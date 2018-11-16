ЧМ-2018 вернулся для Хорватии и Испании

Накануне в рамках пятого тура группового раунда Лиги наций сборная Хорватии переиграла на своем поле команду Испании со счетом 3:2. Приводим самые интересные публикации в медиа по этому матчу.

Испания была пассивна и много ошибалась в обороне

«В Загребе была странная игра, ведь мы могли выиграть, но отдали ее, предоставив сопернику настоящие подарки в своей обороне: Испания была слаба в первом тайме и ужасна в первые полчаса, тогда как Хорватия грызла землю, чтобы не подпустить нас в свою штрафную и несколько нас напугала. Наш первый настоящий момент случился на 35-й минуте, когда мы наконец заработали угловой — после этого хотя бы произошел удар по воротам (от Дани Себальоса), который пришелся выше ворот, также затем пробивал Иско, но хозяев выручил Ловре Калинич. Тем не менее, все было довольно пассивно, без искры, веры и страсти, крайние защитники не атаковали, полузащита не отбирала мяч, форварды не создавали опасности — печальный вид команды», — пишет в своей колонке главный редактор испанской AS Альфредо Реланьо.

«По-другому все обстояло во втором тайме, где был обмен атаками и голами, по итогам которого мы оказались проигравшими, потому что, нужно признать, заслуживали того, поскольку на своей половине балканцы играли с достойной серьезностью топ-команды, за исключением Шиме Врсалько, который привез пенальти. В обороне мы действовали провально, где главная вина лежит на Давиде Де Хеа, пусть и не на нем одном. Теперь все зависит от исхода матча Англия — Хорватия, где победитель выиграет группу, а проигравший вылетит, но если случится ничья, мы будем прыгать от радости».

Хорватия празднует, как на ЧМ-2018

«Хорватский шах и мат. Это был поединок всей карьеры для Тина Едвая. Сборная Хорватии устроила праздник, который по уровню своих эмоций может сравниться с выходом в финал чемпионата мира-2018», — пишет хорватская Sportske novosti, оценив игру своего защитника, который и принес хозяевам победу на 90+3-й минуте.

«Я никогда не забивал два мяча в чужие ворота. Я отличался голом, а также мячом в собственные ворота, но никогда не двумя голами!», — цитирует хорватская Daily 24sata слова Едвая после матча, зачеркнув на передовице «Тики-Така» и заменив его на «Тин-Тин».

Это поворотный момент в группе

«Хорватия забила драматичный мяч в добавленное к основному время, благодаря чему обыграла Испанию. Этот результат дарит сборной Англии надежду на победу в группе в заключительном туре», — отмечает британская BBC.

«Хозяева поля добились успеху благодаря неожиданному герою — первые голы Тина Едвая за национальную команду принесли ей победу, и полностью изменили расклад сил в группе. Теперь "Шашечные" сыграют на выезде против "Трех ЛЬвов", и обе сборные знают, что победа приносит им первое место. Это большой поворотный момент, учитывая то, что Испания доминировала в первом круге», — напоминает британская The Guardian.

Ловрен испортил впечатление от игры Хорватии

«Деян Ловрен — на грани того, чтобы получить статус одного из самых ненавистных футболистов мира. Защитник сборной Хорватии до сих пор был известен, как личность, которая хвалит себя и унижает других без реальных оснований», — сокрушается сербская Mozzart Sport.

«В этот вечер, будучи расгоряченным триумфом своего коллектива в матче против Испании, он показал настоящую сторону своей спортивной культуры [толкнув Серхио Рамоса локтем]. Тем не менее, это большая победа для финалиста мундиаля-2018, пусть поведение игрока "Ливерпуля" и было неприятным». 0