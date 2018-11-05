ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало»НХЛ. Голевая передача Наместникова, «Анахайм» прервал семиматчевую серию поражений
  • 13:59
    • Матч ЦСКА — «Рома» обслужит турецкий арбитр
  • 13:46
    • Аршавин покинет «Кайрат» в декабре
  • 13:10
    • «Оренбург» — «Рубин»: стали известны стартовые составы
  • 12:18
    • Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Германией и Швецией
  • 12:09
    • Ван дер Варт объявил о завершении карьеры
    Все новости спорта

    Роналду: Скучаю по игре с Руни за одну команду

    Футбол Италии Ювентус Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметил, что скучает по игре с бывшим одноклубником по «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни​.

    Криштиану Роналду и Уэйн Руни
    Криштиану Роналду и Уэйн Руни
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Считаю, что сила Руни в его характере и физической мощи. Он никогда не останавливается, всегда бегает, помогает команде. Это фантастический командный игрок, и он при этом забивает. Он забивал много важных голов, считаю его великолепным игроком.

    Он был сыном Англии. Все его любили. Фантастический парень, фантастический игрок. Я его в компании одноклубников называл питбулем. Я скучаю по игре с ним за одну команду. Кто знает, что сулит нам будущее. Возможно, однажды мы вновь будем играть вместе», — цитирует Роналду The Mirror.

    Напомним, Роналду и Руни вместе играли за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2009 год. На данный момент англичанин выступает в МЛС за «Ди Си Юнайтед». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Заговор против УЕФА. Топ-клубы Европы хотят захватить власть
  • 03/11/2018 в 13:23
    •
  • Прогноз
  • «Наполи» — «ПСЖ»
  • 2.23
  • Завтра в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Соперники разойдутся миром
  • «Оренбург» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • Воспользуется ли «Уфа» усталостью гостей?
  • «Уфа» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • СКА возьмет реванш у ЦСКА за домашнее поражение
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Унаи Эмери Футбол Эффект Эмери. «Арсенал» добыл ничью в матче с «Ливерпулем»«Канониры» вновь почувствовали уверенность в собственных силах Вчера в 12:310
  • 09:23
    • Российские шорт-трекистки победили в эстафете на этапе КМ в Канаде
  • 09:02
    • Хачанов поднялся на 11 место в рейтинге АТР
  • 08:18
    • «Бруклин» разгромил «Филадельфию», «Вашингтон» прервал серию из пяти поражений
    Антуан Гризманн Футбол Примера. «Атлетико» потерял очки, «Реал» дожал «Вальядолид», «Барселона» обыграла «Райо Вальекано»Подробности матчей 11-го тура испанской Примеры 01:080
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Разборки аутсайдеров
  • 2.72
    •
  • 13:37
    • Чешский миллиардер попытается купить «Рому»
  • 13:30
    • «Реал» подпишет спонсорский контракт на сумму более миллиарда евро
  • 11:57
    • Роналду: Скучаю по игре с Руни за одну команду
    Победу «МЮ» принес Маркус Рашфорд Футбол АПЛ. «МанСити» разгромил «Саутгемптон», «МЮ» одолел «Борнмут», «Арсенал» поделил очки с «Ливерпулем»Результаты матчей одиннадцатого тура чемпионата Англии Вчера в 21:330
  • 08:00
    • «Барселона» интересуется защитником «Зенита»
  • 09:14
    • Касаткина завершит год на 10 позиции рейтинга WTA
  • 20:58
    • «Спартак» на «Открытие Арене» уступил «Уралу»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие