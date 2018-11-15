Хорватия — Испания. Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги наций УЕФА 15 ноября 2018 года

Хорватия
Прошлый тур Хорватия пропускала. Вместо официального поединка команда Златко Далича сыграла товарняк с Иорданией.
В кой-то веки хорваты нанесли больше десяти ударов. Даже в два раза больше. Но толк от этого атакующего безумия был мало заметен, ведь «шашечные» одержали довольно скромную победу — 2:1.
В последнем официальном матче все было на своих местах — типичные 0:0 против Англии. У команды Далича было небольшое преимущество по ударам (9-5) и небольшое отставание по угловым (2-4).
Обыденная грубость (29 фолов, 6 желтых на двоих) никого не смогла порадовать — матч проходил без болельщиков.
Испания
Испания по-прежнему лидер квартета. В ее расположении шесть очков. Вот только решить для себя все вопросы она могла уже в прошлом туре, когда принимала Англию в Севилье.
Тотальный контроль мяча в первом тайме (71%), видимо, усыпил бдительность «Фурии Рохи» — команда Гарета Саутгейта вкатала ей три гола еще до перерыва. Впоследствии испанцы, конечно, забили, даже дважды.
Только печаль еще и в том, что сумасшедшие показатели сборной Испании (25 ударов, 12 угловых, 70% владения) в который раз доказали, что не все в футболе рационально и просчитать его нельзя.
Прогноз
Интересно, что коэффициенты на чистые победы команд очень высоки. Матч, конечно, претендует на звание статусного, но вряд ли прямо таким неожиданным.
В сентябрьском поединке сборная Испании просто разорвала хорватов 6:0. Думаем, что в Загребе будет труднее, но Луис Энрике еще в «Барселоне» доказал, что умеет извлекать уроки из прошлых ошибок.
Поэтому наша ставка — «Ф2 (0)» за 1,52. 0