Хорватия — Испания. Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги наций УЕФА 15 ноября 2018 года

5-й тур Лиги наций 15 ноября сведет на загребском газоне хозяйскую сборную Хорватии и приезжую сборную Испании. Начало матча — в 22:45 мск. Прогноз на Хорватия — Испания.

Хорватия

Прошлый тур Хорватия пропускала. Вместо официального поединка команда Златко Далича сыграла товарняк с Иорданией.

В кой-то веки хорваты нанесли больше десяти ударов. Даже в два раза больше. Но толк от этого атакующего безумия был мало заметен, ведь «шашечные» одержали довольно скромную победу — 2:1.

В последнем официальном матче все было на своих местах — типичные 0:0 против Англии. У команды Далича было небольшое преимущество по ударам (9-5) и небольшое отставание по угловым (2-4).

Обыденная грубость (29 фолов, 6 желтых на двоих) никого не смогла порадовать — матч проходил без болельщиков.

Испания

Испания по-прежнему лидер квартета. В ее расположении шесть очков. Вот только решить для себя все вопросы она могла уже в прошлом туре, когда принимала Англию в Севилье.

Тотальный контроль мяча в первом тайме (71%), видимо, усыпил бдительность «Фурии Рохи» — команда Гарета Саутгейта вкатала ей три гола еще до перерыва. Впоследствии испанцы, конечно, забили, даже дважды.

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Только печаль еще и в том, что сумасшедшие показатели сборной Испании (25 ударов, 12 угловых, 70% владения) в который раз доказали, что не все в футболе рационально и просчитать его нельзя.

Прогноз

Интересно, что коэффициенты на чистые победы команд очень высоки. Матч, конечно, претендует на звание статусного, но вряд ли прямо таким неожиданным.

В сентябрьском поединке сборная Испании просто разорвала хорватов 6:0. Думаем, что в Загребе будет труднее, но Луис Энрике еще в «Барселоне» доказал, что умеет извлекать уроки из прошлых ошибок.

Поэтому наша ставка — «Ф2 (0)» за 1,52. 0