибки в обороне. Тем не менее, состав у «Саутгемптона» очень сильный по меркам Чемпионшипа, а главный тренер Мартин зарекомендовал себя сильным специалистом.
«Ковентри»
Турнирное положение: сейчас «Ковентри» располагается на седьмом месте в таблице Чемпионшипа с 63 очками, команда продолжает упорную борьбу за попадание в плей-офф.
Последние матчи: в предыдущей игре дружина Марка Робинса неожиданно победила на своем поле «Лидс» со счетом 2:1. Уже в дебюте встречи Эллис Симмс открыл счет, а сразу после перерыва лидер клуба Хаджи Райт увеличили преимущество. «Лидс» забил единственный мяч в конце встречи.
Ранее было поражение на своем поле от «Кардиффа» (1:2) и победа в гостях над «Хаддерсфилдом» (3:1).
Не сыграют: травмированы два важных игрока центра поля Сакамото и Джейми Аллен.
Состояние команды: в этом сезоне «Ковентри» выступает выше всяких похвал и продолжает бороться за попадание в плей-офф. Марк Робинс выжимает максимум из среднего состава даже по меркам Чемпионшипа.
Статистика для ставок
- В первом круге была зафиксирована ничья со счетом 1:1
- В прошлом сезоне сильнее был «Саутгемптон» (2:1, 4:0)
- «Саутгемптон» имеет разницу 76:51, а «Ковентри» — 65:47
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Саутгемптона» дают 1,75, а на успех «Ковентри» — 4,20. Ничью у букмекеров также можно забрать за 4,20.
Прогноз: состав «Саутгемптона» значительно сильнее, чем у гостей. Причем, он наполовину остался неизменным после вылета из АПЛ. В атаке играют такие умельцы, как Че Адамс, Адам Армстронг, Дэвид Брукс и Джо Арибо. Вряд ли «Ковентри» что-то светит в этой игре.
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Ставка: победа «Саутгемптона» за 1,75.
Прогноз: в качестве более рискового варианта можно попробовать, что в матче будет много забитых голов. Обе команды сильны в атаке, а в защите очень часто допускают грубые и нелепые ошибки.
Ставка: тотал больше 4 за 3,0.