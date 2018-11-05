Роналду: Скучаю по игре с Руни за одну команду

Нападающийотметил, что скучает по игре с бывшим одноклубником по «Манчестер Юнайтед»​.

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«Считаю, что сила Руни в его характере и физической мощи. Он никогда не останавливается, всегда бегает, помогает команде. Это фантастический командный игрок, и он при этом забивает. Он забивал много важных голов, считаю его великолепным игроком.

Он был сыном Англии. Все его любили. Фантастический парень, фантастический игрок. Я его в компании одноклубников называл питбулем. Я скучаю по игре с ним за одну команду. Кто знает, что сулит нам будущее. Возможно, однажды мы вновь будем играть вместе», — цитирует Роналду The Mirror.

Напомним, Роналду и Руни вместе играли за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2009 год. На данный момент англичанин выступает в МЛС за «Ди Си Юнайтед». 0